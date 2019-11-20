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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Путин (25171) украино-российские отношения (187)

 Зеленский симпатичный человек. Он хочет изменить ситуацию на Донбассе к лучшему, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Путин сказал на форуме "Россия зовёт".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о возможной личной встрече Зеленского и Путина в Париже: Программа визита на стадии проработки

При этом Путин подчеркнул, что не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать. По его словам, позитивные шаги Зеленский сделал, в частности, это разведение сил и средств в двух населенных пунктах на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3160767
 
 
 Топ комментарии
 
Похвала от маньяка-убийцы и террориста номер один в мире звучит, как приговор.
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після свинорилого і чорт ангелом буде виглядати
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Ну, был бы несимпатичный, то и украинцы не голосовали бы за него.
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ресурс извращенцев, дай только повод набежит толпа дебилов которые высрут тут тоны смысловых фекалий, даже не осознавая что своими комментариями опускают исключительно самих себя..
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точно точно - на САМОГО путена понаделывали фотошопов что он якобы не знаю что...
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ути пути) а зелупа не броется... может тебе, пуйло, сраку уколоть
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*****, забирай його до себе, замість невинно загубленої лабрадорші Конні.
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Особенно он симпатечен ***** когда весь бритый...от кончика носа..до кончика хвоста...😀
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Не зря Организм эпиляцию делал - ВВХ оценил Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 2255
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Моника всем нравится, Моника берёт со всех сторон...
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а то, он же у нас бубочка))) даже педофил ***** глаз положил))
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О..о, великий Пу загнув, що не бачив........
А значить щось було .!
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