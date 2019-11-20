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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Путин (25171) украино-российские отношения (187)

 Никаких отношений с Зеленским у меня нет, но, мне кажется, он симпатичный, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что у него нет никаких отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Путин сказал на форуме "Россия зовёт".

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его не видел никогда, я с ним не знаком, но по телефону несколько раз разговаривали... Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, на мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о возможной личной встрече Зеленского и Путина в Париже: Программа визита на стадии проработки

При этом Путин подчеркнул, что не знает, насколько Зеленский в состоянии это сделать. По его словам, позитивные шаги Зеленский сделал, в частности, это разведение сил и средств в двух населенных пунктах на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3160767
 
 
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Похвала от маньяка-убийцы и террориста номер один в мире звучит, как приговор.
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Не сиськи, а весь торс - что бы Путину волос не попался когда будет целовать в пупок
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Та кросавчег. Даже ради тебя сиськи побрил перед встречей.
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ого сколько гомосексуалистов на цензоре возбудил Зеленский
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Ты уже полгода возбужденный ходишь,симпатишный...
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Путин - Немцова за что?
Хи- Хи каешь б...дь? ЗА ЧТО???
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к вашему шалашу порохоботов Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 8055
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Да Педро больше на кацапа смахивает своей помятой рожей
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ты недорого предлагал свои услуги видать и он отказался
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Не угадал,угадывай дальше,а можешь огласить весь список твоих клиентов?
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Усё пропало... Продырявит супостат легитимного, к бабке не ходи.
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Похвала от маньяка-убийцы и террориста номер один в мире звучит, как приговор.
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он его хвалил скорее как малыша.. теперь просто в пупок поцелует и даст свою жопу полизать ..
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Симпатичный парниша..... Интересно, а ***** точно педофил, может еще и голубой все-таки
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Голубой Педафил Зоофилович. Одним словом - ЧМО.
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Симпатичный??? Нужно нашему преЗЕденту на встрече в "нормандском формате" быть бдительным! А то в пупок поцелует сами знаете кто!
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Дык, Нелох уже и соски побрил))Чтоб соответствовать))
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ОЛЕКСАНДР ДЕДЮХІН

Моя первейшая задача как священника - борьба с суевериями. В принципе Христос и апостолы занимались тем же.

Есть истинная вера, которая основывается на знании духовных основ Вселенной, на Божественном Откровении. Истинная вера учит нас использовать разум, логическое мышление и относится ко всему творению правильно и рационально. Ну это все понятно. Это вера, которую я проповедую.

А есть суеверия. Забобоны, с которыми вера христианская борется с момента пришествия Христа и даже раньше. Наша логика проста. Если Бог с нами, то кто против нас? Никакая магия, колдовство и прочие бесовские фиговины не в состоянии навредить (и помочь, кстати, тоже) человеку, стоящему на высших ступенях духовного развития. Забобоны - это удел людей с примитивным магическим сознанием и мышлением.

Магическое мышление - это такая вера в то, символическая деятельность (фенечки на руках, небритая борода и пр.) тождественна реальной деятельности и влияет на окружающий мир.

Магическое мышление выражено проявляется на первичных этапах развития общества, а также есть стадия развития мышления ребенка в возрасте 3-5 лет (колдуй бабка, колдуй дед, колдуй серенький медведь).

Магическое мышление в более позднем возрасте часто является признаком различных психических расстройств.

И вот когда мне говорят: «Ну зачем так на Зеленского наезжать? Не по-христиански как-то», я отвечаю: «Это как раз по-христиански. Моя первейшая задача как священника - бороться с суевериями, забобонами и прочими религиозными предрассудками!»

Иногда бывает что да, в некоторых случаях такая борьба бесполезна, некоторые люди категорически упорствуют в своём магическом мышлении. Но они обычно дурдомом кончают. Факт. И я не хочу чтобы забобонный Бубочка устроил дурдом для всех нас.
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Христианство боролось с суевериями,особенно когда сжигало ведьм на кострах,ну ты мальчик немного отсталый,во все поверишь
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та да...передовой сталин боролся с предрассудками и суевериями уничтожением священников,голодомором и гулагами.
есть сравнительный анализ количества жертв сталина и ведьмоборства?
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Партії капітуляції, це як бальзам на душу, але вони зараз почнуть підігрувати тупому хохлобидлу:
«Ви что вєрітє Путіну ? »
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"Нікакіх отношеній с Зєлєнскім у мєня нєт." © *****
А ми знаємо інше...

Никаких отношений с Зеленским у меня нет, но мне кажется он симпатичный, - Путин - Цензор.НЕТ 6270
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для куйла скарамох симпатичен ..... даёшь в нормандии прямо в дёсна.....
когда в очередной раз думаешь что это уже дно-днище, с низу все равно кто-то стучит.....
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"По словам Путина, они разговаривали лишь по телефону.
«Мне кажется, он симпатичный человек, искренний», - заявил Путин.
Российский лидер добавил, что, по его мнению, Зеленский хочет реального урегулирования ситуации в Донбассе."
Ну вот и пипец Украине.. Это не мир. Это КАПИТУЛЯЦИЯ на условиях АГРЕССОРА...
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К сожалению, это было известно... на население Украины этого хочет. Так пусть и получит.
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Хай ***** і не намагається!
Його серце назавжди з Андрюшою!
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Юра, вот на кой ты публикуешь эту херню? Или ты сказкам ***** об ихтамнет тоже веришь? Тогда почему предлагаешь нам верить в это? Ведь совершенно понятно, что это преднамеренный ход ***** с целью дискредитации и последующим падением доверия. Цель? Значит не очень удобным оказался Зеленский *****.
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Бред помешаного. Заявы Путина-картинка для мира, он только что признал Зеленского удобным...
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Ага, кто угодно только не Порошенко.
Привело ЗЕбыдло малороса к власти....
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Путин целует в пупок маленького Бутусова
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«Это Никита Конкин - ребенок-счастливчик, которого поцеловал в животик Путин-х.ло в далеком 2006 году. Именно вот так сейчас выглядит тот самый мальчик»,

Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 2337
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В заголовке одно, в новости другое.
Зе, держись!
Порохоботы не вечны!
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Здається, що ще й квіти ***** зєлємойші на першому побаченні у нормандському форматі подарує.
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Жёлтенький как лимон цензор) Никаких отношений с Зеленским у меня нет, но мне кажется он симпатичный, - Путин - Цензор.НЕТ 7616
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Шо там у вас з брексітом? Щось ніяких новин.
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Выборы в палату Общин 12 декабря. Брексит - не главное сейчас. Сейчас тори должны забрать большинство мест и тогда всё закончится быстро. Если не соберут бадяга будет продолжаться.
Но брексит не изменит этот ресурс увы. Цвет - жёлтый, наполнение - мерзкое. Уровень журналистики - половая щель. Редакционная политика - заказная. Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 1281
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Квартал 95 є набагато цікавішим, еге? І колір зовсім не жовтий, і рівень - не щілина. Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 6335

Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 578
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Цензор как опустившаяся старая проститутка,репутации нет и не будет,уже ничего не страшно
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неправда напечатана?..
или что не так? вас обидели или просто ревнуете?
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Тоже хотят чтобы хло им дымоход прочистил.
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его не видел никогда, я с ним не знаком, ...... он симпатичный человек, искренний.. - цитата

я его никогда не видел...но он симпатичный))))
ойц...это прямо искра ... и трепет от предстоящей встречи...
(фу ***!)
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З дипломатичної мови це переводиться як: "Збрий бороду, мій солоденький". Жодних відносин із Зеленським у мене немає, але мені здається він симпатичний, - Путін - Цензор.НЕТ 7956
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Ну Путін судить про зєлєнського зі своєї суто підорської точки зору...Симпатичний,каже...Ще торохи і він,як того хлопчика поцьомає його в дупцю...
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Похвала от главного черта ? Бубочке будет выделен отдельный казан!!! 😆😆😆
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Спізнився ти, Зебіл сказав, що йому Трамп більш симпатичний. Але з другої сторони, як він хвалився, він може "принять с любой стороны и в любом количестве" - так що не все ще для тебе втрачено, Х.йло Володимирович.
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Не зря Зеленский живот побрил-
Готовится что Фуйло будет
целовать его в живот
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витончено путін його: не знаєш чи радіти, чи сумувати
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Напишу прямо: вот нах.я печатать прип.зденные заявления. Ну нельзя же из политики делать шоу. Результаты политики - это благосостояние миллионов людей. Какие тут могут быть заигрывания и шутки. Так могут себя вести только люди, не чувствующие ответственности за свои действия. Они, бл.дь, играются.
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Стошнило от педеоастических комментариев мародёров. Цензор окончательно и сознательно стал их канализационным отстойником.
Браво.
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Ти чого кучерявий носа повісив ? Вофкє завідуєш 😕
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Цензор пособирал всех отбросов и извращенцев в одном месте,это хорошо,все отбросы сконцентрированы и не расползаются по разным сайтам
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" Кто не знает Монику? Вофку знают все ...ла ла ла ла ла ла ла - ЛА!" " 🎹🎹🎹
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Симпатичен потому что маленького мальчика похож?)
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Даже на уровне президентов процветает гомосексуализм....

А *****, видно, смазливый, еврейский НеЛох возбуждает.
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Симпатичный это хорошо.
Совет да любовь.
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після свинорилого і чорт ангелом буде виглядати
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Ну, был бы несимпатичный, то и украинцы не голосовали бы за него.
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ресурс извращенцев, дай только повод набежит толпа дебилов которые высрут тут тоны смысловых фекалий, даже не осознавая что своими комментариями опускают исключительно самих себя..
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ути пути) а зелупа не броется... может тебе, пуйло, сраку уколоть
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