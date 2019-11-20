 Я не тот персонаж, который готов к дружбе с РФ, - Зеркаль предполагает, что вопрос о ее увольнении ставили бы россияне

Об этом дипломат заявила в программе "Он воно як", передает Цензор.НЕТ.
"С точки зрения "мы будем дружить с Россией", я не тот персонаж, который готов к дружбе. Я все же fighter, я тот, кто ведет переговоры и тот, кто представляет позицию, которая отличается от видения россиян. Россияне будут ставить вопрос о моем увольнении, я не тот человек, с которым они могут договориться", - подчеркнула Зеркаль.
Зеркаль отказалась оценить, насколько Офис президента готов "дружить с РФ". Она отметила, что в течение последнего месяца была отстранена от процессов по газу, и поэтому пришла к выводу, что в МИД ей больше нечего делать.
Напомним, Елена Зеркаль сообщила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, вероятно, со следующей недели.
«Проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все, як я і обіцяла», - сказала Зеркаль.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=--9pxkHVvAg&feature=emb_logo
Этой власти не нужны умные и професиональныые и работающие люди им нужны люмпены нищие и без своего мнения нищей толпой легче управлять
Zerkal ne uvolili
Ona sama ushla
Вона сама ушла
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
Сивуха, кто первым должен просить прощения?
Твои братки первыми начали убивать УКРАИНЦЕВ.
СИВОХО: ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ, ПРОЩАТЬ И ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА.
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что в отношениях между государством и жителями Донбасса «пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения».
Об том он заявил в интервью «Укринформу».
При этом Сивохо повторил свой тезис, что сначала нужно поменять «понятийный аппарат», «сформированный пропагандой за пять лет», изменить риторику и перестать использовать штампы - «свои-чужие», «сепары-укры».
Тока бы не Йуля
Внешняя политика -это важное направление, тот участок фронта в гибридной войне, в котором Украина победила врага (кацапов), благодаря политике Порошенко. Враг сейчас делает все ,чтобы максимально нас ослабить в этом направлении и ему это удается. Спасибо секте зеленых имбицилов!
в Украине является Андрей Ермак.
Собрал команду Паша Климкин.
З початку до Клімкіна, особисто у мене, була підозра. Як ні як кацап та й ще гартавий.
Але виявився ще той бандерівець.
І в команду собі підібрав таких самих.
Дещиця, Зеркаль - це ті фамілії які ми чули, а скільки ще людей робили цю важку справу.
tZE inform
@tZEinform
·1 мин
И Россия правильно делает, что вербует тут тупых агентов. Умный агент сильно будет светиться на общем фоне команды Зеленского.
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tZE inform
@tZEinform
·1 мин
В "СМИ" началась операция "Прикрытие" Ермака. Он оказывается "канал связи с Россией", а не тупой шпион, как мы подумали В любом нормальном государстве, он уже бы сидел на табуретке и обливаясь соплями и слезами давал показания.