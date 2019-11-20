 Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн гривен – за проживание в отеле.
За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн гривен. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.
Еще 1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тысяч гривен – военный сбор.
Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну.
Пир во время чумы (войны).
Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Платон
А эта самая партия за токарным станком стояла, зарабатывая деньги? Или землю пахала? Или просто просрала народные деньги в ресторанах?