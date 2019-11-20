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 Политика Украины
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Все про:Трускавец (35) финансы (306) обучение (235) Слуга народа (498)

 Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн

Недельный курс обучения тогда еще избранных нардепов от Слуги народа в Трускавце обошелся партии в 11,2 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете СН за третий квартал 2019 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

5,8 млн гривен партия заплатила туристической фирме Бальнео-Тур за организацию семинара, а 1,9 млн гривен – за проживание в отеле.

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За семинар "макро- и микроэкономика" Киевская школа экономики (KSE) получила от Слуги народа 2,1 млн гривен. Проезд "слуг" на поезде обошелся в 145 тысяч гривен.

Еще 1,2 млн гривен составил подоходный налог, а 80 тысяч гривен – военный сбор.

Напомним, новоизбранные депутаты от партии "Слуга народа" с 29 июля проходили обучение в школе "Зе!Депутата" в отеле Rixos в Трускавце. С 8:30 до 21:30 они слушали лекции от преподавателей Киевской школы экономики. В субботу, 3 августа, встречу с ними провел президент Украины Владимир Зеленский. На тот момент, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался раскрыть стоимость недельного обучения будущих депутатов от своей политической силы, сославшись на коммерческую тайну. 

Источник: https://censor.net.ua/n3160764
 
 
 Топ комментарии
 
все деньги в трубу... Как были зебилами, так и остались.
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все деньги в трубу... Как были зебилами, так и остались.
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Вчений дурень гірше не вченого, а Трускавець їм не допоможе.
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Трускавець -бальнеологічний курорт ,а тут клінічний ідіотизм , навчити таких як відомо неможливо!
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а источники этих денег????? а доноры все налоги поплатили???
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"Обучение" тоже в кавычки нужно брать.
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Українською мовою - у лапки. Тобто зебілів треба брати у лапки з пазурами Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн - Цензор.НЕТ 6892
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За такие деньги депутавтов учили прыгать на одной ноге
Обучение "слуг народа" в Трускавце обошлось партии в 11,2 млн грн - Цензор.НЕТ 1563
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Таке "навчання" інакше як дресируванням не назовеш.
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и результаты этого обучения мы сейчас видим - это сногсшибательно!
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Дорого это!!!! А ведь вы слуги, а вам так дохера!
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Вот вы все говорите,-царь, царь. А вы думаете,- нам царям, легко?
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И чему они научились? Судя по последним событиям - вся учеба коту под хвост.
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обычно люди приходят к власти,когда много лет в партии,где они набираются опыта,но в украине- особый случай)) растут вместе с украиной))
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Подумаешь 11 лямов... Зебилы еще на кАнцертах заплатят...
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У богатых - свои причуды.
Пир во время чумы (войны).
Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих. Платон
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Ничё, у Бени ещё много денег, Трускавец - наше всё.
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пеця так собі, з'їздив на бал у відень а нафіга? і 800 000 як феєрверк--ляпс! а тут відпочинок з навчанням. ботексних наче пітон, а не жаба давить.
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обошлось партии в 11,2 млн грн..

А эта самая партия за токарным станком стояла, зарабатывая деньги? Или землю пахала? Или просто просрала народные деньги в ресторанах?
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