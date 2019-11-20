 Разминирование на участке разведения сил Петровское-Богдановка завершилось, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.
"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3 (в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. - Ред.)", - сказал Агеев.
По его словам, сегодня с 12:00 было проинформировано через МИД в ОБСЕ о том, что "мы завершили разминирование участка".
"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.
Как сообщалось, боевики осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.
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