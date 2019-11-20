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 Разминирование на участке разведения сил Петровское-Богдановка завершилось, - штаб ООС

В среду, 20 ноября, завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 завершился этап разминирования на участке разведения №3 (в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. - Ред.)", - сказал Агеев.

По его словам, сегодня с 12:00 было проинформировано через МИД в ОБСЕ о том, что "мы завершили разминирование участка".

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"У ОБСЕ есть сутки на верификацию. Хотя они ежедневно, постоянно мониторят выполнения указанных работ", - рассказал Агеев.

Как сообщалось, боевики осуществляют провокации относительно срыва процесса разведения сил и средств вблизи участка разведения №3 - Богдановка и Петровское.

Источник: https://censor.net.ua/n3160762
 
 
 Топ комментарии
 
Для урочистої зустрічі сепарських танків всьо готово.
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А "Красную дорожку" для новых Хозяев постелили?
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А "Красную дорожку" для новых Хозяев постелили?
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Так ОБСЄ накатали маляву, що сєпари знову мінують. З метою провокацій ніби. Бо там тепер прохідний двір.
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ну все, тепер кормільци всі лавки покрадуть в зоні розведення
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До речі на відео видно як лугандони побігли з нею до себе, а один подався на нашу сторону. Тут був їхній спільник.
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Тепер росіяни можуть сміливо заселяти нові території!
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Для урочистої зустрічі сепарських танків всьо готово.
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tZE inform

@tZEinform

·28 мин
По Донбассу. "Кто-то" грохнул очень крупное "Что-то" с российскими погонами. Подробности после подтверждения.
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Бубочка,как Жюков разминирует территорию.Тот посылал на мины солдат,а Бубочка уже комбригов на мины отводит в чистое поле.
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