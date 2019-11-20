 Российские тюремные врачи заявили, что причина моих болезней - это низкая стрессоустойчивость! Ничего, продержусь, - политзаключенный Шумков написал письмо. ДОКУМЕНТ

Тетя заключенного украинца Людмила Шумкова обнародовала письмо в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"На встрече с консулом, кроме начальника колонии, был также ответственный по медицинской части Тверского УФСИН. Последний сказал, что причина моих болезней - это низкая стрессоустойчивость! Хотел бы посмотреть на их устойчивость на 3 году пребывания в тюрьме в чужой стране, куда их поместят за их убеждения. Ничего, дай Бог, продержусь здесь этот год, главное чтобы власть не сдавала интересы страны. Понимаю, что тот, кто 30 лет спустя в эти дни собирался убивать немцев за их естественное желание воссоединиться и стать одним народом, сейчас - шантажирует нашу страну, желая распространения влияния своей дьявольской империи. Надеюсь вернуться через год живым домой, и сделать все возможное для обновления Украины", - цитирует Шумкова письмо племянника.

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Она отметила, что письмо датировано 16 ноября. Шумков сообщил также, что уже 2 суток находится в ШИЗО, которое назначили за отказ убирать в прогулочном дворе.





Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли безсознания с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.