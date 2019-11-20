 Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу

Об этом написал Саакашвили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно же, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильно влияние Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды", - написал Саакашвили.
Он также отметил, что сделает все, чтобы помочь команде президента Украины Владимира Зеленского "сломать сопротивление и преодолеть саботаж, который будет все более очевидным по ходу продвижения реформ".
Как сообщалось, 20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.
Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.
Если бы решение принималось в начале года - ото вони было бы...
Вы нихто,как и ваш сцарь пытро.
Але хуцпа допомагає йому виходити з усіх ситуацій. Щодо першого (ВР) подали до КС, а той ніякого рішення не ухвалив, а відносно "богдана" -- тупо перейменували АП на жОП, щоб вивести з під дії закону. Тому і в даному разі коломИйський щось вигадає, бо все вирішує він, в тім числі й про Саакашвілі. Хуцпа тепер є ідеологією блаЗЄнських.
Вже смішно.
Цікаво. Тепер клоуни його знов депортують чи карлсон буде нелегалом по Україні шастати? Тепер проти Зеленського, який перевищив свої повноваження і дав дозвіл на в'їзд законно депортованого з України, повинна бути відкрита кримінальна справа по статті перевищення службових повноважень. А оскільки президенту Порошенку головний юрист Зеленського Портнов прив'язав статтю перевищення службових повноважень до статті узурпація і захоплення влади, то логічно буде йти таким шляхом і до розслідування щодо Зеленського у справі дозволу на в'їзд Саакашвілі.
посадив за "кіднеппінг".
А тоді пригадаю.
Ти вже "повигравало" решту ...
Штраф за незаконний перетин кордону заплатило ? Заплатило ?
А чого ж не судишся про "незаконне анулювання громадянства" ? Чи там теж - "перемога" ?
Лузер тупий. Зараз позлазяться твої шавки-сектанти слиною бризкати, такі ж лузери і дебіли, як ти.