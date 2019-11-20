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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (788) обжалование (28) Польша (4994) Саакашвили (2764)

 Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что обжалует решение Верховного суда Украины, которым действия органов власти, касающиеся его выдворения из Украины, были признаны законными.

Об этом написал Саакашвили на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно же, я обжалую это решение в Страсбурге, где 100% выиграю, но это беззаконие, совершенное Верховным судом еще раз показывает насколько все еще сильно влияние Порошенко во всех госструктурах Украины. И насколько эта система будет всячески противиться и подрывать начинания президента и его команды", - написал Саакашвили.

Он также отметил, что сделает все, чтобы помочь команде президента Украины Владимира Зеленского "сломать сопротивление и преодолеть саботаж, который будет все более очевидным по ходу продвижения реформ".

Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу 01

Как сообщалось, 20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

Напомним, 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

Читайте также: ГБР и ГПУ допросили Саакашвили по делу о его выдворении из Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3160753
 
   
 Топ комментарии
 
Где заявления о ручном суде Зеленского?
Если бы решение принималось в начале года - ото вони было бы...
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Моня! Там в Тбилиси, почти, майдан! Там менты людей дубками п.....т! А ты здесь!!! Так кто ты, Моня??????? Каких ты, Моня, кровей?????
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Михо- чем дальше, ты становишся все более похож на дешевую продажную девку...
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Где заявления о ручном суде Зеленского?
Если бы решение принималось в начале года - ото вони было бы...
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наркоман не обидит наркомана, т.к. бабушка-барыга у них общая
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Михо,не старайся.Ты уже потерял репутацию в Украине.Такой, как все.
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"потерял репутацию" - серед "сидоров", ну можливо.
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А ты,типа,ылитный авторитет,шоб перед тобой и 8%ой ылитой терять репутацию?
Вы нихто,как и ваш сцарь пытро.
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Сидор несчастный, ты почему выступаешь здесь от имени всей Украины?
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Все что нужно знать о марионетке ЗЕ - никто и звать - никак
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Щось в Карлсона в дупі жужить і жужить.. Добре, що хоч корови не літають 😕
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Михо- чем дальше, ты становишся все более похож на дешевую продажную девку...
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А й справді. Допоки мовчав мав авторитет. Тепер втрачає його залишки.
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не бреши, в кращому випадку ти з нарко дурману виліз, як і твій кумир Зе сцкун в мигаючому ритмі живеш, відходняки ловиш?
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не я, а ти не бреши, в кращому випадку ти з нарко дурману виліз, як і твій кумир ПЕ сцкун в мигаючому ритмі живеш, відходняки ловиш.
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Та де він там виліз... Сидить в калюжі і лише бульки пускає 😁
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Что то клешни у вас совсем уж немощные оказались))) вот мы отыграемся...
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не у нас, а у вас клешни у вас совсем уж немощные оказались))) никогда ни на чём вы не отыграетесь.
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Уже начали) сейчас вас в дерьме хорошенько обваляем, а там и к гиляке погоним)))
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ничего вы не начали и никогда не начнёте. ты нули полнейшие и пожизненные лузеры. не вы, а мы вам сейчас вас в дерьме хорошенько обваляем, а там и к гиляке погоним.
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це їм не по ТВ ящику на Голобородьку банки витріщувати , тут мізки потрібні, яких у зебілів ніц Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу - Цензор.НЕТ 3030
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І баньки, і банки, і БЕНЬКИ (можна останнє читати злитно)
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ну, в Страсбурге, так в Страсбурге...
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Ахахаха))) А зебиляку отстегать бревном, за то что незаконно михе гражданство вернул!
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Моня! Там в Тбилиси, почти, майдан! Там менты людей дубками п.....т! А ты здесь!!! Так кто ты, Моня??????? Каких ты, Моня, кровей?????
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Михо молодець-не здається.Добре зробив,що закинув у заверхований суд камінцем-тепер можна і відео в Страстбург.
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Я думав Міхо вже в Грузії. Він же вже разів тридцять збирався, тим більше там протести зараз...
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Саакашили не глупый человек и должен понимать, что это решение не Порошенко,а Зеленского. Ну не нужен ему неуправляемый человек. Кроме возврата украинского паспорта как акт доброй воли,потому что обещал, Зеленский никакие должности Саакашвили не предлагал и это уже говорит о многом.
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Думаю, що у Зеленського вийшов прокол з поверненням Саакашвілі. І рішення ВС це підтверджує.
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Який "прокол"? Що йому заважає його зараз з мішком на голові до Грузії чи навіть до кацапії? Ви не прочитали ключове слово в повідомленні Саакашвілі? Це -- "Порошенко". Що ще треба блаЗЄнському?
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Прокол в тому, що Зеленський дав дозвіл на в'їзд законно депортованого, а законність депортації підтвердив ВС. Отже, Зеленський порушив закон і рішення судів. А щодо Саакашвілі, то що інше йому залишається у його незавидній ситуації? Тому він і котить на Порошенка, щоб не загриміти "з мішком на голові до Грузії чи навіть до кацапії", - це як рятівна соломинка. Але Зеленський тепер має виконати рішення, яке підтвердив ВС.
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добродію, вся "діяльність" блаЗЄнського є суцільним порушенням закону, починаючи з розпуску ВР та призначення "богдана".
Але хуцпа допомагає йому виходити з усіх ситуацій. Щодо першого (ВР) подали до КС, а той ніякого рішення не ухвалив, а відносно "богдана" -- тупо перейменували АП на жОП, щоб вивести з під дії закону. Тому і в даному разі коломИйський щось вигадає, бо все вирішує він, в тім числі й про Саакашвілі. Хуцпа тепер є ідеологією блаЗЄнських.
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Не виключаю, що Зеленський повертав Саакашвілі в Україну, щоб з нього і з його партії для себе створити ручну опозицію, з надією опозицію ЄС Порошенка та інших патріотичних організацій перетворити на маргіналів. Для розкрутки "опозиціонера" Саакашвілі спочатку треба було його легалізувати, тому планували через ВС скасувати рішення про депортацію. А вийшов прокол.
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Ваша версія для мене сумнівна. Він знав усі рейтинґи. І то не з сумнівних джерел. Як на мене, то Саакашвілі впустили (в підвішеному стані), враховуючи його імпульсивність, лише для дискредитації Порошенка. Ви ж помітили, що Саакашвілі, такий колись балакучий щодо кожної події, зараз нічого "не бачить і не чує", а, борони Боже, не коментує. Жодного скандалу. Жодного порушення закону з боку блаЗЄнських.
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Верховний Суд визнав, що колишній президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" був законно депортований з України. Суд не задовільнив його скаргу в справі за позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби, Міністерства внутрішніх справ про визнання незаконною та скасування рішення і здійснення реадмісії до Польщі. Верховний суд залишив у силі рішення судів попередньої інстанції. Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення. Вона є остаточною та оскарженню не підлягає.

Цікаво. Тепер клоуни його знов депортують чи карлсон буде нелегалом по Україні шастати? Тепер проти Зеленського, який перевищив свої повноваження і дав дозвіл на в'їзд законно депортованого з України, повинна бути відкрита кримінальна справа по статті перевищення службових повноважень. А оскільки президенту Порошенку головний юрист Зеленського Портнов прив'язав статтю перевищення службових повноважень до статті узурпація і захоплення влади, то логічно буде йти таким шляхом і до розслідування щодо Зеленського у справі дозволу на в'їзд Саакашвілі.

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Ого Михо- вже й ВС пройшов?Тепер мародеркіна на суд до Страстбургу,щоб не казали соєві,що то Зеля їх "чорта"
посадив за "кіднеппінг".
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Шкода, що призначена Євросудом компенсація буде виплачуватися не за рахунок суддів-проституток.
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"миколайці" складуться й виплатять Саакашвілі оскаржить у Страсбурзі рішення Верховного Суду України про визнання законною його реадмісії до Польщі - Цензор.НЕТ 1864
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соевые и кацапы ненавидят Саакашвили. Не совпадение.
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но если он молчит ,то он поклонник у "служивых"-совпадение??
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Я запам*ятаю твої слова про 100% виграш справи у Страсбурзі, наркоман-істерик.
А тоді пригадаю.
Ти вже "повигравало" решту ...
Штраф за незаконний перетин кордону заплатило ? Заплатило ?
А чого ж не судишся про "незаконне анулювання громадянства" ? Чи там теж - "перемога" ?
Лузер тупий. Зараз позлазяться твої шавки-сектанти слиною бризкати, такі ж лузери і дебіли, як ти.
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ты они, а ты лузер тупой, шавка-сектант и соевый зебильный зебобик.
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Миха обеднел, хочет с Украины пару тыш. евриков срубить, неблагодарный. С того кто тебя лишил гражданства сруби подав в суд, а не с Украины
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А Михо никак не может выучить фамилию нового президента Украины! ))) Всё ему Порошенко да Порошенко Саакашвили обжалует в Страсбурге решение Верховного суда Украины о признании законной его реадмиссию в Польшу - Цензор.НЕТ 5950
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Почему любое появление Михаила в информ пространстве - это для сои , как красная тряпка для быков? Где вы, несчастия платные, и где Президент Грузии, человек, который на практике победил коррупцию !
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Молодчина Михо ! Борец ! Удачи тебе. А значит и Украине.
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