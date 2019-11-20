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 Политика Украины
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 Кабмин не включил в свою программу город с особым статусом Севастополь, - Крым.Реалии

В утвержденной Программе действий правительства Украины о Севастополе не сказано ни слова.

Об этом говорится в материале Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению на сайте Кабинета министров, Программа действий правительства определяет ключевые стратегические цели государства, за достижение которых несут ответственность профильные министры. В статье 11. Закона "Про Кабинет министров Украины" не обозначены сроки действия этой программы. Однако один из людей, принимавших участие в разработке документа, просивший "из соображений безопасности" не называть его имени, сообщил корреспонденту Крым.Реалии, что "в методических материалах при подготовке был указан срок для реализации документа - пять лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сайте Рады обнародовали программу действий правительства

В стратегическом плане, который призван быть основой и ориентиром для видения и практических шагов чиновников, из 87 целей, новосозданному Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины посвятили три пункта: 5.1, 5.2 и 5.3. Первые два касаются ветеранов. И только один - оккупированных территорий. Причем не всех.

Кабмин Украины не включил в стратегический документ город с особым статусом Севастополь, ограничившись "территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым". В описании реализации целей пункта 5.3 (по оккупированным территориям) Севастополь также отсутствует.

Отмечается, что согласно украинским и международным нормам, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН про поддержку территориальной целостности Украины, Севастополь, наряду с Автономной Республикой Крым и некоторыми районами Луганской и Донецкой области, является временно оккупированной территорией. В то же время, Севастополь был и остается городом с особым статусом: это высшая административная единица Украины, наравне с Киевом.

Журналисты Крым.Реалии обратились с вопросом об отсутствии Севастополя в стратегическом документе к Кабинету министров, ответа пока не получили.

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По сообщению пресс-службы Минветеранов, Программа действий правительства в их части "готовилась профильными департаментами ведомства совместно с общественностью". Ответственными за пункт 5.3, где "забыли" указать Севастополь, в министерстве назвали чиновников из МинВОТ.

Самовыдвиженец, глава Комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец считает отсутствие Севастополя в плане действий правительства "технической ошибкой".

"Если честно, мы на комитете даже не рассматривали Программу действий правительства. Вероятно, это техническая ошибка, которую допустили при подготовке в Кабмине. Даже в названии нашего комитета есть Севастополь, потому что так прописано в Конституции", - рассказал корреспонденту Крым.Реалии Лубинец. Отмечается, что согласно данным веб-сайта украинского парламента, план действий Кабмина депутаты рассматривали три с половиной минуты. Народные депутаты фракции "Слуга народа" проголосовали за документ практически единогласно. Несмотря на то, что многие комитеты получили проект документа уже после его окончательного принятия, профильный комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития накануне голосования одобрил проект программы.

Депутат от партии "Голос" Рустем Умеров в пятницу, 17 ноября, сообщил Крым.Реалии, что премьер-министр в курсе ситуации и эту ошибку исправят.

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Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за новую Программу действий правительства. В пояснительной записке к документу сказано, что программа прошла одобрение Министерства юстиции Украины и правовую экспертизу, в ней не найдено признаков дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3160752
 
 
 Топ комментарии
 
Не нужно злить торговых партнеров, это злобный Порох хотел войны, а теперь все кошерно...
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Какой еще на хрен "особый статус" для городка районного подчинения?! Будет себе обычным райцентром Симферопольской области Крымско-татарской автономии в составе Украины!
И до свидания... Город "позора срусских маряков", мля...
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Виходячи з того, що у вас виставлено прапор Чехії, то ваші діди там таки мерли.

"Германские власти для поддержки внутренней безопасности и порядка летом 1939 года учредили вооруженные силы протектората Богемия и Моравия. К службе допускались только «арийцы», т. е. не евреи и не цыгане. Большинство командиров и солдат ранее служили в чехословацкой армии. Они даже сохранили прежнюю форму, эмблемы и систему наград (форма германского образца была введена только в 1944 году). " https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqffy5PjlAhWPlIsKHRClA-AQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F22187-chehoslovackie-formirovaniya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html&usg=AOvVaw24bjucK-tl4GxXkLbE52IJ
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Не будет АР Крым, и особенного статуса Севастополя, как и Донбасса, тоже не будет. Доособились, хватит. Крымская область, в жопу автономии
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А я - за автономию Крымско-татарской республики самого жёсткого типа: все руководящие должности там должны иметь право занимать только крымцы - коренной народ. И язык там только украинский (как государственный) и крымско-татарский.
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А ты кто? Татарин, коих там 100 тысяч бездельников было? Никакой автономии и каких-то там татар. Украинцы платят налоги, украинцы сражаются на востоке, а татары только ноют в сети. Если вы такие нифига-себе борцуны, так почему же вы на своей земле не соберетесь и не дадите отпор русским? Потому что и проукраинское население там имело вас в виду. Устраивайте диверсии, взорвите крымский мост, и может быть тогда вас начнут хоть как-то воспринимать
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Дурень ты! Если крымский мост взорвать, то Азовское море будет закупорено.
И я не крымский татарин. И я не в восторге от того, что среди моих соотечественников есть такие шапкозакидатели, как ты - "вы, на своей земле...". Наверняка, зебил. Крым - украинская земля. И коренной народ там - наши братья, роднее, чем расеяне.
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Делать им нечего, нужно само понятие АР отменять а не делить Крым еще на две отдельных территории.
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Не нужно злить торговых партнеров, это злобный Порох хотел войны, а теперь все кошерно...
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Значит, заранее согласились на то, что Севастополь будет российской территорией. На таких условиях, может, и можно будет вернуть Крым.
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Какой еще на хрен "особый статус" для городка районного подчинения?! Будет себе обычным райцентром Симферопольской области Крымско-татарской автономии в составе Украины!
И до свидания... Город "позора срусских маряков", мля...
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твои диды там не мерли
заткнись подзаборник!
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Виходячи з того, що у вас виставлено прапор Чехії, то ваші діди там таки мерли.

"Германские власти для поддержки внутренней безопасности и порядка летом 1939 года учредили вооруженные силы протектората Богемия и Моравия. К службе допускались только «арийцы», т. е. не евреи и не цыгане. Большинство командиров и солдат ранее служили в чехословацкой армии. Они даже сохранили прежнюю форму, эмблемы и систему наград (форма германского образца была введена только в 1944 году). " https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqffy5PjlAhWPlIsKHRClA-AQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Ftopwar.ru%2F22187-chehoslovackie-formirovaniya-vo-vtoroy-mirovoy-voyne.html&usg=AOvVaw24bjucK-tl4GxXkLbE52IJ
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Вата-бот с чешским флагом! Чтобы что-то написать, сначала нужно что-то почитать.
Не страдаешь дислексией - попробуй не читать срусского говна, а для начала окунись в мир источников "третьих сторон" (чтобы украинское тебе поперек горла не встало).
И НИ В ОДНОМ из источников ты не найдешь ХОТЬ ОДНУ победу срусских мАряков!!
Нахимов (он же Нахимчук - украинского происхождения) затопил флот в Севастопольской бухте ибо понимал всю тщетность попыток воевать против того же британского флота, который к тому времени опережал срусский как минимум на пол-столетия!
Желание "умереть в первом же бою" - это так по-совковому...
"Я бы не торопился"(М.Жванецкий)
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Кацапо-бот с пиндоским прапорцем - учи историю, млядва
Читай историю до 91-го года из любых источников
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Крымской области.
наигрались уже с автономиями в 14ом!
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А какая программа развития может быть - свет и воду им отключили, что еще можно для них сделать?
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Севастополь -- Карфаген --должен быть уничтожен.
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Маячнею маєтесь, включив - не включив.
Хочете чогось особливого - вперед на московію партизанити в Криму. Тоді про особливе й говоритимете.
В КМУ може й мрійники сидять зараз, але не на стільки, аби фантазіями займатись.
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Ніякого особливого статусу Севастополю. Хесонес (або Ак'яр) і ніяких Сев і поль. В складі Кримської області повинна бути культурно-національна автономія кримських татар. І спішіть, бо рашка сама може утворити таку автономію і переманити кірімлі на свій бік.
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Поробилы, учите историю
На Севастополь ********** ублюдки
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