 Кабмин не включил в свою программу город с особым статусом Севастополь, - Крым.Реалии

Об этом говорится в материале Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению на сайте Кабинета министров, Программа действий правительства определяет ключевые стратегические цели государства, за достижение которых несут ответственность профильные министры. В статье 11. Закона "Про Кабинет министров Украины" не обозначены сроки действия этой программы. Однако один из людей, принимавших участие в разработке документа, просивший "из соображений безопасности" не называть его имени, сообщил корреспонденту Крым.Реалии, что "в методических материалах при подготовке был указан срок для реализации документа - пять лет".

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В стратегическом плане, который призван быть основой и ориентиром для видения и практических шагов чиновников, из 87 целей, новосозданному Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины посвятили три пункта: 5.1, 5.2 и 5.3. Первые два касаются ветеранов. И только один - оккупированных территорий. Причем не всех.

Кабмин Украины не включил в стратегический документ город с особым статусом Севастополь, ограничившись "территориями Донецкой и Луганской областей и АР Крым". В описании реализации целей пункта 5.3 (по оккупированным территориям) Севастополь также отсутствует.

Отмечается, что согласно украинским и международным нормам, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН про поддержку территориальной целостности Украины, Севастополь, наряду с Автономной Республикой Крым и некоторыми районами Луганской и Донецкой области, является временно оккупированной территорией. В то же время, Севастополь был и остается городом с особым статусом: это высшая административная единица Украины, наравне с Киевом.

Журналисты Крым.Реалии обратились с вопросом об отсутствии Севастополя в стратегическом документе к Кабинету министров, ответа пока не получили.

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По сообщению пресс-службы Минветеранов, Программа действий правительства в их части "готовилась профильными департаментами ведомства совместно с общественностью". Ответственными за пункт 5.3, где "забыли" указать Севастополь, в министерстве назвали чиновников из МинВОТ.

Самовыдвиженец, глава Комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец считает отсутствие Севастополя в плане действий правительства "технической ошибкой".

"Если честно, мы на комитете даже не рассматривали Программу действий правительства. Вероятно, это техническая ошибка, которую допустили при подготовке в Кабмине. Даже в названии нашего комитета есть Севастополь, потому что так прописано в Конституции", - рассказал корреспонденту Крым.Реалии Лубинец. Отмечается, что согласно данным веб-сайта украинского парламента, план действий Кабмина депутаты рассматривали три с половиной минуты. Народные депутаты фракции "Слуга народа" проголосовали за документ практически единогласно. Несмотря на то, что многие комитеты получили проект документа уже после его окончательного принятия, профильный комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития накануне голосования одобрил проект программы.

Депутат от партии "Голос" Рустем Умеров в пятницу, 17 ноября, сообщил Крым.Реалии, что премьер-министр в курсе ситуации и эту ошибку исправят.

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Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за новую Программу действий правительства. В пояснительной записке к документу сказано, что программа прошла одобрение Министерства юстиции Украины и правовую экспертизу, в ней не найдено признаков дискриминации.