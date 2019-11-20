EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2076  47
Материалы по теме:
Все про:война (3684) Минобороны (6113) Фролова Алина (4)

 "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова

В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью Радио "Свобода" замглавы Минобороны Алина Фролова.

"Очень важно четко понимать, что армия вне политики. Президент и парламент занимаются политикой, а в Вооруженных силах постоянная четкая задача - защищать страну и народ. И эта миссия не зависит от изменений политических элит.

Кроме этого, важно понять, что в гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага. В гибридной войне победа тоже гибридная. И она, прежде всего, заключается во внутреннем укреплении, консолидации и развитии, в четком понимании целей и путей их достижения", - сказала она.

Также Фролова отметила, что в настоящее время война прежде ведется в информационном пространстве, напомнив, что "военная доктрина России, так называемая доктрина Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ. - Ред.), четко указывает, что 3/4 -  это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

"Наш враг воспринимает информационное поле, как поле битвы. Поэтому, если мы говорим об обороне государства, то мы должны иметь возможность защитить страну в информационном пространстве и противодействовать информационным воздействиям. Теперь физическое применение силы идет вместе с информационной составляющей, которая усиливает эту попытку физического воздействия. 

Например, если раньше большинство людей могли никогда не узнать о каком-то террористическом акте, произошедшем далеко, то теперь об этом знают все и реагируют на это. Это вносит диссонанс в жизнь людей. А это значит, что сейчас гибель одного человека может повлиять на весь мир, если она подана информационно очень сильно. Поэтому, те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в мире, это используют. Таким образом, Министерство обороны должно иметь способности для защиты своих территорий информационно.

Мы уже видели, что перед тем, как оккупировать Крым и часть Донбасса, Россия сначала информационно "захватила" эти территории. Мы теперь четко понимаем, что тогда людей готовили к вторжению, а сейчас - доступ к информации на оккупированные территории тщательно блокируется", - сказала она.

Фролова также добавила, что "гибридное противодействие - несмотря на то, что мы все уже какой-то период это пытаемся делать - это совершенно новая составляющая безопасности для всех стран. Сейчас все страны - и европейские, и США - пытаются выстроить концепции этого противодействия. Устоявшейся практики нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3160751
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому "Надо перестать стрелять"(с) ????
 показать весь комментарий
 
Хто це???йди борщ вари куриця!
 показать весь комментарий
 
дура в квадрате ,,,,"В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага". разве рашист не подымает окупационные флаги в Крыму и Донбасе(ордло)?.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Флаг на над штабом - у фроловой зарница в пятой точке играет
 показать весь комментарий
 
 
ну как это кто . зам министра обороны страны . который прямо говорит . что сводки о потерях в ВСУ хотят засекретить \ по кацапскому подобию\ потому . что известие о гибели одного человека может повлиять на весь элехторат и заоблачный рейтинг главнокомандующего
 показать весь комментарий
 
 
но то , что ты ******** , ты ведь не против ? Соси , соси
 показать весь комментарий
 
Зато в гибридной войне,есть гибридная победа ))
 показать весь комментарий
 
 
Це, коли ніяких досягнень немає, а всіх переконують в великій перемозі.
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому "Надо перестать стрелять"(с) ????
 показать весь комментарий
 
 
гибридная война не выработаны или просто забыли "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова - Цензор.НЕТ 3936 ведь совко вёл гибридные войны - и был в них бит не раз "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова - Цензор.НЕТ 3936
 показать весь комментарий
 
 
але у війни є два варіанти завершення: або перемога, або - капітуляція.
Куди нас зараз веде зєєлокомандувач?
 показать весь комментарий
 
 
ага, я глибоко стурбований... що це за бабена, вона хоч автомат тримала у руках??
 показать весь комментарий
 
але в гібридній війні можлива блаЗЄнська капітуляція, до якої ви готуєте нас такими заявами.

Шаурма на вас... (с)
 показать весь комментарий
 
 
Вона мала на увазі, що у гібридній війні і пемемога гібридна. Це коли ворижий прапор над таихм штабом. І підняли його твої ж штабісти і командири.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, почему же не зависит от политических элит, если политическая элита в стране - жулики, воры и проходимцы, думающие только, как набить свои карманы и вывезти все в оффшоры, то такая страна не сможет победить ни в какой войне.
 показать весь комментарий
 
 
четко указывает, что 3/4 - это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы", а мы давайте применим 3/4 - применение физической силы, и 1/4 - информационный компонет или экономическое влияние, и Победа за нами.
 показать весь комментарий
 
По этому эти дебилы с 1 января Украинские каналы кодируют...на что никогда не пойдет РФ )))
Или они думают что житель РФ или Германии или Франции будет платить деньги за просмотр 1+1? )))))))))
 показать весь комментарий
 
Ні про шо...
Це на хвилинку, заступник міністра оборони, а не телепузік...
 показать весь комментарий
 
 
Щоб виграти інформаційну війну,треба щоб в міноборони були українці,а не болтуни з кацапськими фаміліями.Це теж саме,як коломойша бажав Україні дефолту.
 показать весь комментарий
 
 
І тому Зеленський вирішив піти шляхом Кадирова.
 показать весь комментарий
 
 
Ох и дура. В гибридной войне "третья сила", расхерачивает противника на право и на лево, а потом обьявляется "неожиданная" победа, и только соплежуи завывают по миру помощи и понимании...
 показать весь комментарий
 
 
Ого. Зелёная команда почуяла угрозу что где-то зреет генерал Пиночетенко.

Мадам, вы внимательно читали текст воинской присяги ? Разрешите вам напомнить что присяга даётся на верность народу Украины. Не Президенту, не парламенту, ни каким-либо другим госструктурам. Только народу. И миссия армии - прочтите текст присяги ! - заключается также в защите Конституции и законов Украины.
Вам напомнить: сколько раз нынешняя влада уже успела нарушить и Конституцию, и другие законы ?
 показать весь комментарий
 
 
то- таке, мусора теж присягають народу, як і депутати з президентом.
 показать весь комментарий
 
мадам, это Вы расскажите солдатам и офицерам в собственноручно с любовью вырытых ими окопах (кровавыми мозолями и кровью-потом) под свист пуль снайпера (не гибридного, а реального) и грохот разрывов мин и снарядов(не гибридных а вполне опасно смертельных)...
расскажите тем, кто погибал, водружая флаг наш на ДАПе, вышке, водонапорной башне, терриконе, танке, окопе... так отмечая нашу территорию...
победа - это победа! это флаг над строем, над штабом, на балконе, в окне, на руке феничкой!!
а договорняки и сходняки - это и без флага на штабе и без ленточки на сумке!!!
гордость за победившую страну не может быть гибридной...
 показать весь комментарий
 
 
"В гибридной войне - гибридная победа". Отсюда следует. В отечественной войне - отечественная победа. В мировой войне - мировая победа. В гражданской войне - гражданская победа. И в кибервойне - киберпобеда.
 показать весь комментарий
 
дура в квадрате ,,,,"В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага". разве рашист не подымает окупационные флаги в Крыму и Донбасе(ордло)?.
 показать весь комментарий
 
 
И как Министерство обороны Украины в связи с этим борется с касапнёй в соцсетях ? Какие структуры созданы для противодействия противнику , как вы собираетесь их побеждать в информпространстве ? Ни слова об этом. Попросите амеров и англичан дать время хоть на час в сутки время на спутниковых каналах для озвучивания правды о преступлениях касапов в Украине на английском языке плюс видео. Ведь никто ничего не видел и не знает в мире о взрывах 23 мостов и путепроводов в Донбассе спецназом мацковии в 2104 году , например.
 показать весь комментарий
 
 
Нові обличча нашої унікальної стратегії?
У гібридній війні перемога може бути лише гібридною.
 показать весь комментарий
 
"Очень важно четко понимать, что армия вне политики. Президент и парламент занимаются политикой, а в Вооруженных силах постоянная четкая задача - защищать страну и народ. И эта миссия не зависит от изменений политических элит.Источник: https://censor.net.ua/n3160751

Як таке иіг сказати замміністр? Армія це частина державної політики.
 показать весь комментарий
 
 
та ладно? Т.е. если расхерачить в хлам кремль, то это будет проигрыш?
 показать весь комментарий
 
 
1-го марта 2014-го года со здания Донецкой администрации были сорваны государственные флаги Украины, и заменены на российские. Именно таким образом была обозначена победа сепаратистов в Донецке.
Владимира Рыбака запытали до смерти, разрезали живот, и выбросили в реку - только за то что он посмел вывесить обратно флаг Украины.

Иди щи варить, тётка. На кухне твоё место.
 показать весь комментарий
 
 
"Каждый мнит себя стратегом, Видя бой со стороны" Ш.Руставели
 показать весь комментарий
 
А у тебя ни кто не требует москву брать, вы хоть донбасс верните.
 показать весь комментарий
 
 
Хрень полная! Говорю как человек, который пишет диссертацию на эту тему
 показать весь комментарий
 
Як казав Зе-наполеон, войну не виіграть побєдамі
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх