 "В гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага", - замглавы Минобороны Фролова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в интервью Радио "Свобода" замглавы Минобороны Алина Фролова.
"Очень важно четко понимать, что армия вне политики. Президент и парламент занимаются политикой, а в Вооруженных силах постоянная четкая задача - защищать страну и народ. И эта миссия не зависит от изменений политических элит.
Кроме этого, важно понять, что в гибридной войне невозможна победа старого типа - поднять флаг над штабом врага. В гибридной войне победа тоже гибридная. И она, прежде всего, заключается во внутреннем укреплении, консолидации и развитии, в четком понимании целей и путей их достижения", - сказала она.
Также Фролова отметила, что в настоящее время война прежде ведется в информационном пространстве, напомнив, что "военная доктрина России, так называемая доктрина Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ. - Ред.), четко указывает, что 3/4 - это информационный компонет или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение физической силы".
"Наш враг воспринимает информационное поле, как поле битвы. Поэтому, если мы говорим об обороне государства, то мы должны иметь возможность защитить страну в информационном пространстве и противодействовать информационным воздействиям. Теперь физическое применение силы идет вместе с информационной составляющей, которая усиливает эту попытку физического воздействия.
Например, если раньше большинство людей могли никогда не узнать о каком-то террористическом акте, произошедшем далеко, то теперь об этом знают все и реагируют на это. Это вносит диссонанс в жизнь людей. А это значит, что сейчас гибель одного человека может повлиять на весь мир, если она подана информационно очень сильно. Поэтому, те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в мире, это используют. Таким образом, Министерство обороны должно иметь способности для защиты своих территорий информационно.
Мы уже видели, что перед тем, как оккупировать Крым и часть Донбасса, Россия сначала информационно "захватила" эти территории. Мы теперь четко понимаем, что тогда людей готовили к вторжению, а сейчас - доступ к информации на оккупированные территории тщательно блокируется", - сказала она.
Фролова также добавила, что "гибридное противодействие - несмотря на то, что мы все уже какой-то период это пытаемся делать - это совершенно новая составляющая безопасности для всех стран. Сейчас все страны - и европейские, и США - пытаются выстроить концепции этого противодействия. Устоявшейся практики нет".
Куди нас зараз веде зєєлокомандувач?
Шаурма на вас... (с)
Или они думают что житель РФ или Германии или Франции будет платить деньги за просмотр 1+1? )))))))))
Це на хвилинку, заступник міністра оборони, а не телепузік...
Мадам, вы внимательно читали текст воинской присяги ? Разрешите вам напомнить что присяга даётся на верность народу Украины. Не Президенту, не парламенту, ни каким-либо другим госструктурам. Только народу. И миссия армии - прочтите текст присяги ! - заключается также в защите Конституции и законов Украины.
Вам напомнить: сколько раз нынешняя влада уже успела нарушить и Конституцию, и другие законы ?
расскажите тем, кто погибал, водружая флаг наш на ДАПе, вышке, водонапорной башне, терриконе, танке, окопе... так отмечая нашу территорию...
победа - это победа! это флаг над строем, над штабом, на балконе, в окне, на руке феничкой!!
а договорняки и сходняки - это и без флага на штабе и без ленточки на сумке!!!
гордость за победившую страну не может быть гибридной...
...
У гібридній війні перемога може бути лише гібридною.
Як таке иіг сказати замміністр? Армія це частина державної політики.
Владимира Рыбака запытали до смерти, разрезали живот, и выбросили в реку - только за то что он посмел вывесить обратно флаг Украины.
Иди щи варить, тётка. На кухне твоё место.