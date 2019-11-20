 Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".
"Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о Партии регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели", - заявил Разумков.
По его словам, Януковича поддерживать как политика он перестал, когда вышел из "Партии регионов": "Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе".
Разумков отметил, что до 2010 года поддерживал "Партию регионов" и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.
Он рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев". Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.
Глава ВР отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом "Партии регионов":" Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом".
В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".
До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.
Замаскований ФСБшник.
Всіх шанпанзє у клітку!
Представників попередньої влади, якщо що, це теж стосується...
У владі мають бути лише ті, хто вважав рашку ворогом №1 і до 2014 року. Ті, хто знав, що кацапи - одвічний ворог нашого народу. Ті, хто ніколи не преклонявся перед мацквою і не хотів туди їздити (а тим більше - мати там бізнес).
Так Дмитро Разумков говорить про своє минуле. А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка.
Да по его харе видно, что он козломордый ДЕБИЛ.
слова... слова... где ваша сладость?
слова ушли...осталась гадость!
Не те що Свинобарига який з ригами був.
Стоп. OH SHI...
Тобто Порох, який свого часу недовго був у цьому грьобаному гадюшнику (і невдовзі вийшов з нього) - це ЗАСНОВНИК ПР І КОРЄШ ЯНУКОВИЧА!!! ЗРАДА ЗРАДНА!!!111!1
А Разумков - норм, бо "свой чувак", так?
(Це якщо навіть не згадувати, що ПР в період присутності там Пороха ще не виявила повною мірою свою потворну сутність, тобто була просто однією з партій - а от у 2010 там вже було все очевидно, що це за кубло).