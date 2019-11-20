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 Политика Украины
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Все про:Янукович (30555) Разумков Дмитрий (292)

 Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что покинул "Партию регионов" еще в 2010 году, потому что разочаровался, но голосовал на президентских выборах за президента-беглеца Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "УП".

"Я еще в 2010 году вышел из Партии регионов. У меня было разочарование в тех процессах, которые начали происходить. То есть задекларированная позиция и то, что происходило с командой, которая прилагала усилия в те времена, когда Партия регионов ... Сейчас не о Януковиче, а о Партии регионов, которая прошла все выборы, многие из них были в оппозиции, а после этого они стали не нужны и были выброшены на помойку. Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели", - заявил Разумков.

По его словам, Януковича поддерживать как политика он перестал, когда вышел из "Партии регионов": "Если бы я поддерживал, то я бы остался в той политической силе".

Разумков отметил, что до 2010 года поддерживал "Партию регионов" и Януковича. Он говорит, что в то время в партии было много идей, много людей, которые заслуживали уважения.

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Он рассказал, что тогда ключевую роль для него сыграл "внутренний протест", потому что в Киеве население разделилось на тех, кто поддерживал Виктора Ющенко и на "изгоев". Спикер добавил, что не поддерживал Ющенко и на выборах голосовал за Януковича.

Глава ВР отметил, что ему "смешно", когда о нем говорят, что в 2006 году он был "главным технологом "Партии регионов":" Мне было 22 года и я точно не мог быть главным технологом".

В то же время, Разумков добавил, что поддерживал Евромайдан, потому что начали "происходить вещи, которых не должно быть в европейском государстве".

До этого Разумков один раз участвовал в местных выборах от партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160748
 
 
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А ми тєбє нє вєрім, працівний! Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 5186
Замаскований ФСБшник.
Всіх шанпанзє у клітку!
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бывают Порошенко например,он всегда был против Януковича,в душе)))
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укуси какашку зеленского как ты любишь))))
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Так і ти покидьок кацапський "дитя проФФесора"!!! РИГИ як і КГБешники бувшими не бувають!!!
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А как для Разумкова сейчас то, куда он встрял ? Поменял ПРшило на ЗЕмыло?
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резидент з кремля дав команду так зробити. У нього все логічно.
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Странно... Что, а ДО 2010-го Янукович не был разве дважды сидевшим уркой: 2х1,5 года на нарах?
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Яка різниця, коли ти перестав підтримувати обізьяника?? Був у партії регібонів, підтримував зека - це клеймо! Виступав Зе в 2004 на мітингах за Яника - це клеймо! Був Богдан у уряді Азірова - це клеймо! Сивоха тріпався на антимайдані - це мля подвійне клеймо!

Представників попередньої влади, якщо що, це теж стосується...

У владі мають бути лише ті, хто вважав рашку ворогом №1 і до 2014 року. Ті, хто знав, що кацапи - одвічний ворог нашого народу. Ті, хто ніколи не преклонявся перед мацквою і не хотів туди їздити (а тим більше - мати там бізнес).
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так вас, сволотовців, тих самих 73/43%зебілів - навіть в Європу не пускають.
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Особисто мене всюди пускають... І не треба мене до зебілів записувати, я цих інородців не обирав!
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ти 73/43%ний зебіл, галасуєш за них і досі, сволота!
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отак вони всі - і зебіли, і риги "не поддерживали, разочаровались, но гАлАсовали". Потім публічно матеряться, але все-одно прогаласують проти України.
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Я ще в 2010 році вийшов з Партії регіонів. У мене було розчарування в тих процесах, які почали відбуватися. Там були достойні люди.

Так Дмитро Разумков говорить про своє минуле. А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка.
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"А ще чинний голова ВРУ додає, що на виборах 2010 року голосував за Януковича, бо не підтримував Ющенка."
Да по его харе видно, что он козломордый ДЕБИЛ.
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Це подібне до тих, хто голосував за Зе, бо не підтримував Порошенка і привів до влади неоригів - СН.
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главное. шобы разочарование не обходилось дорого и всегда были бы те, в ком еще не поздно разочароваться в ходе внутреннего протеста
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Бывает, еще ни с кем не выпил, а тебя уже уважают. Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 6046
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Ну ,надо было быть дебилом,чтобы не видеть чем они занимались. Просто ты приспосабливался по ситуации. Возможно,что и сейчас тебя взяли во власть как бывшего рыга. Для прорасийского лохтората.
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***
слова... слова... где ваша сладость?
слова ушли...осталась гадость!
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Не. Ну одразу видно до чесний слуга наріду.

Не те що Свинобарига який з ригами був.
Стоп. OH SHI...
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А найчесніший по ходу Богдан))) Бо в 2013 був у уряді Азірова, восени 2014 балотувався в Раду від БПП, а потім в зе-команду перейшов... Все перепробував, блін!
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А шо змінилося? Як працював на покидьків, так і працюєш. Просто новий Овоч іще більш гнилий.
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а ну-ка,соевые патриоты.дружно хвалим министра экономики кабинета Азарова-он же свой
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Я чувак простий: бачу кицю - ставлю вподобайку :3

Януковича я перестал поддерживать как политика в 2010, когда вышел из "Партии регионов", - Разумков - Цензор.НЕТ 1709
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Питання для 73%.
Тобто Порох, який свого часу недовго був у цьому грьобаному гадюшнику (і невдовзі вийшов з нього) - це ЗАСНОВНИК ПР І КОРЄШ ЯНУКОВИЧА!!! ЗРАДА ЗРАДНА!!!111!1
А Разумков - норм, бо "свой чувак", так?
(Це якщо навіть не згадувати, що ПР в період присутності там Пороха ще не виявила повною мірою свою потворну сутність, тобто була просто однією з партій - а от у 2010 там вже було все очевидно, що це за кубло).
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А ведь врет собака .До 2010 не знал что янык трижды судимый шапочный вор .Просто хотел **** урвать свой кусок вместе с командой легитимного
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