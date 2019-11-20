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 Политика Украины
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 Правительство внесло изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Кабинет министров внес изменения в план мероприятий относительно выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Обновленный план учитывает углубления двусторонних отношений Украина-ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, которое динамично развивается.

Так, обновленные задачи относятся к таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.

Ожидается, что решение правительства позволяет ускорить движение Украины в ЕС, а параллельно сделать такое движение более прозрачным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160747
 
   
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внесли "изменения в планы" с вопросом "если рашка даст 10-0 млрд.долларов, то даст ли ЕС 150 млрд.долларов?"
помнится, януковощ тоже требовал 150 млрд. от ЕС - иначе не подпишет евроассоциацию...

Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2020 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
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бла,бла, бла .пора закінчувати,тим паче з номіналами в УрядіУряд вніс зміни до плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 3951
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оно. канешна, всегда надобно расширять и углублять проход
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Короче ,Зеленский это парашенко -2. Тоже показуха. И тоже мелкими шажками. Виляя при этом задом,завлекая несерьезную публику.
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Техосмотр скоро вернут, трепещите, зелебобики!
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лучше - враг хорошего!
все изменения согласованы с Евросоюзом...или таки "сюрприз будет"?
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