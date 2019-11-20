 Правительство внесло изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в план мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Обновленный план учитывает углубления двусторонних отношений Украина-ЕС и ряд принятых двусторонними органами ассоциации решений за последние годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обновленный документ актуализирует, дополняет и согласовывает задание с правом ЕС, которое динамично развивается.
Так, обновленные задачи относятся к таким сферам: таможенная и финансовая политика, налогообложение, предпринимательство, финансовые услуги и конкуренция; юстиция, социальные и гуманитарные вопросы; транспорт; энергетика и энергоэффективность; цифровая сфера, наука, технологии и инновации; природопользования и другие.
Ожидается, что решение правительства позволяет ускорить движение Украины в ЕС, а параллельно сделать такое движение более прозрачным.
помнится, януковощ тоже требовал 150 млрд. от ЕС - иначе не подпишет евроассоциацию...
Рабочая группа МВФ провела детальный анализ украинского бюджета на 2020 принятого ВР Украины. У нас нет точного текста (пока нет), но основные наши выводы МВФ подтвердило. Доходы завышены процентов на 20, расходы не скорректированы.
Видимо понимая, что все это ему припомнят, Разумков уже рассказывает что "Мы выходили уже из тех показателей и из тех предложений, которые были предоставлены нам правительством", спихивая ответственность за Гончарука. В общем мы так понимаем - обладатель диплома "не державного зразка" будет крайним.
все изменения согласованы с Евросоюзом...или таки "сюрприз будет"?