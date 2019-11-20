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Все про:Валенса (44) Пенс (84)

 "Нет Европы без Украины", - Валенса на встрече с вице-президентом США Пенсом

Украина должна стать полноправным членом европейской цивилизации, включая членство в западных структурах.

На этом акцентировал внимание экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

По мнению Валенсы, вопрос не в том, нужно ли расширять структуры, а в том, как это делать. В этой концепции "нет Европы без Украины", подчеркнул легендарный лидер польской "Солидарности".

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По его словам, сейчас в мире свои правила диктуют популисты и демагоги, а политики избегают конфронтации с ними.

По его убеждению, США должны восстановить своё глобальное лидерство, и это должно отражаться в политике взаимодействия с народом, а не в политике доллара и военных действий.

О беседе с Валенсой рассказал и Пенс. Он назвал Валенсу "чемпионом в отстаивании свободы и демократии" и подчеркнул, что США всегда будут восхищаться его мужеством в возвращении Польши на путь демократии и роли в падении "железного занавеса".

Валенса в Вашингтоне участвует в мероприятиях к 30-летию начала демократических преобразований в Польше.

Источник: https://censor.net.ua/n3160746
 
   
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Заведите дело на КАЛомойского,ахметова и т.д. Иначе Украины вы таки не увидите. Зеля ,пустое место.
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по ходу легитимность европы без штата украина поставлена под сомнение
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та пагадите...
пагадите до "Нормандии"...может там вдруг выясниться что нет расиси без Украины?
(не дай Бог, конечно)
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