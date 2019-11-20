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 Происшествия, За рубежом
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Все про:арест (9898) Казахстан (406) МВД РФ (161) трансплантация (88) врачи (649)

 Казахстанские врачи незаконно пересаживали почки украинцев израильтянам, - МВД республики

В городе Шымкент на юге Казахстана задержан главный врач городской клинической больницы №1 Абылай Донбай, подозреваемый в проведении незаконной трансплантации органов.

По данным пресс-службы МВД республики, в 2017-2018 годах в Казахстане действовала банда "черных трансплантологов", организованная иностранцами, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс. В качестве доноров органов привлекались граждане Узбекистана, Киргизии, Украины, которые из-за финансовых проблем продавали свои почки. Эти органы пересаживали богатым гражданам других стран, в основном Израиля.

Донбай был задержан полицейскими 18 ноября, в этот же день его отправили под арест в изолятор, отметили в МВД. Против него возбудили уголовные дела по части 2 статьи 264 (участие в транснациональной преступной группе) и части 3 статьи 116 (незаконное изъятие органов человека) УК Казахстана. Следствие установило, что медик проводил незаконные операции по пересадке органов за крупное вознаграждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверяет факты незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медцентров Киевщины

В ведомстве отметили, что ранее по этому делу был задержан и заключен под стражу врач-трансплантолог Гани Куттымуратов, а также один из членов преступной группы - гражданка Киргизии Б.Тайсалова.

Куттымуртов был задержан в мае 2019 года. МВД тогда заявляло о его причастности к незаконному изъятию человеческих органов. Против Куттымуртова возбудили уголовные дела по тем же статьям, что и против Донбая.

Источник: https://censor.net.ua/n3160744
 
 
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Украинцы ... Уже стали на уровень киргизов с казахами...Очень плохо. Нужно что-то делать. Срочно !
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...ну да,продавать почку и покупать румынский паспорт
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А у нас тоже было аналогичное дело, что то не вспомню чем закончилось.
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так он там посилання є про медцентр на Київщині.
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Так вот зачем Зеленского приглашали через Назарбаева.
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Хех! То ж дамбаська алкашня. Їх туди багацько втекло на шахти.

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та ну))))... почка алкаша навряд ли приживется у израильтянина)))) не кошерно)))))
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А обратно подсаживали мозги шимпанзе.
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главное це вовремя занять свою нишу на рынке
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Але правда посилання на кацапський Інтерфакс викликає чималі сумніви.
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***
только взяв большой кредит Сергей понял
что третья врожденная почка - это не патология... это дар Божий
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Все рецепту Сала хана, научатся делать контрафакт.
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Дожились. Казахстанські лікарі незаконно пересаджували нирки українців ізраїльтянам, - МВС республіки - Цензор.НЕТ 5659 Мало того что украинцы стали нацией беженцев, проституток и гастарбайтеров, так уже на органы разбирают как каких то африканских бабуинов. Называется, продай почку и заплати за комуналку, миролюбный и толерантный украинец уставший от войны
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