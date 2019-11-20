 25 украинских городов на день передадут власть детям, - ЮНИСЕФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, это часть глобальной акции ЮНИСЕФ по привлечению внимания к 30 годовщине Конвенции ООН о правах ребенка.

К акции присоединятся Львов, Одесса, Херсон, Николаев, Черкассы, Каменец-Подольский, Тернополь, Бахмут и другие города и громады, рассказали в ЮНИСЕФ.

Мэры, главы ОТГ и руководители департаментов будут "прислушиваться к советам" детей в отношении ключевых решений в городах и громадах.

Мероприятия приуроченные к празднованию Всемирного дня ребенка, который в этом году совпадает с 30-летием принятия Конвенции о правах ребенка – договора о правах человека, ратифицированный наибольшим количеством стран мира.

"Целью Всемирного дня ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября, является повышение осведомленности и способствовать выделению большего количества средств для миллионов детей, которые не могут реализовать свое право на надлежащую охрану здоровья, питание, образование и защиту", - говорится в сообщении.

"Дети и молодежь во всем мире берут на себя руководство и требуют неотложных мер для преодоления проблем, которые их волнуют – в том числе климатического кризиса, распространения психических заболеваний и отсутствия возможностей для самореализации", – заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Кроме Украины, дети будут принимать активное участие в мероприятиях в парламентах Кабо-Верде, Индии, Малайзии, Турции, Мадагаскара, Ямайки и на Европейском парламенте. Ташич (премьер-министр) Ирландии Лео Варадкар уже третий год подряд отдаст свой кабинет в распоряжение детей.

Во Всемирный день ребенка дети во всем мире проводят саммиты с лидерами и лицами, принимающими решения, и берут на себя важные роли в правительстве, спорте и бизнесе. В частности, будут проведены такие мероприятия: в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке послы доброй воли ЮНИСЕФ Дэвид Бекхэм и Милли Бобби Браун проведут глобальный саммит, на котором дети призовут мировых лидеров выполнить свои обязательства по реализации прав ребенка.

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К ним присоединится посол Китая по делам ЮНИСЕФ Ван Юань, который присоединится к глобальному призыву в отношении прав детей на образование. В более 50 странах мира, в том числе в Армении, Эфиопии, Индонезии, Иордании, Лаосе, Германии, Руанде, Суринаме и Танзании, будут проведены национальные саммиты с участием представителей органов власти.

В среду 17-летний молодежный активист с инвалидностью из Харькова Владимир Чарушин выступит на Генеральной Ассамблее ООН, где поделится опытом продвижения языка жестов в родном городе вместе с 5 юными делегатами из Боснии и Герцеговины, Кот д'Ивуар, Северной Македонии, Камеруна и США.

В Украине информационную и социальную кампанию ЮНИСЕФ #ДітиКеруютьСвітом поддержали Сергей Бабкин, Тарас Тополя, Мишель Андраде, Маша Ефросинина, Александр Педан, Лилия Пустовит, Екатерина Осадчая, Анита Луценко, Женя Галич и другие.

Выдающиеся здания мира, в том числе здание Европейского парламента в Брюсселе, Шанхайская башня в Китае, Пантеон во Франции, Афинский акрополь в Греции, Дворец мира в Гааге (Нидерланды), Раштрапати-Бхаван в Индии, Петра в Иордании, дом Фриды Кало в Мексике, мечеть Аль-Нур в Крайстчерче (Новая Зеландия), Панамский канал в Панаме, Монумент африканского возрождения в Сенегале и мосты через Босфор в Турции, будут подсвечены синим цветом.