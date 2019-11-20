EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  113  5
Все про:Кабмин (11357) Евросоюз (12671) Матти Маасикас (4)

 Можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Украины, - глава представительства Евросоюза Маасикас

Во время выступления на заседании украинского правительства глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны на пути реформ и евроинтеграции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украмну".

"Завтра Украина отмечает 6-ю годовщину начала Революции Достоинства, которая коренным образом изменила и переориентировала современную историю Украины. Украинский народ уже заплатил, и продолжают платить высокую цену за свой европейский выбор. Вы взяли на себя этот вызов, пока вы защищаете свою территориальную целостность и суверенитет. Ради ценностей и принципов, которые мы разделяем, вы можете рассчитывать на несокрушимую поддержку Европейского Союза", - сказал Маасикас.

Дипломат начал свое выступление на украинском языке, после чего перешел на английский. "Если пригласите меня в следующем году, обещаю – буду говорить на украинском языке", - добавил посол ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас

Источник: https://censor.net.ua/n3160740
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кругляк и чернозем - основа цей несокрушимости, а вот без них шо було б тока б баба йуля надвое сказала
 показать весь комментарий
 
Слова,слова....Помните про лису Алису:На дурака не нужен нож,ему три короба наврешь и делай с ним что хошь
 показать весь комментарий
 
Ха - ха - ха !!! Забыл еще добавить о глубокой "озабоченности".
 показать весь комментарий
 
Угар полнейший, на следующий год будет говорить тоже самое, но на украинском языке. Вот это парень.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх