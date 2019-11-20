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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (648) Криклий (47) Клитина Александра (1)

 "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной (обновлено)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падения доверия к своему заместителю Александре Клитиной из-за ее переписки с анонимным пранкером.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием правительства в среду, передает корреспондент  Цензор.НЕТ.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

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При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в МИУ "что-то мутят с тендерами на локомотивы" является неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - сказал Криклий.

Также Криклий прокомментировал аудиозапись, обнародованную исключенным из СН депутатом Поляковым и его утверждение, что "замминистра Клитина попала на должность через кровать". Министр отметил, что в случае клеветы депутаты должны извиниться.

"Нужно иметь силу, чтобы извиниться за то, что в ресторане лишнего выпили и лишнего наговорили", - сказал он.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Отметим, Криклий в интервью журналу "Фокус" заявил, что заместителей он выбрал сам.

"В эту среду у вас появилось два зама — Наталия Форсюк и Александра Клитина. Это кандидатуры ваши или Алексея Гончарука?", - спросил журналист.

"Мои. Министрам дали свободу в принятии кадровых решений. Иначе будет сложно с нас требовать результаты", - ответил Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/n3160737
 
 
 Топ комментарии
 
Нет, говорит, у меня с ней полного контакта
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Кстати тетку розвели пранкери) Ясно че криклий запаниковал

"Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 5374
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ВОТ ВЕДЬ ДУРА - ВПРОЧЕМ КАК И ДРУГИЕ - ЗЕБИЛЫ))
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Нет, говорит, у меня с ней полного контакта
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Кстати тетку розвели пранкери) Ясно че криклий запаниковал


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ВОТ ВЕДЬ ДУРА - ВПРОЧЕМ КАК И ДРУГИЕ - ЗЕБИЛЫ))
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Дура то дура... Але як вона у міністерстві з 2015 року працює? І якщо вона ЗЕБІЛ, то от Зеленський справді підступний! Ще коли щупальця запустив у міністерства!
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"Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

Нет, криклий, пока оплячивать твоих *лядей приходится мне, это проблема моих отношений с тобой и прочей зеленой мразью.
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грозный Янкель-на порозi став,в хату сцить i гвалт кричить
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Надо замамшам рот занимать чем-то. Что бы не болтали.
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так у них и так рты заполнены,диетпитанием
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клитор
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Если говорит что что-то мутят с тендерами то это так и есть.
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осто г-н мнистр плохо бучен играть на губной гармошке
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Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей.Источник: https://censor.net.ua/n3160737

о! після командіровки обсудім і - довіра підійметься.
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Ишь, какой петушок возмущенный! Доверие к ней, видите ли, падает! Продинамила, что ли?
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Как только девочка начала копать под этих мудаков-жуликов - тут-же на нее вылили ведро компромата.... Все как всегда...
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Самочка с внешностью элитной шлюхи опять пролезла во власть. То сабаков набирал себе юных, но умелых и многоопытных заместительниц, то в парламент папики пропихивали своих губастых мокрощёлок, таперя очередное гламурное существо из серии "бесполезное животное" по словам незабвенного мосье Шарикова. Иди в клуб, танцуй вокруг шеста, принимай в трусы денежку... Не надо тебе во власть, овца ты куриная
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че так бомбануло - что, жалеешь что педики-министры редко встречаются? предложи свою сраку, может кому и сгодится, у Зели ********* до балды.
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Что-что там падает? "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6494 "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6150
Криклий - не годен к игре на рояле. "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной - Цензор.НЕТ 6494Скоро исключат из несгибаемых членов слуги народа.
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"Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной

Если доверие падает - сразу в аптеку.
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Виагра - самый надежный домкрат мужского доверия...
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Кто быстрее всех прочитает скороговорку"Криклий с Клитиной теребили клитеры и лохматили локомотивы"----тот молодец!!)))))))
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Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной

Неужели отказала в оказании "услуг" и "отношений" начальнику. Более того начала искать их на стороне с пранкером! А девочка симпотная
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Целомудренное создание. А сколько их там. Сами на колени станут, но страну подымут. Хорошенько присмотритесь.
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Что-то очень подозрительно, оба зама женщины. Как говорится, нет дыма без огня.
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Зробили з України посміховисько і істоту,яка приймає з кожної сторони.
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К такой и "падает".. Ну тогда у него проблемы со здоровьем или ориентацией.
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Максимум,что это существо Клитина может потянуть,это бумажник у клиента
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