 "Доверие к ней падает. Но это уже проблема моих отношений с ней", - Криклий о своем заместителе Клитиной (обновлено)

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием правительства в среду, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

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При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в МИУ "что-то мутят с тендерами на локомотивы" является неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - сказал Криклий.

Также Криклий прокомментировал аудиозапись, обнародованную исключенным из СН депутатом Поляковым и его утверждение, что "замминистра Клитина попала на должность через кровать". Министр отметил, что в случае клеветы депутаты должны извиниться.

"Нужно иметь силу, чтобы извиниться за то, что в ресторане лишнего выпили и лишнего наговорили", - сказал он.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Отметим, Криклий в интервью журналу "Фокус" заявил, что заместителей он выбрал сам.

"В эту среду у вас появилось два зама — Наталия Форсюк и Александра Клитина. Это кандидатуры ваши или Алексея Гончарука?", - спросил журналист.

"Мои. Министрам дали свободу в принятии кадровых решений. Иначе будет сложно с нас требовать результаты", - ответил Криклий.