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 Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что Украина сделала выбор в пользу евроинтеграции.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал на открытом заседании правительства 20 ноября.

"Соглашение об ассоциации, подписанное Украиной, является самым комплексным из всех соглашений, которые подписывал ЕС с другими странами. Это комплексное соглашение, которое может раскрыть огромный потенциал. Соглашение предлагает программу реформ, отвечающей вашей евроинтеграции… Требование ваших граждан об этих реформах будет звучать более сильно, чем наши требования, чтобы обе стороны выполняли соглашение", - отметил он.

Он подчеркнул, что соглашение является двухсторонним. Безвизовый режим - хороший пример того, как ЕС выполняет свои обязанности.

Кроме того, Маасикас напомнил, что с 2014 года выделено 15 млрд грантовых и заменых средств для поддержки реформ.

Он отметил, что ЕС успешно сотрудничает с Украиной "даже в условиях турборежима".

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Источник: https://censor.net.ua/n3160736
 
 
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Он отметил, что ЕС успешно сотрудничает с Украиной "даже в условиях турборежима".

Евросоюз успешно сотрудничает с Украиной даже в условиях "турборежима", - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9410 классно сказал!
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При Порошенко неплохо занимались практическими шагами по имплементации соглашения по ассоциации Украины с ЕС .Вот новости.https://zik.ua/news/2019/11/20/puls_uhody_uriad_vidkryv_onlain_systemu_monitorynhu_realizatsii_zakhodiv_vykonannia_uhody_pro_asotsiatsiiu_z_yes_945685
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