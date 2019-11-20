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 Политика Украины
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Все про:изнасилование (646) Разумков Дмитрий (292) Иванисов (1)

 "Еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками", - Разумков о последствиях для нардепа от СН Иванисова

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре будет дана соответствующая оценка относительно народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, о котором появилась информация, что он в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом Разумков заявил во время визита в Днепр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Наше місто".

"Я видел заявление Арахамии относительно того, что, если информация будет подтверждена, будет собираться фракция и решать этот вопрос. Здесь есть и юридический аспект. Но еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками. Также есть и моральный аспект. Потому что с точки зрения закона там меньше вопроса, чем по принципам, с которыми "Слуга народа" шла в парламент", — сказал он.

Напомним, что на днях экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал своем Telegram-канале информацию, что "Слуга народа" Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.

Источник: https://censor.net.ua/n3160734
 
 
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Та вы шо, в - натуре Зе-билы!?!? Терять ТАКИХ джигитов!? Тем более - неестественным образом, это так... близко!
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А, ну ок. Тоесть с ******* переписыватся, принимать на работу насильников малолетних, делать договорняки и крышевать + получать бабки в конвертиках это фейки.. Ладно Разумков, я поверил тебе )))
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В нормальной стране за день уже бы все узнали. Но мы живем в дремучем лесу.
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Да, проверить это очень сложно. Зебилы...
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Разумков: Зарплаты нардепов должны быть больше.
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Боїтесь, що і зелений слуга- підофіл, після звільнення, язика розв'яже про життя буття в вашій фракції?
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так будете рубать мотню иванисову в прямом эфире?
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Звичайно,це підтвердиться...Але нічого не зроблять,бо бути опущеним гвалтівником куди менший гріх,аніж не голосувати за земельну "реформу"...
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А перевірити дууууууууууже важко. На віть дзвінок_баканову атнасітЄльно етоВо чОрта не допомагає. Що? Прийдеться повертати гроші, які взяли за його депутатство? Шукаєте компроміс щоб вийти з делікатної ситуації та щоб він (іванІсов) замовчав?
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