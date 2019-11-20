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 Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ, - штаб. СХЕМА

Оккупационные войска РФ устраивают взрывы в районе населенного пункта Петровское для дискредитации подразделений Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"18 ноября, около населенного пункта Петровское (находится на временно оккупированной территории) члены патруля СММ ОБСЕ видели 10 саперов с неподконтрольных правительству районов в микроавтобусе и грузовик, которые двигались в направлении участка разведения.

Так, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 19 ноября 2019 указано: "... 18 ноября, ведя наблюдение примерно в 2 км к северу от н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), наблюдатели слышали и видели 1 взрыв ориентировочно в 2,5 км на западно-юго-запад (по оценке, контролируемый подрыв в пределах участка разведения), а через 2 минуты слышали еще 10 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, а также видели дым на расстоянии около 2,5 км на юго-юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения) ... "", - сказано в сообщении.

Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ, - штаб 01
Схема: пресс-центр ОС

Также сообщается, что по данным наблюдателей украинской стороны СЦКК обстрелов на участке разведения №3 в течение 18-19 ноября 2019 г. не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив 82-мм минометы, вооружение БМП и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

"Таким образом, можно констатировать, что 10 взрывов, оценены СММ ОБСЕ как разрывы снарядов, предположительно являются подрывами, которые несанкциановано, без уведомления СММ ОБСЕ, провели так называемые "подразделения МЧС" оккупационной власти. Как правило, такие действия российскими оккупантами проводятся для создания соответствующей картинки для пропагандистских ресурсов ОРДЛО и Российской Федерации. В дальнейшем эти "эксклюзивные информационные материалы" используются российскими СМИ для компрометации Украины и ее Вооруженных Сил в глазах мирового сообщества", - сообщили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3160729
 
 
 Топ комментарии
 
Тише, тише, еще услышат! У бубочки встреча 9го декабря, пуйло ему будет что то обещать...
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Ага. І відводити, відводити, відводити. А смерть комбрига 128-ї таки на совісті Зєлєнского. Тому таке ступорове мовчання.
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Ну всё правильно,надо больше идти на уступки террористам и отводить войска.
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Ну всё правильно,надо больше идти на уступки террористам и отводить войска.
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Ага. І відводити, відводити, відводити. А смерть комбрига 128-ї таки на совісті Зєлєнского. Тому таке ступорове мовчання.
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Устрашать мир по дороге к нормандскому формату-тактика подворотного пуйла.
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Тише, тише, еще услышат! У бубочки встреча 9го декабря, пуйло ему будет что то обещать...
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чуть поправлю, пардон, х.ло тут даже обещать ничего не надо...
для бубочки сама встреча - маниакальная цель...фетиш...
аж уж если еще и длань для пожатия чинного протянет...хоть бы нервная зе-система не дала сбой...хоть бы не упал в обморок...или на колени
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Стихи реконструктора-убийцы-расчленителя О.Соколова
Наемники РФ устраивают взрывы в районе Петровского для дискредитации ВСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 1145



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т.е не только убийца-расчленитель, но еще и маньяк-лизоблюд... фу мерзость!
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развели как..... ..........один - против, один - сомневается (на заднем плане)))))

Найманці РФ влаштовують вибухи в районі Петрівського для дискредитації ЗСУ, - штаб - Цензор.НЕТ 5352

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