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 Политика Украины, Общество
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Все про:журналистика (2532) Портнов (490) свобода слова (1012)

 Совет по вопросам свободы слова при президенте осудил давление на "Схемы" и призвал Портнова не пользоваться журналистским удостоверением

Совет по защите свободы слова и прав журналистов при президенте Украины поддержал журналистов проекта расследований "Схемы", осудил разглашение персональных данных сотрудников "Схем", а также давление и угрозы в их адрес со стороны бывшего народного депутата и экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом говорится в заявлении Совета.

Представители Совета также призвали Портнова не пользоваться журналистским удостоверением, ведь он не является журналистом.

"Обнародование персональных данных сотрудников медиа ставит под угрозу их жизнь и здоровье, а угрозы и давление имеют очевидные признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Журналистами, особенно расследователями, движет общественный интерес, и публичные лица должны осознавать и уважать право работников СМИ сосредотачиваться на темах возможного злоупотребления должностными лицами властью вследствие их непубличных контактов с политиками, экс-политиками или бизнесменами. Также мы призываем Андрея Портнова не использовать журналистское удостоверение и не настаивать на защите его журналистских прав. Прежде всего господин Портнов является политиком и профессиональным юристом и может законно защищать себя, если считает, что его права нарушены", - говорится в тексте заявления.

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис президента нашел время для встречи с "адвокатом и журналистом" Портновым. Надеюсь, они укажут, кто именно встретился с ним, - журналист Ткач

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160727
 
 
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Саджати, а не засуджувати. А хто такого нужнюка для Зєлі буде саджати?
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Велика шана бабці Юлі що вивела портнова у велику політику.
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Подонку портнову нужно разбить табло и отправить на принудительное психиатрическое лечение, чтобы вышел оттуда тупым овощем.
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З таким ходом всі будемо ходити з розбитими мордами...і моральним удовлєтворєнієм...
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Портнов працює на кремлівських педофілів і вважає їх близькими по духу.
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Мені цікаво, яка .... видала портнову свідотство журналіста?
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"...закликала портнова..." Рада з питань свободи слова при президенті засудила тиск на "Схеми" і закликала Портнова не користуватися журналістським посвідченням - Цензор.НЕТ 3310
Правильно, сучі діти. Не можна портнова ображати. Він -- особистий VIP-гість коломИйського, вашого хазяїна Рада з питань свободи слова при президенті засудила тиск на "Схеми" і закликала Портнова не користуватися журналістським посвідченням - Цензор.НЕТ 3310
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Ахахахахахахахаха. Погано вам, медіяповіям жилося при Пороху?
Ну то їжТе.
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