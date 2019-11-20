 Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.

Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.

Читайте также: Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Затем Трубе на телефон приходит сообщение.

Труба: Ну, что я говорил. Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ.

Удовиченко: Это кто написал?

Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрей Иосифович. - Ред.).