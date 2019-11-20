 Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.
Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.
Затем Трубе на телефон приходит сообщение.
Труба: Ну, что я говорил. Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ.
Удовиченко: Это кто написал?
Труба: Б.А.Й. (Богдан Андрей Иосифович. - Ред.).
плохи дела для государства Украина.
а ведь за этим ******* цырком зорко и пристально следят мышебратья.
короче,доверять можно только военной разведке ЗСУ.
Это реальная прослушка. Источники «Цензор.Нет» это подтверждают…
На телеграм-канале «Трубу прорвало» появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований в своем кабинете.
Об этом сообщил полчаса назад в Фейсбуке главред издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно - это не подделка. Это реальная прослушка.
Источники «Цензор.Нет» это подтверждают.
На записях несколько эпизодов:
1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостановить на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.
2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.
3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.
4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.
5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
6. Глава компании-производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.
Итак, что это значит?
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Юридически в Украине покамест - ноль, потому что прослушка вряд ли велась на законных основаниях. Но следующая власть теоретически сможет назначить экспертизу записей, и привлечь фигурантов к уголовной ответственности, особенно если часть свидетелей подтвердит достоверность разговоров.
А вот политически - это катастрофа. Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более - не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу.
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И теперь западным дипломатам и значительной части украинского общества не докажешь, что резонансные дела не имеют политической подоплеки. Записи показывают, что дела открываются и продвигаются по команде ОП. А значит о какой справедливости, о каких принципах может идти речь? В чьих интересах трясет ОП Днепровский горсовет и Приватбанк - в государственных?
Какие действия должны последовать?
1. У президента Зеленского есть выбор - действовать как старый украинский политик - то есть сделать вид, что записей нет, не комментировать и «отмазываться». Или действовать как Ли Куан Ю - то есть сделать публичное заявление, дать свою оценку фактам, дать распоряжение расследовать достоверность записей и событий с участием своих «трех друзей». Потому что иначе клеймо политического заказа со всех упомянутых дел будет не отмыть, и это приведет к подрыву доверия к государству и власти в целом.
2. Директор НАБУ Артем Сытник должен выступить с заявлением - был ли такой факт разговора. И если был, то НАБУ без всяких команд обязано открыть уголовное дело против Трубы.
3. Должны последовать заявления и фракций Верховной Рады - необходимо создание депутатской следственной комиссии, необходимо провести фактическую проверку разговоров на записи.
4. Все фигуранты разговоров должны дать оценку - соответствуют ли изложенные факты реальным обстоятельствам расследования, о которым им известно.
***
Похоже, не зря накануне Юлия Тимошенко сообщила Зеленскому, что ждет его на корпоративах…
Может его народ выбирал??
зачем нам президент??
Внутренняя политика у Богдана
Внешняя у Ермака
Давайте сократим президента-и не почуствуем
На телеграм-канале "ТРУБУ ПРОРВАЛО" появились записи разговоров главы Государственного бюро расследований в своем кабинете.
Записи разговоров выложены в таком объеме, что очевидно - это не подделка. Это реальная прослушка. Источники Цензор.Нет это подтверждают.
На записях несколько эпизодов:
1. Роман Труба по звонку и по смскам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды приостанавливает на на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.
2. Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.
3. 19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.
4. Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.
5. Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.
6. Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.
Итак, что это значит?
Юридически в Украине покамест - ноль, потому что прослушка вряд ли велась на законных основаниях. Но следующая власть теоретически сможет назначить экспертизу записей, и привлечь фигурантов к уголовной ответственности, особенно если часть свидетелей подтвердит достоверность разговоров.
А вот политически - это катастрофа. Андрей Богдан не является государственным служащим и не имеет права на получение информации о ходе следствия, а тем более - не имеет права оказывать влияние на расследование. Подозрения об этом могут привести к уголовному делу.
И теперь западным дипломатам и значительной части украинского общества не докажешь, что резонансные дела не имеют политической подоплеки. Записи показывают, что дела открываются и продвигаются по команде ОП. А значит о какой справедливости, о каких принципах может идти речь? В чьих интересах трясет ОП Днепровский горсовет и Приватбанк - в государственных?
Какие действия должны последовать?
1. У президента Зеленского есть выбор - действовать как старый украинский политик - то есть сделать вид. что записей нет, не комментировать и "отмазываться". Или действовать как Ли Куан Ю - то есть сделать публичное заявление, дать свою оценку фактам, дать распоряжение расследовать достоверность записей и событий с участием своих "трех друзей". Потому что иначе клеймо политического заказа со всех упомянутых дел будет не отмыть, и это приведет к подрыву доверия к государству и власти в целом.
2. Директор НАБУ Артем Сытник долджен выступаить с заявлением - был ли такой факт разговора. И если был, то НАБУ без всяких команд обязано открыть уголовное дело против Трубы.
3. Должны последовать заявления и фракций Верховной Рады - необходимо создание депутатской следственной комиссии, необходимо провести фактическую проверку разговоров на записи.
4. Все фигуранты разговоров должны дать оценку - соответствуют ли изложенные факты реальным обстоятельствам расследования, о которым им известно.
Головний контактер з ОП - Андрій Богдан.
Роман Труба звертається до нього на ти і називає його не лише Андрієм Йосиповичем, також Андрієм, Ближайшим і Б.А.Й-єм.
З ОПУ в ДБР особисто приходить заступник Богдана Андрій Смирнов. Він прямо дає вказівки кого допитувати, кого «підвісити», а кого «доганяти».
«Пріоритетною справою», як визнає сам директор ДБР, є «справа екс-президента». Про хід розслідування Роман Труба телефоном повідомляє главу Офісу президента.
Команди вручати «підозру» поставлені самим президентом Зеленським. І це стосується не лише Порошенка, а й міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, справи Київської міської державної адміністрації і багатьох інших резонансних справ.
Паралельно ДБР координується з людьми Коломойського щодо Центренерго, виконує їх завдання і по команді ОГПУ та ОПУ зупиняє всі обшуки щодо Приватбанку, «бо приїхав МВФ». Вказівки надходять службовим телефоном від Руслана (Рябошапки) та смс від Б.А.Й. (Богдана).
Найчастіший гість у кабінеті Труби - керівник його Патронатної служби Олександр Удовиченко.
Це його гаманець і контактер на різних рівнях. Всі питання вирішуються через нього, як і делікатні питання закриття справ.
Особливо весело виглядає справа заарештованих у Миколаєві нафтопродуктів.
Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти компаній Коломойського:
«Вы что там охерели? Передайте этому ********, что его уволят! Вы даже себе не понимаете во что вы влезли!». Удовиченко показує Трубі ролик з каналу 1+1 і розповідає, що не лізти в цю справу просив «Андрій», якому «звонил лично Беня».
- Быстро, на (x), закрывайте это дело ********. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману.
Епізод відбувається 21 серпня 2019 року.
Дійові особи: Роман Труба, Максим Резніченко - начальник другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР.
Почувши про виїзд слідчих для проведення обшуків на підприємствах Костянтина Жеваго, Роман Труба різко їх зупиняє. Він аргументує це «державною позицією». Після розмови зі слідчим директор ДБР набирає когось, в кого запитує поради: «привіт, просто вибачай тут одне термінове питання, по «Ж» питання, «Ж», «Ж». Жеваго. Жеваго. Там ми ще завчасно запланували кілька незначних обшуків. Там просто задіяні і міліція, і інші, може я б їх тихенько провів?» Труба звертається до співрозмовника на «ти» з інтонацією, коли дуже хоче вислужитися. Так він спілкується з Богданом. «Все тоді, ми робимо», - робить він висновок вголос.
А как гонококам хорошо рассказывали...
Ну что педики Зе, зажили?