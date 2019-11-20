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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (6113) английский язык (63) Фролова Алина (4)

 Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

Министерство обороны Украины сделает перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказала заместитель министра обороны Алина Фролова.

"Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран", - отметила она.

По ее словам, Минобороны понимает, что это проблема и определило, что у них будет специальное направление.

"Мы разложили его на три компонента. Первое - ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе - это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы: мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Мы дадим время - через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком. И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - заявила Фролова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 2023 года владение английским на уровне В1 будет обязательным при поступлении на бакалавра, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3160721
 
 
 Топ комментарии
 
Дві головних умови - знання англійської та любофь до Путтєна.
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Не мешало бы и форменный маникюр ввести, как самое главное сейчас, вместо продовольствия по стандартам НАТО...
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Совет форумчанПравила форума
 
Вы солдатам на передовой создайте приемлемые условия, а потом про английский думайте.
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Дві головних умови - знання англійської та любофь до Путтєна.
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У тех все ОК! Перед покупкой дачи в Италии сами изучают, по счету раз...
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а шо плєні кацапи резко англійський вивчили?
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Не мешало бы и форменный маникюр ввести, как самое главное сейчас, вместо продовольствия по стандартам НАТО...
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Английский язык учить будут...это мы чё войска аж до Англии отводить будем? Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 7390
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У Зеленых даже положительные реформы (а это одна из них) превращаются в абсурд ибо делают они их не вовремя. Да загорать надо на пляже в плавках, никто не спорт - но блин не в январе на Азове ))
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Интересные ребята. Так, если ты знаешь английский на уровне СМР-2, тебе должны доплачивать 10% премии, НО только если твоя должность предполагает обязательное его знание. Английский знали многие, получили сертификаты, а им хер в рыло - "ваша должность не предполагает использования английского, и все свои потуги можете засунуть себе в очко". Так было при злочинній владі, так есть и сейчас. Только сейчас хотят сделать его знание обязательным, смех да и только. Ребята, если вы не знали, сейчас в армии и дебилам рады, если человек умеет считать до ста и может написать рапорт на отпуск с 5-ю ошибками - он гений по армейским меркам. Все, кто чего-то стоил, уже давно в Польше или на гражданке, остались одни патриоты и долбоёбы. Какой инглиш? Некоторые в очко попасть не попадают, командиры пропорцию сосчитать не могут, а вы инглиш)
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И не только военным....
Как насчёт учёных? Ну там кандидатов с акакдемиками?
Им статьи в научных журналах читать не обязательно?
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