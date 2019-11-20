 Знание английского для определенных военных должностей планируем сделать обязательным, - замминистра обороны Фролова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказала заместитель министра обороны Алина Фролова.
"Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран", - отметила она.
По ее словам, Минобороны понимает, что это проблема и определило, что у них будет специальное направление.
"Мы разложили его на три компонента. Первое - ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе - это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы: мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Мы дадим время - через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком. И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - заявила Фролова.
Как насчёт учёных? Ну там кандидатов с акакдемиками?
Им статьи в научных журналах читать не обязательно?