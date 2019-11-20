 Столтенберг: Мы никогда не допустим, чтобы "крымский сценарий" повторился в какой-либо стране НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете "Паис".
"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - сказал он.
По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях.
"Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - сказал генсек НАТО.
"ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО", - полагает он.
"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу", - отметил Столтенберг.
"НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед", - заключил он.
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
И что тут выполнено? И так по всем остальным можно пройтись.
Потому что минские соглашения про как бы внутренний конфликт где на самом деле как все понимают управляет раша это НЕ уважение к суверинитету.
А минские соглашения это не уважение к суверенитету потому что это явное и очевидное вмешательство раши в суверенититет Украина когда другое государство ставит условия а западные партнеры это одобряют.
Почемк первое заседание ООН которое собрали по запросу Украины весной 14 года было закрытым?
А Донбасс это не внутренний конфликт а продолжение этого акта агрессии.
Хватит уже демагогией заниматься.
Это все очевидно.
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
Мне каждый раз вам цитировать этот пункт или вы его наконец то сами прочитаете?
Они захватили Крым и не важно сколько их было в этом "они". Украина не с каждым в отдельности подписывала этот документ, а с одной стороны Украина, а с другой они. Кстати Франция и Китай подтвердили такие же обязанности со своей стороны как и эти трое дипломатическими нотами, хотя не могу найти их в нете.
Где обращение США и Великобритании в ООН о том что Украина стала жертвой агрессии с угрозой применения ЯО?
Для чего в ООН разделили Крым и Донбасс на две не зависимые друг от друга части?
Разве Донбасс это не продолжение Крыма?
Там все есть.
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,
вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,
відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке:
и далее по тексту. Судя по всему вы этого документа в глаза не видели, а рассуждаете. Прочли бы сначала.
Если по окончании разоружили Украину и Беларусь.
Именно в окончании холодной войны которая закончилась очень странной победой США.
Очень сговором попахивает.
Остальное демагогия.
Наши западные партнеры очень любят демагогию на которую не стоит обращать внимание.
Имеет значение только реальность...
своих не бросаем ...что при пети что при зели
Допоки та частина українців, що думає що хтось за них самих, їм має зробити добро, не зрозумівши що дитинство закінчилось, доти в нас не буде ніяких позитивних змін.
Вни не дають рибу, вони вчать її ловити.
Почему бы Украине не сделать ядерное оружие заявив о не выполнении будапештского меморандума и возвращении ядерного статуса?
Никому не нужна еще одна обезьяна с гранатой.
Причем тут ядерный статус?
Как раз до подписания БМ признавалась.
Значит указывать что нам делать и наказывать нас можно потому что мы несовершеннолетние.
А если на нас нападают мы должны защищаться сами.
Правильно я вас понимаю?
(на будьте кацапом з тими Вашими "гансами")
Кеніґсберґ після WWII було передано кацапії на тимчасове користування.
(щоб кацапня засрала та щоб це стало негативним прикладом для всього Заходу).
закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.
Потому Германия и не требует себе Кенигсберг. К тому же - он там убитый в хлам.
А Калінінградська область, за Потсдамським договором, буда передана СССР на 50 років, до 1996 року.
"Если бы мы среагировали в Грузии, то в Украине ничего бы не произошло" ((c) Столтенберг, может быть цитата и не слово в слово)
А не ядерным разоружением Украины заниматься.
Макрон внесет изменения в устав и вперед, еще и компенсацию выплатите