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Все про:Европа (1140) Крым (22087) НАТО (6561) Столтенберг (717)

 Столтенберг: Мы никогда не допустим, чтобы "крымский сценарий" повторился в какой-либо стране НАТО

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете "Паис".

"Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс", - сказал он.

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях.

"Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники повышают готовность своих сил. США увеличивают присутствие в Европе, - Столтенберг ответил на слова Макрона о "коме НАТО"

"ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО", - полагает он.

"Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу", - отметил Столтенберг.

"НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед", - заключил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3160716
 
   
 Топ комментарии
 
что-то не верится. ну допустим россия захватывает Латвию, какой ответ у НАТО на это? вариантов всего 2: объявление войны россии и ядерная война со взаимным уничтожением либо куча озабоченностей, зато все будут живы (ну почти все). Мне кажется они выберут жизнь
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Верните Эстонии утраченные земли. Она в НАТО или нет?
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В 1994 году, когда Будапештский меморандум подписывали, тоже многое обещали.
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Шо обіщалі, те і виконують. Які претензії до них?
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Начнём хотя бы с первого пункта:1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
И что тут выполнено? И так по всем остальным можно пройтись.
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Не выполнено конечно.
Потому что минские соглашения про как бы внутренний конфликт где на самом деле как все понимают управляет раша это НЕ уважение к суверинитету.
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Про Крым не забыл.
А минские соглашения это не уважение к суверенитету потому что это явное и очевидное вмешательство раши в суверенититет Украина когда другое государство ставит условия а западные партнеры это одобряют.
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Дочитай меморандум до конца, граматей. В случае ЯДЕРНОГО нападения.
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Вы не с конца читайте документы а с начала. По крайне мере так принято.
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А вони не поважають кордони України і її незалежність? Поважають. Цитуй далі.
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А США и Британия уже не члены НАТО? Откуда такая информация?
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З твоєї голови. США і Британія захопили Крим і Дамбас?
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США и Британия должны были обратиться в ООН для оказания помощи Украине.
Почемк первое заседание ООН которое собрали по запросу Украины весной 14 года было закрытым?
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Смотрю в кнігу - віжу фігу.(С) В якому випадку повинні були звернутись в ООН для надання допомоги Україні? При нападі на Україну з застосуванням ядерної зброї. В інших випадках вони воювати за нас не підписувались. Ядерний напад був? Ні. Всьо, всє свабодньі.
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Крым как раз и анексировали с угрозой применения ядерного оружия.
А Донбасс это не внутренний конфликт а продолжение этого акта агрессии.
Хватит уже демагогией заниматься.
Это все очевидно.
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підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
Мне каждый раз вам цитировать этот пункт или вы его наконец то сами прочитаете?

Они захватили Крым и не важно сколько их было в этом "они". Украина не с каждым в отдельности подписывала этот документ, а с одной стороны Украина, а с другой они. Кстати Франция и Китай подтвердили такие же обязанности со своей стороны как и эти трое дипломатическими нотами, хотя не могу найти их в нете.
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Кожна країна підписувала зобов"язання від себе і відповідає за себе. США і Британія порушили свої зобов"зання? Ні.
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Нарушили.
Где обращение США и Великобритании в ООН о том что Украина стала жертвой агрессии с угрозой применения ЯО?
Для чего в ООН разделили Крым и Донбасс на две не зависимые друг от друга части?
Разве Донбасс это не продолжение Крыма?
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Хто озвучував погрозу застосувати ядерну зброю на офіційному рівні?
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Записи разговоров обамы с путиным пусть поднимут.
Там все есть.
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Конечно за себя подписывали, но обязательства то брали совместные. И отвечают именно за обязательства. Напомню ещё раз это совместный документ, а не с каждым в отдельности.
Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки,

вітаючи приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї ( 995_098 ) як держави, що не володіє ядерною
зброєю, беручи до уваги зобов'язання України ліквідувати всю ядерну
зброю, що знаходиться на її території, у визначений період часу,

відзначаючи зміни ситуації в галузі безпеки в усьому світі, включаючи закінчення холодної війни, що створили умови для
глибоких скорочень ядерних сил, підтверджують таке:

и далее по тексту. Судя по всему вы этого документа в глаза не видели, а рассуждаете. Прочли бы сначала.
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Чому кожна країна давала гарантії від себе? Це не якась колективна організація.
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Возникает вопрос у кого с кем холодная война была.
Если по окончании разоружили Украину и Беларусь.
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Кстати там и надо искать корни сговора с рашей.
Именно в окончании холодной войны которая закончилась очень странной победой США.
Очень сговором попахивает.
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Оборона країн НАТО не виключає допомогу партнерам НАТО. Таке твердження не зрозуміле?
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Реальность данная нам в ощущении говорит что Крым все таки не наш.
Остальное демагогия.
Наши западные партнеры очень любят демагогию на которую не стоит обращать внимание.
Имеет значение только реальность...
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так он и не наш фактически. И Запад на самом деле тоже фактически признает Крым российским. Например тем фактом, что они требуют от россии свободное мореплавание через Керченский пролив, но при этом совсем не против, чтобы россия этот пролив контролировала
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Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

своих не бросаем ...что при пети что при зели
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Верните Эстонии утраченные земли. Она в НАТО или нет?
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так похоже на клятву пацана , которому угрожает папка поставить на соль в угол - Я НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ БУДУ
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что-то не верится. ну допустим россия захватывает Латвию, какой ответ у НАТО на это? вариантов всего 2: объявление войны россии и ядерная война со взаимным уничтожением либо куча озабоченностей, зато все будут живы (ну почти все). Мне кажется они выберут жизнь
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Щось я мало вірю в ядерний обмін із самого початку війни. Спочатку це буде обмежена по ресурсам війна. Приклад - острів Даманський.
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Звісно що виберуть життя, але цього разу буде не залізна, а залізобетонна завіса.
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Da no sperva ruskim nado budet srozitsia s amerikasami kotoryje jest tam.Neveazno skolko tam ix jest 200 ili 500.V Siriji pod neftenim zavodam toze byli 200 amerikancev,posle polnogo razgroma rosijan oni teper daze v tu storonu nesmotrit.Razgrom ruskix byl eto fakt i oni eto poniali
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Vydyte tam nebylo nekakoj jadernoj paprostu otmocyli ruskix v odni varota i tem vsio zakoncilas. Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО - Цензор.НЕТ 7711
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ну и что сделают 500 американцев против группировки даже в 10000 тысяч? Они либо вообще не будут в конфликте участвовать, но вероятнее всего перед гипотетическим нападением, россия уничтожит их еще со своей территории ракетным ударом, теми же искандерами. Еще Рамзес Второй говорил, что не спасет никакой договор слабого.
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A sto zdelali te 200 kotoryje byli pri neftianom zavode?Tut logistika eto glavnoje ,a byt budet ne te 200 sovsem drugyje po rosijanam,kak i Siriji bili.Raketnyje udary budet naneseni po ruskim pervuju ocered.
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Vot segodnia Izrael nanios udar po Domasku,opiat skvoz ruskogo PVO.Rosijani govoriat sto zbyli raketi,no nezavisemyje zurnalsti skazali sto raketi prosli skvoz ruskix PVO
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Если бы вы такое допустили то ваше существование интересно только червякам, вы (НАТО) имели бы ценность, если бы не допустили сам крымский сценарий. А так вы только глубоко озаботились в штаны.
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Вони не зобовязані за нас щось робити.
Допоки та частина українців, що думає що хтось за них самих, їм має зробити добро, не зрозумівши що дитинство закінчилось, доти в нас не буде ніяких позитивних змін.
Вни не дають рибу, вони вчать її ловити.
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Тогда мы не обязаны их слушаться?
Почему бы Украине не сделать ядерное оружие заявив о не выполнении будапештского меморандума и возвращении ядерного статуса?
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Обложат санкциями. Да побольше чем Россию.
Никому не нужна еще одна обезьяна с гранатой.
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Как мы его сделаем? Ядерный статус был у ссср, россия его правоприемник. Но это не главное. Главное то, что у Украины нет ни денег, ни технологий для создания ядерного оружия. Ядерные боеголовки в советское время производились только на территории рсфср, так что у нас нет никакой документации. К тому же если Украина попытается создать ядерное оружие, против нас сразу же введут санкции, а тайно создать мы не сможем
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Россия правоприемник долгов ссср.
Причем тут ядерный статус?
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не только долгов, но и зарубежного имущества. Украина никогда и никем не признавалась ядерной страной, в отличие от россии
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Как это не признавалась?
Как раз до подписания БМ признавалась.
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если американские ядерные боеголовки находятся на территории Турции или Германии, это не делает Турцию и Германию ядерными державами
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И по поводу санкций за возвращение ядерного статуса.
Значит указывать что нам делать и наказывать нас можно потому что мы несовершеннолетние.
А если на нас нападают мы должны защищаться сами.
Правильно я вас понимаю?
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Да не было у нас никакого ядерного статуса. Ракеты эти были советскими, управлялись они из россии, у нас не было пусковых кодов для них. А что касается остального то да, так оно и есть. Это печально, но к сожалению право сильного выше международного права и крупные ядерные державы при желании могут его нарушать и ничего им за это не будет. пример россии вполне показателен. Можно ввести санкции против ядерного агрессора, но применить к нему военную силу невозможно. Таковы реалии
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Тут один мудрий чоловік зауважив: а кацапня вам уже повернула Кеніґсберґ? Адже ж мала повернути вже давно. Чому не вимагаєте? Страшно? То не патякайте.
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Хто такі "ганси"? Ви про німців? Але їх після WWII поставили в таке становище, що кожне їхнє бодай тихе зауваження обертається для них звинуваченнями у нацизмі. Тому Німеччина й годує дармоїдів з усього світу -- перечити не може.
(на будьте кацапом з тими Вашими "гансами")
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Для них всі були іванами, а для мене вони всі ганси
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США купили Аляску.

Кеніґсберґ після WWII було передано кацапії на тимчасове користування.
(щоб кацапня засрала та щоб це стало негативним прикладом для всього Заходу). Столтенберг: Ми ніколи не допустимо, щоб "кримський сценарій" повторився в будь-якій країні НАТО - Цензор.НЕТ 9128
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В 1975 году были Хельсинкские соглашения в которых провозгласили:
закріплення політичних і територіальних підсумків Другої світової війни, виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав.

Потому Германия и не требует себе Кенигсберг. К тому же - он там убитый в хлам.
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Це з якого дива? Аляска була продана за 7 200 000 доларів.
А Калінінградська область, за Потсдамським договором, буда передана СССР на 50 років, до 1996 року.
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Напоминаю конец августа 2015 года.
"Если бы мы среагировали в Грузии, то в Украине ничего бы не произошло" ((c) Столтенберг, может быть цитата и не слово в слово)
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Еще в Молдове и Азербайджане надо было реагировать.
А не ядерным разоружением Украины заниматься.
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Я просто говорю о том, что Столтенберг, похоже, уже имеет определённое отношение к действиям паРаши...
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да Столтенберг сам бывший агент Стелклов. Я вообще не понимаю, как такой мог стать генсеком НАТО
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Та кто вас спрашивать будет.
Макрон внесет изменения в устав и вперед, еще и компенсацию выплатите
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Президент США уже одобрил аннексию Израилем голанских высот. Правда, это не страны "альянса"...
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БУДЕТ ВОЛНА ОЗАБОЧЕНОСТИ И ПРИЗЫВЫ КО ВСЕМ СТОРОНАМ К ДИАЛОГУ И РЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ, ПОСЛЕ ЧЕГО НАЧНЕТСЯ РАСПАД НАТО, И ТУТ НА СЦЕНЕ ПОЯВИТСЯ КИТАЙ.
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Трамп не правий - третя світова почнеться не через маленькі країни НАТО, а через відмову США їх захищати.
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Тільки в Росіі має повторитись Кримський сценарій...Конкретно на Сахаліні і Курілах,в Калінінградській області,в Мордовіі,на Кавказі,Саха...а де Росія ділась?..
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