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 Политика Украины
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 В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США

В польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце во вторник прибыло судно, перевозившее американский сжиженный природный газ для Украины.

Об этом сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море. Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - говорится в сообщении.

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В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160715
 
   
 Топ комментарии
 
Не один, бо є ще ваші куратори з ФСБ.
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значит петя з 5 лет и пальцем не пошевелил? а я то думал там усьо в чикаладе
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Absolutely Peremoga!!!11
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Нас? Я тут один )))
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Не один, бо є ще ваші куратори з ФСБ.
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перестань курити це лайно, знищиш собі мозок
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ти мене не знаєш, але вже почав ображати. Типове бидло
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А тебе не треба знати, щоб побачити твою суть.
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алі баба - дурнем родився, дурнем і помреш. Адьос
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Кацап занервував - тема хаза для кацапів "скрепна"...
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вот так мелкими шажками рушится монополия мацковии на экспорт всего в Европу.Польша с 2023 года вообще перестанет покупать грязьпромовский газ , а это 15 млрд кубов в год или 8% всего экспорта гза из мацковии .Хорошо .
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РАША стратегически через СП2 закрепляется у самого входа в Балтику
кто может исключить,что после запуска трубы. кацапы не потребуют контроль над входом в море в целях безопасности энергоснабжения ЕС?
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Вам тоже кажется, что Скандинавский полуостров похож на огромную собаку, которая серит на Рашу? В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США - Цензор.НЕТ 738
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а чого газ для україни прибув у польщу? чому не в Одесу?
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ДОСТРОИТЬ ТЕРМИНАЛ НАДО НЕ? ИЛИ ВЕДРАМИ ЧЕРПАТЬ ГАЗ?
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значит петя з 5 лет и пальцем не пошевелил? а я то думал там усьо в чикаладе
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В Одесі є термінали прийому скрапленого газу?
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шос ь колись там ніби будували, шуму було багато. я не в курсах
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*не в курсах*, так какого пащу роззявив, мордовецвася?
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Турция не пропускает через Босфор газовозы с СПГ. Только с СНГ, но то нефтяной газ, не природный.
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Разгерметизация танкера с нефтью или газовоза с СНГ не так опасна, как с СПГ. Даже в автомобилях предпочитают пропан-бутан (основные фракции СНГ) метану (СПГ). Давление там во много раз отличается.
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Турки не хотят через Босфор такие суда пропускать. Боятся, что если такое судно взорвется, то пол-Стамбула снесет.
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Туркам главное так не говорите - обидятся наверняка.
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История польского народа говорит о том что эта нация состоялась и выросла.
От того момента как их предали в начале второй мировой отказавшись от обязательств западные союзники а потом после окончания второй мировой сдали в варшавский блок и вот они доросли до государства ключевого союзника США с реальными гарантиями ( а терминал для СПГ в любом месте не строят).
Есть чему и у кого учиться у украинцев...
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Багато в чому історії Польщі. Литви та України схожі. А колись хотіли конфедерацію зробити.
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Кстати, дельная мысль.
Одной Украине будет трудно вырываться из шшыдо-большевистких обьятий кремля.
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V liubom sluce etot gaz budet desevle cem s gazproma v dani moment..
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Этот газ не пахнет шантажом.
Деньги за этот газ не пойдут газпрому.
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Івана Виговського можна було б поставити на 1 місце серед гетьманів якби він втілив це в життя
В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США - Цензор.НЕТ 7405
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Это секрет контракта,мордвин-чебураха, *когда речь идет о чести семьи,то торг неуместен*...
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Вуйку з кацапії, па чьом би не був, лиш би не від вас. А приблизний кошторис виглядає так - 70 дол. ціна FOB USA. Ще десь 30 дол. транспорт морем до польського порту. І ще десь 20 дол. газогоном до України. Разом 120 дол. за тисячу кубів.
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тож 1я мысль сколько ж будет ценик ??? не многие в европе могут позволить
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