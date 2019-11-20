 В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США

Об этом сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море. Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - говорится в сообщении.

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