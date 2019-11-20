 В польский СПГ-терминал прибыло судно с американским сжиженным природным газом для Украины, - посольство США

Об этом сообщает посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море. Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - говорится в сообщении.
кто может исключить,что после запуска трубы. кацапы не потребуют контроль над входом в море в целях безопасности энергоснабжения ЕС?
От того момента как их предали в начале второй мировой отказавшись от обязательств западные союзники а потом после окончания второй мировой сдали в варшавский блок и вот они доросли до государства ключевого союзника США с реальными гарантиями ( а терминал для СПГ в любом месте не строят).
Есть чему и у кого учиться у украинцев...
Одной Украине будет трудно вырываться из шшыдо-большевистких обьятий кремля.
Деньги за этот газ не пойдут газпрому.