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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11357) Евросоюз (12671) Гончарук_Алексей (294)

 Кабмин проводит открытое евроинтеграционное заседание

В Кабинете министров Украины началось открытое заседание, посвященное вопросам европейской интеграции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание правительства проходит при участии посла, Главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, народных депутатов. На заседании также присутствует молодежь из Национального Совета детей и молодежи при Офисе Президента. Их пригласили к годовщине Евромайдана.

Как сообщил в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук, это первое евроинтеграционное заседание правительства.

"В программе действий правительства мы заложили фундамент для реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе. Главным бенефициаром интеграции являются граждане Украины. Именно поэтому мы должны максимально реализовать весь потенциал и возможности, закрепленные в Соглашении", - отметил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160714
 
 
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когда пишут о народных депутатах, то должны указывать именно кого ибо слуги не катят по причине умственной неполноценности и не знания. Можете удалить, но это по-Корбану.
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молодежь из Национального Совета детей и молодежи при Офисе Президента

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юдп, юдм было, знаю, слышал

НСДП ?????? вроде тоже в прошлом?
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