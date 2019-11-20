 Конфликта нет. Бывают жесткие дискуссии, - Разумков об общении с Богданом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
"Я не понимаю, что такое конфликт. Дискутируем мы...", - сказал Разумков, отвечая на вопрос правда ли, что у него конфликт с Богданом.
"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем", - добавил он.
По словам Разумкова, какие бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане.
"Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", - уточнил Разумков.
Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков заявил, что глава Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов фракции для дачи пояснений из-за отказа голосовать за законопроекты.
Зеленский забегает в Верховну Раду и с ходу кричит "Слугам":
- Голосуйте! Быстрее! Сейчас начнется!
Депутаты голосуют и спрашивает:
- Что начнется?
Зеленский подписывает закон и говорит:
- Быстрее! Вот-вот начнется!
Депутаты голосуют по другому законопроекту, Зеленский подписывает, и тут депутаты спрашивают:
- А платить кто будет?
- Ну вот, началось...
"Заходить Степан Бандера в Верховну Раду з кулеметом:
- Хто тут Порох?
Всі показують на Порошенко:
- Він, він.
Бандера:
- Петя, пригнися.
Уильям Берроуз американский писатель и эссеист
И положили один одного...
Ото свято б було)))
"...Обожаю психов, только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти общий язык...." (С) Чеширский кот (Alice in Wonderland)
Вам ничего эти стенания не напоминают?
Разве не похоже на стенания зелеботов о том что Зе какой то не такой оказался?
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разумков у дискусіях представляє кацапію, а богдан -- коломИйського.