 Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Запись разговора людей с голосами как у Трубы и Богдана появилась на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По словам автора публикации, данный разговор состоялся 17 июля.



Отмечается, что сначала Труба просит помощницу покинуть кабинет и набирает Богдана, чтобы доложить о брифинге по не явке на допрос "Пороха". Далее он советуется относительно следующего вызова Порошенко на допрос по делу Корбана (вероятно бывший замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан. - Ред.).

"Там повестка вручается за три дня и мы технически не могли его вызвать на пятницу. Давай мы здесь сделаем паузу. Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Да. Если мы его вызовем на пятницу даже по беспределу, он сманипулирует и выставит себя жертвой", - говорит Труба.

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Далее, выслушав собеседника, Труба добавляет: "Андрей Иосифович, я тебе обещаю, я все сделаю. Чтобы ты понял, у меня 25 следователей, я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетно".

Труба также докладывает, что "15 дел на экс-президента подал 10 дней назад".

Отметим, в своей статье "Удар Трубой: "Кассетный скандал" президента Зеленского" Юрий Бутусов указывает, что источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность прослушки.