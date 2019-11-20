 Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Запись разговора людей с голосами как у Трубы и Богдана появилась на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
По словам автора публикации, данный разговор состоялся 17 июля.
Отмечается, что сначала Труба просит помощницу покинуть кабинет и набирает Богдана, чтобы доложить о брифинге по не явке на допрос "Пороха". Далее он советуется относительно следующего вызова Порошенко на допрос по делу Корбана (вероятно бывший замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан. - Ред.).
"Там повестка вручается за три дня и мы технически не могли его вызвать на пятницу. Давай мы здесь сделаем паузу. Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Да. Если мы его вызовем на пятницу даже по беспределу, он сманипулирует и выставит себя жертвой", - говорит Труба.
Далее, выслушав собеседника, Труба добавляет: "Андрей Иосифович, я тебе обещаю, я все сделаю. Чтобы ты понял, у меня 25 следователей, я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетно".
Труба также докладывает, что "15 дел на экс-президента подал 10 дней назад".
Отметим, в своей статье "Удар Трубой: "Кассетный скандал" президента Зеленского" Юрий Бутусов указывает, что источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность прослушки.
Они практически полностью контролируют прессу и ТВ - а значит - и остатки мозгов биомассы.
Пока мы не осознаем эту проблему - ничего не изменить...
Нехай тебе полюбується на результати своїх реформ, та на людей, яких завдяки йому висунули.
Естественно, что в такой ситуации руководство всех государственных органов центральной власти и силовых структур выбирает два пути: подать рапорт и уйти в отставку, но остаться человеком и патриотом своей страны, как это сделал например Константин Елисеев или остаться на своей должности и выполнять любые приказы украинофобов типа Богдана или Ермака. Таким путем пошел Р. Труба.
Кстати во многих силовых структурах на руководящих постах - ватники.
А страной должны править украинцы, а не хитрожопые...
сколько в трубу конвертов заносят за лояльность...
«Якби-то ти, Богдане п'яний…» (1859). Шевченко Тарас Григорович
Якби-то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь! Упився б! Здорово упивсь!
І препрославлений козачий i розумний батьку!..
і в смердячій жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь, в багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! Та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь.
На самом деле суть в том, что Петро отчаянно борется, если не за свою свободу, то как минимум за возможность оставаться на плаву в этой стране. И поскольку он далеко не бедный человек подобная джинса расползается по всем тем СМИ, которые не брезгуют отмывать его грязную задницу.
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
В свое время олигархи не дали развиться нормальному свободному фондовому рынку в Украине. Они сделали все, чтобы фондовая биржа оставалась маргинальной. Самую популярную биржу ux.ua, вообще, уничтожили, запретий интернет торговлю. Это дало им возможность завладеть всеми заводами, шахтами, ГОКами почти бесплатно, за откаты. А на фондовом рынке им пришлось бы платить за каждую акцию по рыночным ценам, т.е. раз в 10-20 дороже. Олигархи платить не хотят. Они хотят все получить контрольными пакетами и почти нашару. Прибрав к рукам все заводы, они теперь хотят прибрать к рукам всю землю. Нерыночными методами.
Вот и запускают своих слуг. Ахметов запускает ШЛяшка, а Коломойский запускает Жульку Тимошенницу. И сливы, сливы, сливы. Ахметов, кроме того, хочет еще контролировать рынок электроэнергии. Чтобы никакого импорта электроэнергии не было. Чтобы цены были высокие.
зачем ему юлька, когда у коломойского - моника
расчет ботов-"узеленского" исключительно на тупость зебилов: "мешают землю распродавать, кругом враги, не виноватые мы!"...
В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
1. Суть разговора, конечно, ставит ребром вопрос о необходимости проведения служебного расследования против Трубы и Богдана с отстранением их от должностей на период такого расследования. С перспективой выхода на вопросы отставок и привлечения к ответственности за вмешательство в расследование уголовных производств, несоблюдение тайны следствия, политический характер преследования бывшего Президента и т.д. и т.п.
Это понятно настолько, что даже не хочется на этом заостряться. Но есть и другие вопросы :
2. КТО СЛУШАЕТ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА ??? Потому что тайну телефонных переговоров (конституционное право, также охраняемое и Уголовным кодексом) ещё никто не отменял. Если слушают по закону, то на каком основании и кто ? Есть или нет определение следственного судьи о проведении НСРД (негласні слідчо-розшукові дії) ? Если нет - это уголовка, однозначно + уголовка, связанная с угрозой нацбезопасности (потому что слушают высших чинов правоохранительной системы и главу президентского офиса во время войны). А если есть санкция, то по какому именно делу и кто его ведёт ? Потому что дело против главы ГБР и/или главы ОП - это не рядовая новость, простите. Что снова-таки ставит вопрос об отстранении. Дальше, если санкции нет, а топ-чиновников слушают, за какой .... я, налогоплательщик, плачу зарплату Службе Безопасности Украины, киберполиции и прочим правоохранительным структурам - кто из их руководства подаст в отставку ???
3. Откуда слив у Бутусова ??? Я в курсе существования прав журналистов на сокрытие источников информации и о праве общества знать общественно важные вопросы, но разговоры высших чинов государства не могут просто так публиковаться прессой. Если это правомерная прослушка - это незаконное разглашение данных следствия. Если неправомерная - это может быть соучастие журналистов в нарушении тайны телефонных переговоров (может они в одной ОПГ с теми, кто физически снимал информацию с каналов связи и с заказчиками преступления). Значит, журналистов в СБУ и "настойчиво попросить" раскрыть каналы утечки информации. В мирное время свобода слова и права журналистов были бы в приоритете, но в стране война, что выдвигает немножко другие требования к защите информации и пресечению её утечки - в такой ситуации свобода слова может подлежать легитимному ограничению.
Короче, всех причастных (Труба, Богдан, руководство СБУ, журналисты) - к ответу, а потом по-максимуму увольнений и посадок за эту ситуацию (и за причину, и за следствие - каждого за своё).
Про имиджевый вред государству (и внешний, и внутренний) я просто молчу . . .
Короче, как в "Вождь краснокожих" у О`Генри : "А куда смотрит Президент ?"
А Труба там вообще первее их - сам слушает. сам и стучит..
И каждый готов продать прослушку КОМУ УГОДНО...
ДАФАЙТЕ ,,ДРУЗЬЯ"..... ДАФАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ И ЭТО. И БУДЕТ ВООБЩЕ ПРИКОЛЬНО КОГДА ЭТА БУМЕРАНГА БУДЕТ БИТЬ ПО СУСАЛАМ И ЗАПУСТИВШИХ ЕЁ, И ,,УСПЕШНО" ПОДХВАТИВШИХ. 😂😅😂