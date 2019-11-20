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 Политика Украины
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Все про:Богдан (57) Порошенко (17899) Труба (192)

 Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Директор ГБР Роман Труба вероятно обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко. Внимание! Ненормативная лексика!

Запись разговора людей с голосами как у Трубы и Богдана появилась на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По словам автора публикации, данный разговор состоялся 17 июля.

Отмечается, что сначала Труба просит помощницу покинуть кабинет и набирает Богдана, чтобы доложить о брифинге по не явке на допрос "Пороха". Далее он советуется относительно следующего вызова Порошенко на допрос по делу Корбана (вероятно бывший замглавы Днепропетровской ОГА Геннадий Корбан. - Ред.).

"Там повестка вручается за три дня и мы технически не могли его вызвать на пятницу. Давай мы здесь сделаем паузу. Как я понимаю, нам в этом производстве нужен какой-то результат юридический. Да. Если мы его вызовем на пятницу даже по беспределу, он сманипулирует и выставит себя жертвой", - говорит Труба.

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Далее, выслушав собеседника, Труба добавляет: "Андрей Иосифович, я тебе обещаю, я все сделаю. Чтобы ты понял, у меня 25 следователей, я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетно".

Труба также докладывает, что "15 дел на экс-президента подал 10 дней назад". 

Отметим, в своей статье "Удар Трубой: "Кассетный скандал" президента Зеленского" Юрий Бутусов указывает, что источники Цензор.НЕТ подтверждают подлинность прослушки. 

Источник: https://censor.net.ua/n3160710
 
   
 Топ комментарии
 
в какой-нибуть загнивающей омерике такая бомба привела б к куче отставок и импичменту... но не в зебил-ленде
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Да ни х........ никто не посадит, это уже видать. Просто, нервишки подергают. А Пэтруха еще тот ЖУК. Верить сейчас нельзя никому.
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ПОДОНКИ!!! Кто-то еще сомневается, что это реванш черных сил в самом худшем его проявлении?
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При всех правителях власть де-факто была в руках хитрожопых.
Они практически полностью контролируют прессу и ТВ - а значит - и остатки мозгов биомассы.
Пока мы не осознаем эту проблему - ничего не изменить...
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ШАС ВСЕ В СОЦ СЕТИ ПЕРЕМЕЩАЕТЬСЯ ,А ОНИ НЕ НАШИ
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Хуже. Те, хоть пользовались "понятиями", а эти рассуждают о "беспределе".
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Поголити фєйс сцарю ( до вигляду тієї частини його тіла, якою він грає на піаніно української політики) , посадити на піаніно та на Майдан - там знають що робити з такими піаністами
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Якщо Рябий в шапці для Зебіла - "100% мой прокурор", то Труба для Клоуна - "моя прелесть".
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А ведь Барыга это дерьмецо сам и выдвинул. Пускай теперича почавкает...
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Коломойський таки да барига, він у 2014 броннежилети продавав ЗСУ за подвіною ціною. Він сам цим хвалився у інтерв'ю! І пальним спекулював, постачав за ціною у 1,5 рази вищою за ринкову таке гавно, що танки глохли.
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вы не правы и в этом порох и отличаеться даже от нынешней власти - он демократ по своей сути - по сему был конкурс и он на него не влиял - посему и получил - так же было и с судьями - у нас в стране рано было это делать - по сему он и проиграл на выборах
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як це не впливав? а хто формував комісії та призначав своїх туди людей, хто визначав ідеологію підбору? так він же - порохня.
Нехай тебе полюбується на результати своїх реформ, та на людей, яких завдяки йому висунули.
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комиссия по квотам, а не лично назначенные Порохом люди. так что манипуляции - незачёт.
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на 112-ом новый мессия с 6-ти конечной звездой на весь лысый череп уже по ушам вовсю ездит лохторату... Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет" - Цензор.НЕТ 5092 , видать внеочередные скоро...ну что за нарид то у нас такой, которого нае*бать, шо два пальца об асфальт... Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет" - Цензор.НЕТ 5092...
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Попахивает прямым вмешательством Офиса Президента Украины в дейтсвующее расследование. А я думал, что ГБР - это такой независимый, ивиняюсь, орган правоохранительный. А это оказывается просто рыговский муравейник-рассадник реваншиствкого русско-сепарского мира в Украине! И сам Офис к этой "структуре", похоже, относится.
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Из прослушки Трубы и Богдана понятно, что ОП и Богдан заинтересован в посадке мародера как и все мы, а вот томный Рябошапка тормозит.
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Это приоритетно только для московии и пятой колонны в Украине
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Все эти записи и последующие сливы лишь подтверждают слухи о том, что окружение Президента Зеленского - малоросы и ватники, фактически они изменники и работают против своей страны.

Естественно, что в такой ситуации руководство всех государственных органов центральной власти и силовых структур выбирает два пути: подать рапорт и уйти в отставку, но остаться человеком и патриотом своей страны, как это сделал например Константин Елисеев или остаться на своей должности и выполнять любые приказы украинофобов типа Богдана или Ермака. Таким путем пошел Р. Труба.

Кстати во многих силовых структурах на руководящих постах - ватники.
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Все правильно, но Барыга должен сидеть в одной камере с Зебилом.
А страной должны править украинцы, а не хитрожопые...
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Це вірно Коломойський має сидіти с зєєєлєй і бажано в одній камері!
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Ага! Один матиме можливість постійно розважатися, інший відточувати майстерність. Бажано, щоб нари там були лише одні і два місця: одне на нарах, друге під нарами.
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карманное гбр зе-мафии.
сколько в трубу конвертов заносят за лояльность...
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После этого зе базара бурята-эскимоса и так называемого гбр,Порошенко может просить политическое убежище в любой цивилизованной стране и они ему его дадут!! Превращаемся в парашу №2 ,только с уклоном полного бандитизма и бесправия.
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Самое низкое, что мог сделать зеленский - это преследовать Порошенко, что он и сдалал. Впрочем, бубочка может быть не в курсе, потому что ему хозяин-Богдан об этом не сказал, не посчитал нужным
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Якщо Зєля не посадить російського шпигуна Пєцю, то Зєля сяде разом з Пєцею
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Сесть должна армянка григян, которая переспала с Лазаренко и через "постель" начала свою политическую карьеру, став самой крупной газовой воровкой в стране.
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от мне интересно - а когда и главное на чем - произойдет точка кипения общества - а ведь это будет ,судя по всему уже скоро - вот зебильные дятлы - так скоро я не помню шоб так лажали у власти
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«Якби-то ти, Богдане п'яний…» (1859). Шевченко Тарас Григорович
Якби-то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув!
Та на Замчище подививсь! Упився б! Здорово упивсь!
І препрославлений козачий i розумний батьку!..
і в смердячій жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь, в багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже! Великий, славний! Та не дуже…
Якби ти на світ не родивсь або в колисці ще упивсь…
То не купав би я в калюжі тебе преславного. Амінь.
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Для этих сук подобный разговор уже тянет на 8 лет строго режима с конфискацией.
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Как Баканов блюдёт неприкосновенность правительственной связи?Если гамнюки знают,то и Пуйло само собой.
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зебіли я вам ой як не раджу чипати нашого Президента Порошенка бо ми, Порохоботи, вас знесемо і пікнути не встигнете! не грайте з вогнем краще!
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Чепуху такую пишут. С голосами как бы - умора. Завтра с голосами как бы можно любую хрень писать.
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Да тут ведь дело даже не в голосах, а в самой сути "грандиозного компромата". О том, что Порошенко должен сидеть, говорят каждые 7 из 10 украинцев у себя на кухнях. В чём проблема, что об этом же говорят голоса похожие на Богдана и Трубу (хотя голоса Богданя я так и не услышал)? Беспределом в разговоре называется вручение повестки не за три дня, как положено, а за два. И резюмируется итог разговора- "по этому делу нужен юридический результат". В чём компромат?!
На самом деле суть в том, что Петро отчаянно борется, если не за свою свободу, то как минимум за возможность оставаться на плаву в этой стране. И поскольку он далеко не бедный человек подобная джинса расползается по всем тем СМИ, которые не брезгуют отмывать его грязную задницу.
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суть в том, что зебилы просто тупые - как и вся зельная шобла))

В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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В Україні зараз у керма 99% ГНІДИ, а що робити з гнідами, треба їх видавлювати!!!
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Почему все сливы пошли косяком именно сейчас? Как по команде. Потому что олигархи и их слуги не хотят допустить рынок земли. Нерыночными методами олигархи смогут завладеть всей землей почти бесплатно. А на рынке им придется платить за землю рыночную цену. Поэтому олигархи дали команду мочить и сливать нынешнюю власть.

В свое время олигархи не дали развиться нормальному свободному фондовому рынку в Украине. Они сделали все, чтобы фондовая биржа оставалась маргинальной. Самую популярную биржу ux.ua, вообще, уничтожили, запретий интернет торговлю. Это дало им возможность завладеть всеми заводами, шахтами, ГОКами почти бесплатно, за откаты. А на фондовом рынке им пришлось бы платить за каждую акцию по рыночным ценам, т.е. раз в 10-20 дороже. Олигархи платить не хотят. Они хотят все получить контрольными пакетами и почти нашару. Прибрав к рукам все заводы, они теперь хотят прибрать к рукам всю землю. Нерыночными методами.

Вот и запускают своих слуг. Ахметов запускает ШЛяшка, а Коломойский запускает Жульку Тимошенницу. И сливы, сливы, сливы. Ахметов, кроме того, хочет еще контролировать рынок электроэнергии. Чтобы никакого импорта электроэнергии не было. Чтобы цены были высокие.
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коломойский - юльку?)) ржака...
зачем ему юлька, когда у коломойского - моника Розмова Труби та Богдана про справу Порошенка: "Андрію Йосиповичу, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет" - Цензор.НЕТ 5054
расчет ботов-"узеленского" исключительно на тупость зебилов: "мешают землю распродавать, кругом враги, не виноватые мы!"...

В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания и имеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка".
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В этой новости полный ужас на каждом шагу :

1. Суть разговора, конечно, ставит ребром вопрос о необходимости проведения служебного расследования против Трубы и Богдана с отстранением их от должностей на период такого расследования. С перспективой выхода на вопросы отставок и привлечения к ответственности за вмешательство в расследование уголовных производств, несоблюдение тайны следствия, политический характер преследования бывшего Президента и т.д. и т.п.
Это понятно настолько, что даже не хочется на этом заостряться. Но есть и другие вопросы :

2. КТО СЛУШАЕТ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ГОСУДАРСТВА ??? Потому что тайну телефонных переговоров (конституционное право, также охраняемое и Уголовным кодексом) ещё никто не отменял. Если слушают по закону, то на каком основании и кто ? Есть или нет определение следственного судьи о проведении НСРД (негласні слідчо-розшукові дії) ? Если нет - это уголовка, однозначно + уголовка, связанная с угрозой нацбезопасности (потому что слушают высших чинов правоохранительной системы и главу президентского офиса во время войны). А если есть санкция, то по какому именно делу и кто его ведёт ? Потому что дело против главы ГБР и/или главы ОП - это не рядовая новость, простите. Что снова-таки ставит вопрос об отстранении. Дальше, если санкции нет, а топ-чиновников слушают, за какой .... я, налогоплательщик, плачу зарплату Службе Безопасности Украины, киберполиции и прочим правоохранительным структурам - кто из их руководства подаст в отставку ???

3. Откуда слив у Бутусова ??? Я в курсе существования прав журналистов на сокрытие источников информации и о праве общества знать общественно важные вопросы, но разговоры высших чинов государства не могут просто так публиковаться прессой. Если это правомерная прослушка - это незаконное разглашение данных следствия. Если неправомерная - это может быть соучастие журналистов в нарушении тайны телефонных переговоров (может они в одной ОПГ с теми, кто физически снимал информацию с каналов связи и с заказчиками преступления). Значит, журналистов в СБУ и "настойчиво попросить" раскрыть каналы утечки информации. В мирное время свобода слова и права журналистов были бы в приоритете, но в стране война, что выдвигает немножко другие требования к защите информации и пресечению её утечки - в такой ситуации свобода слова может подлежать легитимному ограничению.

Короче, всех причастных (Труба, Богдан, руководство СБУ, журналисты) - к ответу, а потом по-максимуму увольнений и посадок за эту ситуацию (и за причину, и за следствие - каждого за своё).
Про имиджевый вред государству (и внешний, и внутренний) я просто молчу . . .
Короче, как в "Вождь краснокожих" у О`Генри : "А куда смотрит Президент ?"
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как "кто" слушает?)) да сами зеленские и слухають.. - от портнова до богдана.
А Труба там вообще первее их - сам слушает. сам и стучит..
И каждый готов продать прослушку КОМУ УГОДНО...


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Вот Труба и попался. Совсем не заказуха сепарни во главе с Порновым и Каломойшей.
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😂😄😅 ПАРАШОНКА СО СВОЕЙ КОМАНДОЙ ПОРНО ХОБОТОВ ВОЗВРАЩАЕТ УКРАИНУ В ЭПОХУ ЕЖОВА-БЕРИИ. В МОДУ УЖЕ ВОШЛИ АНОНИМКИ - АНОНИМНЫЕ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ФЕЙКИ. 😂😅😂
ДАФАЙТЕ ,,ДРУЗЬЯ"..... ДАФАЙТЕ, СДЕЛАЙТЕ И ЭТО. И БУДЕТ ВООБЩЕ ПРИКОЛЬНО КОГДА ЭТА БУМЕРАНГА БУДЕТ БИТЬ ПО СУСАЛАМ И ЗАПУСТИВШИХ ЕЁ, И ,,УСПЕШНО" ПОДХВАТИВШИХ. 😂😅😂
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истерика у зебилов - зачётная)) капслоком и с горящими пердаками - последних зебилов бросили "спасать честь" идиотов?))
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Вот так легко и просто открвается истинное лицо братии зели еже с ним во главе!? После этого, я надеюсь, зеляфилы не будут возражать против того, что их избранник не самый лучший выбор Украинского народа!?
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