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Все про:компенсации (283) Крым (22087) Россия (74319) АМПУ (22) Вецкаганс (4)

 Администрация морпортов Украины потребует от РФ более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество вследствие оккупации Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, говорится сообщили в администрации.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн", - подчеркнули в АМПУ.

Ранее АМПУ предоставила исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг - это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, АМПУ планирует направить до конца 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские порты на Азовском море за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд грн дохода, - глава АМПУ Вецкаганс

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

"Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины", - отметили на предприятии.

Как сообщалось, 16 марта 2014 года был проведен противоречивший украинской Конституции референдум о присоединении Крыма к России, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.

Немногим позже Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с осуждением действий России по присоединению Крыма, ООН признала незаконность крымского референдума, и заявила о притеснении крымских татар и украинцев на полуострове.

Генассамблея ООН 27 марта 2014 года большинством голосов поддержала резолюцию относительно территориальной целостности Украины. За принятие документа на заседании Генассамблеи проголосовало 100 государств, против – 11, воздержалось – 58.

Источник: https://censor.net.ua/n3160708
 
 
 Топ комментарии
 
Да, надо драть кацапов во всех судах, как сидоровых коз.
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Ошибочка в статье.Не 1,24 млрд.грн.,а 1,24 млрд .долларов.
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Ти за ці копійки не побудуєш ні одного маленького порту з інфраструктурою.А їх в Криму скільки?
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Да, надо драть кацапов во всех судах, как сидоровых коз.
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ага) деруни там такі прийшли закачаєшся На запитання, чому Лана не хоче залишитися в МЗС у якості частини системи, яка чинитиме спротив Росії, Зеркаль відповіла: "Я не можу чинити такий спротив, будучи дипломатом всередині міністерства, яке виконує рішення президента"

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Ну да ведь, Петя учил простить кацапов и принять , как есть . Задача зеркаль была просто громко орать и пиариться, делая вид , какая она патриотка
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Ошибочка в статье.Не 1,24 млрд.грн.,а 1,24 млрд .долларов.
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Униан пишет также о сумме в гривнах. Униан тоже ошибается?
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Мабуть,що так.Бо дуже маленькі суми виставляються окупанту.!
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Ти за ці копійки не побудуєш ні одного маленького порту з інфраструктурою.А їх в Криму скільки?
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Та-да построить -нет, Развалить - да. Ради интереса зашел на их сайтик и глянул финансовый отчет компании за 2013 год. Грустная картина на самом деле.
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это русне напользу. Но почему этого не сделали еще в 14 году? или время тогда ещетне пришло, и был мыролюбный реформизм тогда?
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В 14 году надо было восстановить армию, остановить агрессию, провести выборы президента и ВР, сформировать правительство, набрать в МИД новых людей, научить их, собрать документы и грамотно составить иск.
За один день такое не делается. Если иск составлен на тяп-ляп - будет как с судом по шельфу о. Змииный. Вы этого хотите?
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То, что они требуют, это хорошо..... Плохо то, что ничего не получат....
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Требовать от оккупанта компенсации за оккупацию, формально означает ее признание. Бздливые хатоскрайники, уставшие от войни, потеряют не только Крим. Пишите письма мелким почерком
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Нет, он казах. Но офигенный патриЁт и воеватель. За войну до полной победы усраться готов. Но в Киеве, за Рошеновское бабло. Иди воюй, патриёт.
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Признание факта оккупации - это совсем не то, что Вы думаете. Читайте Женевскую конвенцию.
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Вот интересно, если РФ удовлетворит эту финансовую претензию, чьим станет имущество? Кто разбирается в юриспруденции?
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Последние просьбы к кацапам перед капитуляцией.. Какое унижение ... какой позор...
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Конечно же лучше, с гордо поднятой головой, на линии разграничения сидеть! До полной и безоговорочной капитуляции Рашки, "задавленной санкциями"...
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Что делать я уже говорил и не хочу повторять , скажу в кратце - забор с лугандоном - никаких пенсий, воды, газа и электричества и замораживать конфликт не забывая о международных судах - они должны быть завалены исками !!
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ПотребУЕТ!?!? Не рано!? Може подождать ишо!? Крым - не проход, не уплывет... ага?
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И где в Украине они найдут юристов, квалифицированных в это области? Из выпускников академичиских унивирситетов, которые покрыли всю страну?
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Наберут с улицы свадебных фотографов, проведут в Трускавце недельные курсы - всё, готовы юристы.
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