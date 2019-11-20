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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (788) Польша (4994) Саакашвили (2762)

 Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018г о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

решение было принято во время судебного заседания 19 ноября 2019 года, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

Как ранее заявляли в министерстве юстиции Грузии и Главной прокуратуре, запрос об экстрадиции М.Саакашвили направлялся украинской стороне несколько раз.

В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

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Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160703
 
   
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так що, знов речі збирати доведеться?
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нет, просто суд там есть, а не имитация.
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А ха ха ха ха.....
ну чо миха, помог тебе вазелин? а ты же за него топил.... своих сторонников растерял. собирай манатья... если тебя выперли в польшу законно то твое возвращение - статья а восстановление гражданство недомерком - преступление.
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Так, что, этого продажного говномёте Сулугуни Карлсоновича Сракубыемузашили выдворят из Украины? А, что, оно ведь как использованный презерватив, для этой Зе шоблы. Использовали и выбросить.
МИХО, ГРУЗИЯ ЗОВЁТ. Лет на 12 общего режима.
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я не понял - это по чему - общего - только строгого ,можно с ошейником))
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Примерно после того как посадят мародёра подписавшего минскую капитуляуция. Лет на 20 с конфискацией.
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так слуги падают как гнилые яблоки с дерева каждый день, но это ничто на фоне роста ЗЕ, интересно в какую сторону он растет
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так шо моника все врало - понятно зачем - вернул "борца с коррупцией" ,с домом под Киевом ,как оказалась и другой собственностью - те руки не чего не брали - ага
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