 Верховный суд признал реадмиссию Саакашвили в Польшу законной

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Верховного суда.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018г о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", - говорится в сообщении.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

решение было принято во время судебного заседания 19 ноября 2019 года, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, когда тот находился в США. Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства. 10 сентября политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые прорвали границу.

Как ранее заявляли в министерстве юстиции Грузии и Главной прокуратуре, запрос об экстрадиции М.Саакашвили направлялся украинской стороне несколько раз.

В Грузии в отношении М.Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января Тбилисский городской суд по одному из дел заочно приговорил М.Саакашвили к трем годам лишения свободы.

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