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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9499) прокурор (933) Горбатюк (406)

 Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк

Бывший начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает, что аттестация прокуроров не имеет ничего общего с определением профессиональной компетентности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "LB.ua".

По его словам, перспективы расследования дел Майдана в плохом состоянии.

"Во-первых, аттестация остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор определил, что важнее знание наизусть законодательства, а не результаты работы прокуроров и качественное выполнение ими своих обязанностей", - считает Горбатюк.

Он отмечает, что нельзя сказать, что все следователи и прокуроры ничего не делают, однако те, кто добросовестно относятся к своей работе и продолжают качественно ее выполнять, - в заведомо неравных условиях с теми, кто на нее плюет и учит тесты.

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"Фактически эта аттестация не имеет ничего общего с определением профессиональной компетентности. Знать законы наизусть - совершенно не равно умению их применять, собирать доказательства, допрашивать, составлять процессуальные документы и тому подобное. Такое реформирование - это показуха и обман общества, который продолжается уже четыре или пять лет во многих государственных органах", - подчеркнул Горбатюк.

Горбатюк заявил, что обман заключается в том, что всем говорят: мы сейчас определим, знают ли они законы, проведем с ними собеседования, и все изменится. 

"Ничего не изменится! Общество недовольно (и правильно) работой прокуратуры, которая имеет очень низкий уровень доверия. Но восстановить его можно, если привлечь к ответственности прокуроров за конкретные нарушения требований законодательства. И увольнять за это", - считает Горбатюк.

апомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160702
 
 
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я не понял ,ты кто - вад или балаболка - определись в конце концов))
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я не понял ,ты кто - вад или балаболка - определись в конце концов))
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Как грабить так слуги народа хорошо работают. Прокуратура им нужна только для политических репрессий это успеется.
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аттестовать прокуроров надо проверенным дедовским способом - через стакан, выговорил после трехсот грамм без закуси пгокугог - значит аттестован
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какая была работа? получать нехилую зарплату , вот и вся ваша работа Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9736
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Сергей Горбатюк считает, что аттестация прокуроров не имеет ничего общего с определением профессиональной компетентности.

Это да. Мы уже мусоров и судей аттестовали. Выжило самое пронырливое гадьё. Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5425
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Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана...

Ну надо же.... 5 лет прошло и толку - ноль. А тут вдруг вот "остановила". Что остановила??? Прожирание народных денег впустую??? Остановили и правильно, давно пора. Если за полгода толку нет - нужно гнать этих прокуроров сраной метлой...
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***.. та скажите прямо и честно что НИКТО не заинтересован с верхушки бывшей и нынешней власти расследовать дела по Майдану , и давайте эту тему похороним или отложим на потом !! Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8653
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Он прав. Это попытка разгона ОПГ "Прокуратура" политическими методами. Пусть радуются, что без крови
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корупція і рішалово настільки пронизала країну, що любу пухлину тільки зачепи --рушиться вся машина державності. а може треба плюнути на всі ці перепони і відрізати без наркозу, щоб надовго запам'яталось?
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у еврея спрашивают -- где он работает? На что он отвечает -- я работаю работу , это точно про ГПУ
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Горбатюк - это абсолютно бесполезное существо. Пять лет расследовал и никто не сидит. В ходе интенсивного расследования преступлений против Майдана, по большинству эпизодов уже истекли сроки исковой давности, а это значит, что окружение Януковича не привлекут к ответственности. При всем этом Горбатюк только за 2019 год получил выплат из наших с вами уплаченных налогов 2,5 миллиона (зарплата, премии, выходное пособие). С такими Горбатюками и врагов не надо.
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