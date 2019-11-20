 Аттестация прокуроров остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу ГПУ, - Горбатюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "LB.ua".

По его словам, перспективы расследования дел Майдана в плохом состоянии.

"Во-первых, аттестация остановила не только расследование дел Майдана, но и всю работу Генеральной прокуратуры. Генеральный прокурор определил, что важнее знание наизусть законодательства, а не результаты работы прокуроров и качественное выполнение ими своих обязанностей", - считает Горбатюк.

Он отмечает, что нельзя сказать, что все следователи и прокуроры ничего не делают, однако те, кто добросовестно относятся к своей работе и продолжают качественно ее выполнять, - в заведомо неравных условиях с теми, кто на нее плюет и учит тесты.

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"Фактически эта аттестация не имеет ничего общего с определением профессиональной компетентности. Знать законы наизусть - совершенно не равно умению их применять, собирать доказательства, допрашивать, составлять процессуальные документы и тому подобное. Такое реформирование - это показуха и обман общества, который продолжается уже четыре или пять лет во многих государственных органах", - подчеркнул Горбатюк.

Горбатюк заявил, что обман заключается в том, что всем говорят: мы сейчас определим, знают ли они законы, проведем с ними собеседования, и все изменится.

"Ничего не изменится! Общество недовольно (и правильно) работой прокуратуры, которая имеет очень низкий уровень доверия. Но восстановить его можно, если привлечь к ответственности прокуроров за конкретные нарушения требований законодательства. И увольнять за это", - считает Горбатюк.

апомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

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