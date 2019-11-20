 На Донетчине произошел пожар на шахте "Северная", работы остановлены. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"20 ноября в 5:44 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", расположенной в с.Северное Торецкого городского совета", - сказано в сообщении.

Так, спасатели выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Инормациии по погибших и пострадавших в Главное управление не поступало", - отметили в ГСЧС.

В 07:45 пожар был локализован, продолжается ликвидация пожара. Причина пожара устанавливается.

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