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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1355) ВМС (760) Бутусов Юрий (1914)

 Расчетное время прибытия в порт Очаков катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" 15:00, - Бутусов

По состоянию на 9.00 отряд украинских кораблей "Гайдамака", Сапфир", "Титан", буксирующих освобожденные из РФ катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу", вошел в территориальные воды Украины и прошел маяк острова Тендра

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 9.00 отряд украинских кораблей "Гайдамака", Сапфир", "Титан", буксирующих освобожденные из РФ катера "Бердянск", "Никополь", буксир "Яны Капу", вошел в территориальные воды Украины и прошел маяк острова Тендра. Отряд движется со скоростью 6 узлов. Российские боевые корабли, сопровождавшие наш отряд отвернули на свои базы", - написал он.

"Расчетное время прибытия украинских кораблей в порт Очаков - 15.00", - сообщил Бутусов.

Напомним, 18 ноября 2018 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160698
 
   
 Топ комментарии
 
У тебя ус отклеился, кобздарь ты, а не Кобзарь
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В последнее время он принимает активное участие в троллинге Зе и в обелении Пэти.
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Не повернули вкрадене, а "передали на ответственное хранение". Це значить, що вони будуть лише зберігатися в Україні. Ремонтувати, використовувати їх не можна. Кацапам потрібно було встигнути до завтра, до суду в Гаазі, щоб не отримати нових "корисних" санкцій, і зелена влада їм в цьому старанно допомогла
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героическая эскадра возвращается из лап мацкалей, наконец то вмс украины одержали знаковую пэрэмогу над мацкальским флитом. устроили мацкалям керченскую цусиму
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Які ж ці катери малесенькі, ніби іграшкові.А так налякали мокшів.
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У тебя ус отклеился, кобздарь ты, а не Кобзарь
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ой, а у вас молоко убежало, татьяна кайф Расчетное время прибытия в порт Очаков катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу" 15:00, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6065
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то по твоїм губам сперма побєжала, кацапе.
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ты не отвлекайся на пустяки - заглатывай
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Цусима будет при условии профессиональной работы дипломатов и юристов а пока одно пустое бла-бла!
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предложи им свои услуги. будешь консультировать не отрываясь от дивана
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Юра, чтобы мы без тебя делали?
Теперь можешь заявлять, что ты принимал в этом активное участие.
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В последнее время он принимает активное участие в троллинге Зе и в обелении Пэти.
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Действительно странное поведение ! Это я к тебе,Юрий!
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Кризис жанра.
Я давно говорил, что любое издание, со временем, становится похожим на своих почитателей.
Ибо начинает публиковать не собственные мысли, а то, что нужно этим почитателям.
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Это - редакционная политика цн.
Теперь здесь и ляшко - герой, и юля скоро станет героиней.
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И шо это кокцапы трофеями стали разбрасываться... ХМЫ...
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нехай зебіли їх на метал здадуть. толку від них не буде стараннями кацапів а в бюджет солідна стаття доходів
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Ласточки возвращаются в родное гнездо..... Неспешно.... Но главное, чтобы по ходу не потонули....
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К сожалению не многие понимают, что это за муторная работа - тащить неуправляемое судно с малой мореходностью в открытом море. В прогнозах шквалистый ветер - до 18 м/с.
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Не повернули вкрадене, а "передали на ответственное хранение". Це значить, що вони будуть лише зберігатися в Україні. Ремонтувати, використовувати їх не можна. Кацапам потрібно було встигнути до завтра, до суду в Гаазі, щоб не отримати нових "корисних" санкцій, і зелена влада їм в цьому старанно допомогла
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Вы дурак или кремлевский бот? А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине незаконно захваченное? Зачем вы тиражируете кремлевские методички?
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А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине А как вы хотите, чтобы рашка объяснила то, что отдают Украине незаконно захваченное??

Мы хотим правды - чтобы рашка отдала их как незаконно захваченные, пусть и через суд, и понесла за это наказание.
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так унижаться перед кацапьем принять без осмотра металлолом без навигации вооружения боеприпасов и мало того согласиться принять с трактовой на хранение козлы !
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нехай вже швидше прибудуть, а то від шмарклі вже запашок пішов, адже не голиться, не миється, а йому ще у Вани на корпоративчику бецать. Буде не комільфо
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есть время еще попиарится на бороде и подрастить волосики,.Пусть не бреется до окончания войны, или ему слабо
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