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 Политика Украины
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 Я бы пошла в атаку. Но этого не сделают, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли", - Зеркаль о заявлении Путина по газу

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает, что между МИД и Офисом Президента необходимо наладить коммуникацию, чтобы реагировать на скандальные заявления России о газовом конфликте.

Такое мнение она озвучила в программе "Вот оно как" и объяснила: "Я считаю, что существует необходимость в улучшении нашей коммуникации. В том, какая будет реакция на какие-то события, к примеру, в вопросе с тем же газом", передает Цензор.НЕТ.

"Что значит для нас этот контракт? Что мы будем делать, если его не будет? Как мы будем реагировать на коммуникацию, которую ведет "Газпром" и Путин, который сказал в Бразилии, что украинцы вообще не берут газ по реверсу, а берут наш газ и выдают это все за реверс, не делают ничего, чтобы заключить контракт и вообще создают дополнительные препятствия для любых коммуникаций", – вспомнила Зеркаль.

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По ее словам, Украина должна официально отреагировать на это, но она еще этого не сделала. 

"Мы должны решить, как мы реагируем и на каком уровне мы реагируем. Потому чем ближе 1 января, тем выше будет градус. Погода будет становиться все холоднее, а градус пропаганды и коммуникация с российской стороны будет расти. Потому что кризис же, надо украинцев заставить простить 3 миллиарда. А без этого будет кризис в Европе и все замерзнут. Хотя не замерзнут, потому что российского газа в хранилищах Европы более чем достаточно и они будут продавать его дороже, чем сейчас, и поэтому им этот кризис нужен", – объяснила заместитель главы МИД.

Отметим, 1 января 2020 года у Украины истекает действующий контракт с Россией на транзит газа через украинскую территорию.

На вопрос журналиста, кто должен готовить ответ Путину и решать, нужен ли он вообще, Зеркаль ответила: "Обычно, раньше, это происходило в коммуникации между нашими пресс-службами. А сейчас не знаю как". Кроме этого, она сомневается в том, что Офис Президента ответит на заявление Путина.

Также добавила: "У меня есть личное мнение по этому вопросу, которое, я думаю, не ко времени сейчас".

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"Потому что я бы пошла в атаку и сразу подняла на несколько градусов дискуссию вверх. Ввиду приближения 1 января. Но я не думаю, что сейчас это не будет сделано, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли". Поэтому я говорю, что мое мнение сейчас не ко времени", – подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3160697
 
   
 Топ комментарии
 
Серло Зєлєпутя здатен лишепрокакати нашу Незалежність. Колабораст, та й годі.
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Такіх розумних,професіоналів і патріотів--нашому клоуну непотрібно,бо видно велику різницю в поглядах і діях,А підстильці путіна це непотрібно.
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Зара москаль пукін Зєбубочку френдлі матюками обкладе в три накати. Воно й здується як мильна бульбашка. І підпише все де покажуть.
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Серло Зєлєпутя здатен лишепрокакати нашу Незалежність. Колабораст, та й годі.
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Он ватник, и это было понятно с самого начала. Как и с овощем, было понятно что он дважды судимый гопник. Украину уничтожает 73% зебыдла. Даже без крыма и части домбасяней - все равно нет шансов.
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Такіх розумних,професіоналів і патріотів--нашому клоуну непотрібно,бо видно велику різницю в поглядах і діях,А підстильці путіна це непотрібно.
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а зачем, ведь у него есть терминатор в юбке
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Нову молоду команду цікавлять професіоналки в іншій галузі,а про плани зовнішньої політики було озвучено ще в Юрмалі
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от людина варта посади Президента України, а не це малороське зелене лайно
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"Елена Зеркаль считает, что между МИД и Офисом Президента необходимо наладить коммуникацию"

Кто ей мешает этим заняться?
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Может это должен делать моника? Может все-таки этот упоротый клоун отвечает за внешнюю политику Украины?
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Вообще человек увольняется, но ей уже и нахер не надо. Она высказывает свое сугубо личное мнение как специалист.
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По ее словам, она не готова дружить с Россией, а значит не может быть дипломатом Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента.Источник: https://censor.net.ua/n3160681
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Скорее президент не может быть президентом.
Хуже войны с Россией может быть только дружба с Россией.
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Эту женщину надо бы министром иностранных дел. Но внешнюю политику определяет Президент. ИМХО, время сидения на шпагате подошло к концу, и Презу надо решать: оставить таких как Зеркаль, и бороться с запоребриком, или же остаться с Богданом и ему подобными и пытаться дружить .
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Зебил уже давно все решил. У него есть Ермак который и налаживает "дружбу" с россией. Ему никакой МИД что с Зеркаль, что без нее и нах не нужены
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Зара москаль пукін Зєбубочку френдлі матюками обкладе в три накати. Воно й здується як мильна бульбашка. І підпише все де покажуть.
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Ну так работайте во имя Украины!!Отстаивайте свои позиции,разговаривайте,добивайтесь.Хватит бегать к толпе за аплодисментами!ХВАТИТ СОЗДАВАТЬ РАЗДРАЙ! Давайте результат!
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стесняюсь спросить... это - кому призыв????
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Она уже много чего добилась, закончила дела и хочет уйти от этих дел. Имеет право. Да и мараться в куче с дерьмом не всем приятно.
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Перекрыть вентиль 1.01.20, и посмотреть, как запоет московия с Европой вместе взятыми.
Но не этого хотят зеленые. Они не поддерживают интересы Украины, как пани Елена...
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Та вы уже шли в атаку когда СП-2 только начинали строить. И вот уже стройка заканчивается.
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УХОДЯТ ЛУЧШИЕ
Остается серость и клоуны
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несмотря на свой гендерный шовинизм, вынужден признать, что Елена - единственный профи среди всей этой швали... Она настолько образована и умна, что покидает свой пост...
а шо, прикажете с Приставкой сотрудничать и исполнять прихоти бурята? Тавышо...
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Она как раз с "этой зеленой швалью" не хочет иметь ничего общего, потому и уходит.
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Через маніакпльне прагнення одрого фаната зустрітися зі своїм кумиром інтереси України ігноруються повністбюю, якщо не гірше, це коли їм шкоду наносять.
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Сейчас подымем градус, мало им не покажется.
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Слушай совкодрочер, шел бы ты на сайты своей страны. У вас там все хорошо так, что ты тут пасешься?
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как раз время. ***** уступки и вежливость воспринимает как слабость.
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Впереди не Нормандия. Впереди "Мюнхен".
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Зебіли, що ви вимагаєте від пані Олени? Вона довела до логічного кінця свої справи і йде від вас. Тепер цей бик ваш - хочете беріть його за роги, а хочте доїть його. Я бы пошла в атаку. Но этого не сделают, поскольку впереди "Нормандия", а там надо разговаривать и все должны быть "френдли", - Зеркаль о заявлении Путина по газу - Цензор.НЕТ 2128
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Зеркаль не капитулянтка, в отличие от зеурода.
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Давай в президенты, хватит эту френдли соплю терпеть
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верно говорит.... может когда охлос поумнеет сменим скарамоха и выберем Зеркаль.......
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Зеркаль правильно понимает , что перед Нормандским саммитом не стоит начинать пикировки по газу на вьісшем уровне. Єтого хочет именно Путин , чтобьі вместо вопросов вьівода российских войск и вооружений с Донбасса , в Париже обсуждали бьі вопросьі газовьіх поставок в Европу. Других козьірей у Пуйла , похоже , нет.
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