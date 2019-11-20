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 Замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы, создавшей фиктивные фирмы для победы на тендерах, - Нацполиция

Правоохранители выяснили, что группа лиц в 2018-2019 годов в Харьковской и других областях создали ряд субъектов предпринимательской деятельности, реквизиты и расчетные счета которых использовали в преступных схемах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.

Также установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского облсовета и различных подразделений Харьковской ОГА, выигрывала в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования.

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В настоящее время работники полиции проводят обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы с целью изъятия вещей, предметов и документов, которые использовались в противоправной деятельности.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160696
 
 
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В Харькове надо менять всю шайку во главе с Кернесом, а не до Кличка докопались, Кличко то такое, его нужно менять в последнюю очередь.
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новость была бы хорошей есле бы в ней был написан приговор а эти выкиды информации не более ем засирание наших мозгов. такую инфу можна сделать не то что за Харьков а даже за самое задристанное село. суть одна, воруют безнаказано, кто болье кто меньше
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