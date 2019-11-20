 Замглавы Харьковского облсовета лоббировал интересы преступной группы, создавшей фиктивные фирмы для победы на тендерах, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, противоправную деятельность разоблачили следователи Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований.

Также установлено, что один из заместителей руководителя Харьковского областного совета причастен к лоббированию интересов преступной группы, которая, используя коммунальные предприятия все того же Харьковского облсовета и различных подразделений Харьковской ОГА, выигрывала в тендерах и закупках подконтрольными субъектами хозяйствования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыв дело по драке Геруса и Ляшко по материалам СМИ, полиция обязана отреагировать на ситуацию с Корявченковым и главой полиции Кривого Рога, - правозащитница Маляр

В настоящее время работники полиции проводят обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы с целью изъятия вещей, предметов и документов, которые использовались в противоправной деятельности.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.