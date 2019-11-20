 Зеленский наградил комбрига 128-й ОГПБр Коростелева орденом Богдана Хмельницкого (посмертно)

Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.
"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.
Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.
Напомним, комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой. 12 ноября Коростелев в районе села Новотроицкое Донецкой области во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение в результате минно-взрывного подрыва.
Толпа ботов на цензоре кричала это слово что бы не сделал порошенко.
Сейчас видимо не уплочено.
Соболезнований как не было, так и нет.
А мог бы сегодня не ржать радостно, а рассказать молодежи о НАСТОЯЩИХ людях, защищающих и молодежь, и его детей.
Нужно расмледовать откуда эта мина и кто за это ответственнен.
на волне вчерашнего молчания... если б это было сделано вчера, то вчера б уже и.... похвастались (пардон за неуместное слово)....
а теперь бы услышать слова соболезнования и обещания - реально помочь семье
сам же Гидрант находится в постоянном состоянии Геши Казладоева "Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе"
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4
"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова."
Кто винен?
Не доразминирование или новая?
Тогда минеры сепарни безконтрольно ородуют на наших позициях?