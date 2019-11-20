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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Коростелев Евгений (10)

 Зеленский наградил комбрига 128-й ОГПБр Коростелева орденом Богдана Хмельницкого (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева (посмертно).

Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в указе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумах сегодня прощаются с комбригом 128-й ОГПБр Коростелевым, умершим от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224.

Напомним, комбриг 128-й ОГШБ Коростелев умер в госпитале после ранений на передовой. 12 ноября Коростелев в районе села Новотроицкое Донецкой области во время выполнения боевой задачи получил тяжелое ранение в результате минно-взрывного подрыва.

Источник: https://censor.net.ua/n3160694
 
 
 Топ комментарии
 
и ни слова о соболезновании, значит награду подписал кто то другой. Кстати времени нет, готовится к столу, вернее его обьедкам ибо рашка уже проект для ЗЕ составила и отступать от него не будет.
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Вчера целый день цирковое шоу с фигурами и сладеньким, сегодня шоу-посиделки с молодежью с радостным паялом.
Соболезнований как не было, так и нет.
А мог бы сегодня не ржать радостно, а рассказать молодежи о НАСТОЯЩИХ людях, защищающих и молодежь, и его детей.
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Помню помню.
Толпа ботов на цензоре кричала это слово что бы не сделал порошенко.
Сейчас видимо не уплочено.
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Так это не пиар. Это кощунство... клоун убивает украинцев, на выгодной ему войне. Ещё и глумится.
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и ни слова о соболезновании, значит награду подписал кто то другой. Кстати времени нет, готовится к столу, вернее его обьедкам ибо рашка уже проект для ЗЕ составила и отступать от него не будет.
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Вчера целый день цирковое шоу с фигурами и сладеньким, сегодня шоу-посиделки с молодежью с радостным паялом.
Соболезнований как не было, так и нет.
А мог бы сегодня не ржать радостно, а рассказать молодежи о НАСТОЯЩИХ людях, защищающих и молодежь, и его детей.
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при том что один город обьявил траур. стати этот форм можно было аннулировать ибо сколько смертей на этой недели, но он растет.Почему то вспомнилось вчера, а ведь будут встречаться 3 недоросли за столом.
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Не надо ничего рассказывать.
Нужно расмледовать откуда эта мина и кто за это ответственнен.
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краще б сімю героя взяли на державне забезпечення
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Военный журналист Евгения Подобная сообщила, что желающие помочь семье могут перечислить деньги на банковскую карту Оксаны Коростелевой 4731 2127 0099 2224. Источник: https://censor.net.ua/n3160546
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кто-то подсказал...
на волне вчерашнего молчания... если б это было сделано вчера, то вчера б уже и.... похвастались (пардон за неуместное слово)....
а теперь бы услышать слова соболезнования и обещания - реально помочь семье
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а семье, хотябы одну месячную зорплату коболева дать слабо?
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Дорога ложка к обеду ЗеДебилушка! .. Как Юле написать гадости то время вчера нашлось.. Зеленський нагородив комбрига 128-ї ОГШБр Коростельова орденом Богдана Хмельницького (посмертно) - Цензор.НЕТ 2085
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сценаристы Вошьдя Голобородьки проффтыкали и среагировали с опозданием на смерть Героя, очередную случившуюся во время "вовкиного перемирия, когда перестали стрЫлять"..
сам же Гидрант находится в постоянном состоянии Геши Казладоева "Мне нужно принять ванну, выпить чашечку кофе"
https://www.youtube.com/watch?v=M12Hi1ZM-v4
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"Пройшла доба від смерті комбрига 128… Нічого не писав, не критикував - чекав, як Верховний Головнокомандуючий зреагує на цю трагедію. Варіанти були - повідомлення на офіційному сайті. Пост. Відео. Звернення. Інстаграм. Реакції - НОЛЬ.

"Ще раз, в країні війна, гине командир бригади. Верховний Головнокомандуючий не реагує. Не висловлює співчуття рідним. Не називає імені ворога (Росії), який винен за смерть Героя.
Це не просто ганьба і не достойна поведінка. Це втрата довіри та поваги серед солдат і суспільства… Для мене ЗЕ, як Головнокомандуючий, помер, не народившись… А Герою - Вічна пам'ять і Слава…", - написав Віктор Таран.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття з приводу смерті командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова."
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Мина на своих позициях.
Кто винен?
Не доразминирование или новая?
Тогда минеры сепарни безконтрольно ородуют на наших позициях?
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Вічна пам'ять загиблому герою! Співчуття рідним, близьким і всім громадянам України! Дуже гірко і прикро коли на фронті гинуть сини і дочки неньки України, а в тилу, в ЦЕ же час, правлять і роздирають на шматки країну -зе-дебіли, на чолі з головним "штірліцем" Зеленским, блін!
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