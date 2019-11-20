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 Общество
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Все про:игорный бизнес (295) опрос (1772) рейтинг (1258) социология (425)

 Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса

Почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях.

Как передает Цензор.НЕТ, такие результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Только 11% опрошенных считают, что игорный бизнес нужно легализовать в Украине без всяких ограничений, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса, в то же время почти 60% не поддерживают легализацию ни при каких условиях.

Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса 01

25% опрошенных считают себя азартными людьми. Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными являются мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

По данным соцопроса, почти половина опрошенных считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, четверть - ставки в букмекерских конторах и казино (причем отношение к легализации казино улучшилось). Хуже всего относятся к легализации интернет казино (12%), игровых автоматов (12%), игры в карты на деньги (11%).

Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса 02

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Исследование проводилось 27-30 сентября 2019 года. Были опрошены граждане Украины возрастом от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Как сообщалось, эксперт Украинского института будущего Александр Чебаненко заявил, что правительственный законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" создает условия для стимулирования развития высокорисковых азартных игр - таких как букмекерство и онлайн-бэтинг.

Источник: https://censor.net.ua/n3160690
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленое стадо это не волнует....оно уже в бюджет на 20-й год деньги с азартных игр заложило...
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Лотереї туда-сюда но ці ...лядські автомати біля шкіл це звіздець. Шо ж ви робите гниди...
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Продати землю і просадити все в казіно.....от шидівська стратегія для українців
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Зеленое стадо это не волнует....оно уже в бюджет на 20-й год деньги с азартных игр заложило...
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ну дак 4000 баксов уже получают...и это только малость на пути в процветание.
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Дурачки вроде тебя не понимают, что они как работали так и работают просто подпольно. И все кто туда ходил, продолжают ходить.
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Лотереї туда-сюда но ці ...лядські автомати біля шкіл це звіздець. Шо ж ви робите гниди...
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И где такое "счастье" - автоматы на улице?
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"такоє счастьє" було до того як їх заборонили. Чи ви з Марсу?
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Везде. Стоят рядами под вывеской национальной лотереи
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а там где автоматы там и наркотики под эгидой неподкупного и профи дяди Авакова
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Пані, розкажіть про гральні автомати в Німеччині! Чи ви не звідси? )))))))))
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Чего то вспомнлось "Тот кто носит Адидас, тот сразу Родину продаст" (с)
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Сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст. Відлуння совка.
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а мы обо мне или вы меня в Миротворце видели? Передайте верхнему, что не азартна, но об автоматах в Черкассах наслышана. И надо сначала привести страну к уровню, а потом и автоматы легализировать. И снова, Адидас мелковато, покупаю только высокие бренды.
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Адідас бренд дамбасітів. Вони так і залишились в 90-х в своєму розвитку.
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У всіх цивілізованих країнах гральний бізнес легальний! А не легальні біля шкіл нормально? Плдумав, що написав?))))
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Легализация должна быть,но не на улицах.Вход в тотализатор должен быть о тысячи долларов.
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и со справкой от налоговой о легальности происхождения бабосов)))
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Тоді легалізації не вийде. Вона тому і задумана, щоб легалізувати нелегальні доходи - взяв довідку, що виграв гроші у казино і поніс у те ж СБУ.
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Легализация азартных игр произойдет почти одновременно с началом торговли землей. Оцените красоту игры! Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 9070
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Можно подумать, кто то тех людей впустит в пятизвёздочные отели, где и будут казино
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Легализация азарта - это не только казино, это от мелких игровых комнатушек до автоматов на каждом углу....
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Референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 2304! Референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 2304!! Даешь референдум Больше половины украинцев против легализации азартных игр, - данные опроса - Цензор.НЕТ 6487
Все эти опросы полный отстой. Надо просто рассказать людям, что легализация ИБ даст хоть какие-то бабки в бюджет
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Но их самих уже проиграли со всеми пожитками те 11%, что "за" без ограничений.
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каждых 100 метров и так автоматы которые платят мусорам и барыгам а не налоги. пора выводить страну с тени.
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Продати землю і просадити все в казіно.....от шидівська стратегія для українців
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скоро еще одна гра добавится, называться будет купи землю
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Дурашка зеленая...этот сайт четырех президентов пережил...переживет и презЕдента...
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Ну не знаю. Так он делится с немногими, а после .... котлета поболее будет.
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Люмпены и крепостные. Суть народа.
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73% укараїнців проти продажу землі, і що? Зелених це не зупинило?
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"Больше половины украинцев против легализации азартных игр" - ну и что с того? Больше половины против продажи земли, но наглецы и землю продадут и азартные игры легализируют.
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Больше половины украинцев против...

Да плевал клоун на мнение украинцев! Там столько денег пообещали за легализацию, что он готов казино и в раде открыть....
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значит будем легализировать проституцию!)))
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Да пусть будут, но нужно убрать эти бычарни с автоматами на каждом углу, которые в бюджет ничего не приносят.
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Да пусть будут, но...
Нужно убрать эти бычарни с автоматами на каждом углу, которые в бюджет ничего не приносят.
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есть ложь, наглая ложь и статистика... при этом общественное мнение не есть мнение общества...
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надо отдать должное юле, он пьіталась их закрьть, и небезуспешно, но.... потом пришел петя и все эти конторы заблистали круглосуточной работой под синей вывеской спортлото.
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