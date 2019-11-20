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 В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: 2 человека погибли, еще 11 - пострадали

В Святошинском районе столицы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, в результате чего два человека погибли и 11 человек получили травмы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"19 ноября в 23:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.Зодчих, 30 в Святошинском районе столицы", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобиля "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160689
 
 
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Новость ни о чем. А вот нормальная подача информации.
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и можно увидеть, что рав - бляха на латвийских номерах
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