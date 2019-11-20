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Все про:Житомирщина (771) земельная реформа (157) Слуга народа (498) Бунечко (2)

 "Вы не слуги народа, вы позор народа! Ни одна власть нас так не унижала!" - фермер отчитал депутата СН Кицака и главу Житомирской ОГА Бунечко. ВИДЕО

Житомирские фермеры отчитали нардепа от СН Богдана Кицака и главу Житомирской ОГА Виталия Бунечко за проект земельной реформы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем недовольстве проектом закона фермеры заявили во время встречи с представителями власти. 

"Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. Вам во всех сетях писали аграрии, и просили не голосовать. Было такое? Вас просил Ружинский район, Андрушевский, Бердичевский. А вы нажали кнопку, вы позороно ее нажали, вам никогда этого не забудут. Там ни слова о фермере нет. Фермер не может сегодня покупать. Даже, если он ездит на хорошей машине, и та в кредит. Ну не может он сегодня покупать. Вы не сравнивайте сегодня фермера и того фермера, у которого 300 тыс. земли и сидит в Киеве", - заявил один из аграриев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины, - послы G7 поддержали намерение Украины открыть рынок земли

Текстовая расшифровка разговора фермера с чиновниками:

Фермер: Неделю назад Вы нам сказали, что не будете поддерживать. Ну как сегодня так нагло можно было прийти и нас сегодня обмануть , прийти сегодня и оправдываться, что земля и квартира.

Чиновники: я сказал, что между первым и вторым чтением будут собраны общие собрания, мы внесем абсолютно правки, которые отрегулируют закон и только тогда…

Фермер: вы смотрите, очень логично и очень все правильно сделали. Вы сами сказали, с геокадастром – катастрофа. Нам ликвидировали спецрежим ПДВ. В это знаете? Сегодня цены, то что вчера стоило 6 тыс. – сегодня стоит 4 тыс. Ориентировочно на 30-35%, до 40% упала цена. Вчера то, стоил большой рогатый скот 47 тыс, сегодня за 37 тыс. нельзя продать, нужно на колени становиться. Вы ставите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Кто его будет покупать? Что вы нам рассказываете, что арендатор хочет продать. Запомните эти слова: мне все равно, что будут за мной следить СБУ и любые департаменты, пусть следят. Но меня совесть не будет мучить в старости, что я не отстаивал этот вопрос, что вы его может и примете. Сегодня парикмахеры, кулинары, вообще черт знает кто принимают национальный закон. Вы далеко от слуг народа, вы - позор народа. Просто очень неприятно. Сегодня арендатор дает мешок картошки, как вам не стыдно? Вы сегодня поедьте в деревни. Перед этим власть до вас рассказывала о добавленной стоимости, мы влезли в кредиты, сидим в них до 2025, до 2027 года в кредитах, потому что мы строили фермы, мы покупали скот, а теперь вы сказали, что мы самое ненужное, что есть в деревне. Да как вам не стыдно? Я сегодня как смотрю ток-шоу, сидят на ток-шоу кулинары, повара, те, кто с проститутками общаются и сегодня они рассказывают, что арендатор хочет продать. Сегодня Максим Игоревич сказал, что сегодня приехали даже те заклятые враги, которые за кусок земли ссорились. Сегодня объединились подали руку друг другу, знаете для чего? Чтобы выжить. Я как поступал в институт, то ребята со старших курсов мне сказали, если такому-то преподавателю сдашь экзамен, то считай, институт закончил. Мы вчера как приветствовали друг друга, то знаете какой был лозунг? Если переживем эту власть, то будем жить. Вам приятно сегодня такие вещи слышать? … Мы просто используем шанс донести до депутата, что гадкое решение приняли. Вчера кто вообще видел, что президент поздравил нас по телевизору? Кто-то видел? Сегодня вы рассказываете, что мы локомотив. Кто же топчется по локомотиву? Сегодня приглашаю, губернатор, Вас приглашаю, я второе хозяйство в районе, у которого более 450 голов скота. Я набрался кредитов, у меня в залоге все, что можно внести под залог. Я сегодня построил новую ферму, буквально на День сельхоз работника открыл, у меня кредитов 10 миллионов. Какой рынок земли?! Какой аукцион? Куда я пойду? Мы же вчера констатировали факт, что в МКП вливали миллиарды государственных средств и вы меня с ними сегодня на аукцион? Ну какой аукцион? Ну что же вы нас за дураков считаете? Если бы мы сегодня прочитали закон, и мы сегодня говорим, мы же не против реформы, уже даже, если вы говорите, что она назрела. Да 70% против! Не 70%, которые поддержали Зеленского, а 70% от общего количества Украины. Люди боятся, что завтра останутся без куска хлеба. Вы сегодня говорите, что аренда подымится в несколько раз? А наш пенсионер может сегодня покупать дорогую продукцию? Если подымится аренда, то подымится стоимость товара. Люди покупают по 300-400 г сала, позор, не килограмм! И вы сегодня говорите о земельной реформе? Там ни одного слова о нас нет. Какие аукционы? Это позор, понимаете, просто позор, что вы сегодня такое делаете. Если вы просто не разбираетесь, придите и скажите: "Ребята вы объясните это, это и это". И мы бы вам объяснили. А вы нам пообещали, что не будете голосовать и так подло пошли и нажали ту кнопку. Позор! О каком вы нам Ленине сегодня рассказываете, о каком коммунизме? Позор! … Я просто Вас всех четырех приглашаю, приедьте к нам в хозяйство, мы вам покажем. Не мешок картошки, которым вы нас позорите на всю страну. А мы вам покажем, чем ми живем, что мы строим. Мы откроем вам, какие у нас у каждого кредиты. Кто-то промониторил, сколько сегодня у арендатора кредитов? Кто-то сделал такое? Какую кредитную нагрузку сегодня имеет каждый. Мы покупали эти дорогие кейсы, покупали в кредит, чтобы человека посадить в комфортные условия, потому что некому пахать. Европа сделала все очень хорошо. Европа сказала: "давайте лес, давайте землю, давайте свою рабочую силу, а вы держите квоты. Дайте нам либеральный рынок, а вы держите квоты".

Перед тем, как принимать решения, в которых вы не разбираетесь, мы же видим, что приходят на ток-шоу и такой бред несут, что слушать невозможно. И вы посмотрите, какой зал хочет вам это все сказать. Если вы не разбираетесь, придите просто и спросите. Вам во всех сетях писали аграрии, и просили не голосовать. Было такое? Вас просил Ружинский район, Андрушевский, Бердичевский. А вы нажали кнопку, вы позорно ее нажали, вам никогда этого не забудут. Там ни слова о фермере нет. Фермер не может сегодня покупать. Даже, если он ездит на хорошей машине, и та в кредит. Ну не может он сегодня покупать. Вы не сравнивайте сегодня фермера и того фермера, у которого 300 тыс. земли и сидит в Киеве. Вы берите за основу того фермера, который сейчас живет, который сегодня красит школу, белит садик, отапливает медпункт, и к которому каждый день идут на работу от 60 до 100 людей. И им нужно заплатить зарплату. Ты каждый день приходишь и тебе рассказывают об инфарктах, об инсультах, о химиотерапии, и тебе все это нужно выдержать. Никого не интересует, что у тебя есть на кусок хлеба. А человеку помоги. Потому что ты живешь с ней в селе, я у себя в селе каждый дом знаю, могу рассказать какие в каждом доме проблемы. И вы сегодня нас позорите на весь мир, что фермер за мешок лука арендует земельный участок. Где вы такое видели, где вы такое слышали? Вы приедьте и посмотрите, чем живет фермер. Я еще раз приглашаю губернатора сегодня приехать и потом давайте соберемся в этом зале. И если подтвердите, что мы за мешок лука сегодня арендуем земельные участки, то я стану уже на одно колено и скажу "Извините, ребята за то, что я такой засранец", хорошо?

Сегодня так ни одна власть нас не унижала, как унизили вы нас. Ни одна так не унижала! Ни одна! Какой бы тот Порошенко не был, как бы мы его не любили, как бы та война нас не достала, но у нас были дотации, мы их использовали. А сегодня вы ликвидировали даже то, что есть. Я вам объясняю, что нас все время привязывали, что мы должны делать добавленную стоимость, мы как последние лохи повелись. Мы набрались кредитов, строили ферму, скупили скот, скупили технику, а теперь нам говорят: "Нате вам рынок земли". Какой рынок земли? Дайте хоть закрою, чтобы из дому не выселили. У меня все под залогом, вы понимаете или нет? Вы мне сегодня рассказываете о либеральном рынке земли. Вы поедьте по селам, сегодня в каждом селе люди в кредитах сидят. И вы нас в рынок запихиваете? В какой рынок вы нас запихиваете? Вы нас спросили, способны ли мы покупать? Да, есть люди, которые продать. Особенно те, кто не заработали этот пай, а те кто унаследовал где-то там. Те хотят продать. Потому что женщина в селе, которая его действительно заработала говорит: "Боже, что же это происходит?". Это те 72%, которые против продажи земли, потому что они боятся, что завтра уже дом будет не их. Так Украина состоит. Если посмотреть, вот село, а все вокруг земля. И вы ее сегодня хотите выставить оптом за 20 тыс. Вставайте, ребята, у кого есть 20 тыс., кто может купить в рамках Украины. Не в рамках села, а в рамках Украины. Президент не случайно заявил, что идет на один срок. Потому что два срока, это уже не знаю как себя нужно не любить.

Не было бы сегодня то, что есть – вам бы аплодировали стоя, если бы вы действительно не поддержали то, что сегодня выставили на продажу. Вы выставили цинично, нагло, не по-человечески, я даже не хочу называть то слово, о котором думаю, из-за уважения к Людмиле Викторовне, губернатору и Максиму Юрьевичу. Я не могу назвать этого слова. И тот позор, который вам еще возле Верховной Рады не раз устроим, и тот позор, что вы будете ходить по Бердичеву и все вам будут рассказывать, что мы сегодня лишились куска хлеба, это будет о вас. Ни одна власть себе не позволяла того, что позволили вы. Это просто позор! Мне даже неприятно, что я сегодня такие вещи, народному депутату, который шел под названием "Слуга народа", а я сегодня говорю, что вы позор народа. Потому что я не могу, тут никто не может покупать эту землю. Нет у нас таких денег, ну нет. А о тех позорных 4 миллиардах, о которых нам говорят, вы отдайте детям на больницы. Пусть каждый вечер мы не смотрим по телевизору, что сегодня онкобольные дети, и те родители 60-70 тыс. евро не могут найти. Вас не щемит? Вы мне скажите, кто вам разрешил за тот метр, за который атошники стоят по 3-4 года, контуженные поприходили, вы сегодня выставили на продажу. Кто вам разрешил? У меня сегодня в хозяйстве официальных работников 60 человек, я не знаю, что им говорить. Я сегодня начал строительство свинарника и часть людей отправил в отпуск, говорю "идите, ребята, потому что я не знаю, что меня ждет". О каком свинарнике сегодня можно говорить? Я не боюсь своих слов, я за них полностью отвечаю. Приглашаю вас сегодня, даже знаете, как можете сделать, в любой удобный вам момент, чтобы я даже не знал, что вы должны приехать. Я под вас подстроюсь. За полчаса до этого наберите, чтобы я просто приехал. Я вас проведу, я вам покажу, я вам покажу финансовые документы. А вы мне после этого скажете, можем ли мы сегодня покупать землю. И пойдете в Верховную Раду и своим "слугам" расскажете, может ли сегодня украинский фермер то, что сегодня вы рассказываете о рынке земли сегодня.

Источник: https://censor.net.ua/n3160688
 
   
 Топ комментарии
 
73 % поддержки! пол года! браво зебилы!
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А ось і думка людини, яка працює на землі... А тут в коментах зєботи (які мабуть і корови живої не бачили) розписують, що фермери за продаж паїв!

І таки да, проти продажу с/г землі за останнім опитуванням - рівно 73% українців. Знайома цифра, чи не так?
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зеленме ОЛЕНИ--ДО МАЯ ВАША СКОТСКАЯ ВЛАСТЬ РУХНЕТ !!!!!!!!!!!!!!
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А ось і думка людини, яка працює на землі... А тут в коментах зєботи (які мабуть і корови живої не бачили) розписують, що фермери за продаж паїв!

І таки да, проти продажу с/г землі за останнім опитуванням - рівно 73% українців. Знайома цифра, чи не так?
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Этот фермер изображает нищету, при том деньги на постройку фермы у него есть, на технику недешевую есть, а вот выкупить землю - нет. Странно как-то.
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Ще один кредит взяти? І мабуть на ферму і техніку він тратився до земельної реформи...

Знаєте, мої родичі фермери (дрібні, правда), тому я його прекрасно розумію... Ніяких дотацій, ніяких пільгових кредитів, а якщо неврожай - то величезні збитки. І це у моїх родичів ще немає орендованих паїв (тільки родинні)

Техніка у більшості фермерів (про агрохолдинги не говорю зараз) - секонд-хенд з Польщі, який постійно ремонтувати треба... Мій родич постійно копирсається в старому комбайні.
Тому якщо не знаєте, то не треба тут розповідати

І недарма ж 73% народу ПРОТИ продажів сільськогосподарських угідь!
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Продажні свині на УП трохи не кожен день писали, що фермери підтримують "земельну реформу".
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так то разумков же писал, при чем тут фермеры? "Вы не слуги народа, вы позор народа! Ни одна власть нас так не унижала!" - фермер отчитал депутата СН Кицака и главу Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 8436
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Скотина неблагодарная! Слуги ему, понимаешь, конец эпохи злыднив на подносе, а он им тем подносом в харю тычит. Ну вот шо за нарид то,а? "Вы не слуги народа, вы позор народа! Ни одна власть нас так не унижала!" - фермер отчитал депутата СН Кицака и главу Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 7200
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да это засланный казачек, однозначно. аграрий так складно чесать не будет. это барыга актера нанял, чтобы лодку нашу шатать! там весь зал актеры, или эти, как их.. из хора веревки... с пониженной социальной ответственностью, вот.
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Оптимизм сторонников Зе похож на оптимизм сперматозоидов в использованном кондоме. "Вы не слуги народа, вы позор народа! Ни одна власть нас так не унижала!" - фермер отчитал депутата СН Кицака и главу Житомирской ОГА Бунечко - Цензор.НЕТ 2034
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схоже на МММ - нам би день продєржаться а потім ноги в руки і ходу
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Треба бути чесним і визнати, що тоще не повна срака. І песимістичні настрої, які були пемед виборами - "гірше не буде" за якихось півроку наповнилися здоровим оптимізмом - "Буде!!! Бкде!!!"
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При Зеленском народ стал ярче выражать мысли. Это хорошо. Все лучше ,чем все спокойно в ссср и при парашенки.
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Подивимося, коли вийдуть світові рейтинги свободи слова... Так, для довідки: найвище місце в України було при Ющі, трохи нище при Пєті, найнижче - при Кучмі і Янику... От цікаво, що буде тепер? Вангую, що опустимося...
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Вы не слуги народа, вы позор народа! Ни одна власть нас так не унижала. - це стосується і тебе, бо цих зебілів привели їм подібні.
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"Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кіцака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 3831

А как же быть с теми слугами народу в Раде, кот. он выгнал за то, что они не голосовали за продажу земли?
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Та похеру депутатам на этих говорунов, пока говоруны сидят по домам срали на них депутаты! Депутаты реагируют токо тогда когда люди на майдан выходят а еще лучше не просто выходят а ловят депутатов и морды бьют, вот тогда депутаты сразу реагируют и начинают слышать народ! а на остальное им депутатм начхать они бабло зарабатывают!!
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Говорунам нужно мозг включать во время выборов. Как хроники голосуют за всякую дрянь, а потом ноют. Мозгов не добавилось даже после тысяч смертей.
Пусть теперь жрут, то что сами выбрали.
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мужик ты когда нить нанимал рабочих себе на дачу или на ремонт в квартиру? и что ни разу не было что типа нанял а получается фигня, видишь что то не рабочие а ламеры какие то?

проблема не в том кого и как выбирают проблема в том что после выборов нет никакого механизма влиять на своих избранников! поэтому пофигу кого ты выбираешь все равно получишь задницу и так будет до тех пор пока не будет механизмов влиять на депутатов после выборов!! поэтому либо надо делать такие механизм либо выборы каждый год проводить ну или каждые 2 года!!
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Вы даже не можете по нику, имени различить с кем общаетесь.
Неудивительно, что у Вас проблемы и с выбором политиков и наемной силой.
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а по существу есть ответ?! такие как вы вечно срываетесь на персоналии место того чтобы говорить о проблеме!
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Ну если бы не "мужик", то было бы чисто по делу. А так ...
Прежде всего нужно видеть и искоренять первопричину проблемы, а не бесконечно скакать по граблям.

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Изгнанная из фракции Слуг депутатка Скороход, говорит, что Зелёный Чувак меняет номер телефона каждую неделю, телеграмм-каналы сообщают, что Чувак хворает и никого к себе не допускает, печень. А я прям кожей чувствую его животный страх, его страшный страх от того, что он натворил и как из этого выбираться. Разве он, бедняжка, ожидал, что это всё так серьёзно и ответственно? А теперь что делать? Развод (отвод) наших войск ничего не изменил - там продолжают стрелять, слуги в раде пошли вразнос - голосовать, как приказано, не хотят, Портнов с Беней играют в свои меркантильные игры, тут Трамп ещё, Меркель с Макроном давят на ранимую психику, народ ропщет, начиная понимать, что его на**али.
Я так и не смогла понять, как можно было в воюющей стране выбрать президентом ЭТО?
Уже никто не реагирует на сумасшедшую коррупцию, долларовые зарплаты в конвертах Слугам в Раде. Каждодневные зашквары. Уже никому не мешает Роттердам+, исчезли барыги, никто не зарабатывает на крови. Кстати, а кто сейчас зарабатывает на крови, война-то продолжается? Какие же вы дураки, те, кто в унисон с путиным, захлёбываясь, твердили - лишь бы не Порох!
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Охлос выбрал лемарей, теперь хавайТЕ. Гоньба слуг урода вже ні кого не дивує
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Феремеру не охота денежки из-под матраса доставать
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бл, цензор сегодня жжот белым фосфором! глаза уже от смеха мокрые!
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Все верно сказал, но ведь не разбирающиеся в политике навыбирали не разбирающихся ни в чем дебилов, марионеток и подонков, теперь жрите
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"Як переживемо цю владу, то будемо жити !" - український фермер
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Только что звонила дальняя родственница пенсионерка и рассказала что получила 57 гривен субсидии на комуналку 👏😂👏😂👏😂 она не в догоне за что она голосовала 👀👀👀
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Один вопрос- какая зарплата работников у этого фермера . Только за себя переживает ,что меньше прибыль
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Вообще то это закон протягивают под европейские агрохолдинги. У них есть деньги, а из сел все уедут. Не будет там работы, будет как в США.
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Слуги народу ???
Ніякі вони не слуги народу, вони ЛАКЕЇ олігархів!
Двісті тисяч гектарів в одні руки, ідіоти недоколихані!!!!!!!!!
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Ничего не понял, у этого фермера есть своя земля или нет? Если есть - он волен ею распоряжаться как хочет, хоть продавать хоть нет, а если своего ничего нет и все "в аренде и в кредитах" - тогда кто ему доктор, лавочка закрывается.
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если у этого фермера нет земли не хотишь узнать у кого она есть?! лично мне очень интересно у кого есть наша Украинская земля и кто решил ее продать!!
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вот и отлично, так может пора бы прокураторе заняться вопросом а как так получилось что общенародная украинская с земля оказалась в руках 6 человек! мне очень интересно узнать ответ на такой вопрос!
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кацапо-свине, а ти взагалі хоч щось розумієш?
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Кажется, что у него земли нет, и он справедливо боится, что после того, как появится возможность продать землю, владелец продаст ее, но не ему, потому что у него нет денег. И новый владелец попросит его освободить землю. А у него полно кредититов.
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А почему владельцев поёв должны интересовать заботы этого фермера? Если мне деньги нужны, шоб сын смог начать свой бизнес в Киеве?
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От такі як ти слуги і приймають закони. Вивчи питання, а потім коментуй. Майже сто відсотків фермерів землю орендують у власників паїв на неї. І кожного року платять за оренду. А тепер уяви, щойому потрібно її викупити. Середня ціна за гектар по оцінкам експертів складе 2-3 тис. доларів, а в нього кредити на пальне, на добриво, на хімію, на техніку.
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Був гіркий чорний шоколад, їжте тепер зелені соплі. Телевізор зробив їх вибір, а тепер схаменулись.
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Так СН и расшифровывается, не как "слуги народа" - а как "сепары-нарколыги".
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"... Сегодня парикмахеры, кулинары, вообще черт знает кто принимают национальный закон..."
===
Але "...ліш_би_нЄ_Порошенко...".
Нехай "зюзікі" ухвалюють стратегічно важливі для України закони. Вони нічого не втрачають. Завжди можуть повернутися хто в "квартал", а хто вже в оновлену перукарню.
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Але ж це вони проголосували за "бігбордік зєльонєнькій"!
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Напевне, що так. Тому їх (фермерів) так і корчить.

Наступний їхній кандидат -- Рабінович. Не смійтеся, бо буде саме так з імовірністю 73%.
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такая важная новость. такой офигенный эксперт, куда там.
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Если переживем эту власть, то будем жить! - цитата
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В офісі, головний Зє!біл, хлопець 26 років, глотку рвав за Зє!
На кілька днів зник і от появився зі справкою. Виявилося, що дорогою на роботу, до нього підійшли 2 мєнта і військовий, попросили перевірити документи. Документів не було, забрали у відділок, з'ясували хот він і що він, відвезни у воєнкомат, поставили на облік, від якого він при Пороху спокійно ухилявся, а потім завезли у госпіталь, де він 3 дні проходив медобстеження!
Ох, жалко що ви не бачили його пику, коли я сказав: "Ти зробив це разом, Зє! Радій! Тобі Порох був "ндостаточно отлічним"? Ну і як тобі тепер?
Нагорда знайде кожного ідіота! "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 6842
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Какая связь между личностью президента и тем, что уклонист попался?
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Просто раніше їх не ловили, а тепер ловлять. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 2476
Він дуже не хотів армії, боявся, вищав, шо мир потрібен за будь-яку ціну і йому все пофіг, аби не стріляли.
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Будущий новый президент Украины."Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 5620
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"Як ми не любили того Порошенка..." пізно всрались панове: фермери, військові, металурги, шахтарі. словом вся мудота. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 3466
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Барыга давал дотации? В ДБР его мародера такого.
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"Як ми не любили того Порошенка..." пізно всрались панове: фермери, військові, металурги, шахтарі. словом вся мудота. "Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 3694
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Оце чисто крик душі в людини. Слуги Народу, навіть, й 10-ої частини так би не сказали.
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Мэр Украинского города, почему ещё мэр, как минимум!!!???
Я не понимаю."Ви не слуги народу, ви ганьба народу! Жодна влада нас так не принижувала!" - фермер відчитав депутата СН Кицака і главу Житомирської ОДА Бунечка - Цензор.НЕТ 7190
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Шахты нужно закрыть, и тупо не использовать уголь, один новый атомный реактор перекроет все потребности в угле.
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Ви хоч би спочатку розібрались. У нас ТЕС виробляють майже 40% всієї електроенергії, а ви 1 атомний реактор кажете. Тут мінімум 8 треба.
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Да плевать на этого сраного фермера. Другой прийдет, кто работать умеет.
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Данный фермер лукавит. Фермеры конечно против выкупа земли, они привыкли пользоваться ею нашару, за мешок картошки селянину "за пай", а тут вдруг покупать придется, прям зрада.
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Наивный фермер, если не видит связь ленина с открытием "рынка земли" в Украине....пускай почитает историю, кремль пользуется как раз методичками ленина:
1917год - земля крестьянам, власть народу 2019год-земля селянам, народовластие.....1930 год раскулачивание.....
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Я так понимаю, что чуваку КПСС было самое то.
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Бандит, хапуга, людоед и обнаглевший ворюга чистой воды, который "сайт" Цензор называет "фермером".
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Манипуляция соевая. Не покупай, а продолжай, если нет денег, брать в долгосрочную аренду, но уже СОБСТВЕННОСТЬ пайщика.
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Да, которую нельзя продать. У моей семьи 20 Га такой "собственности".
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Думаю социологи врут (особенно этот центр Розумкова), когда говорят, что у СН и Зелинского по прежнему высокий рейтинг.....

Этот рейтинг могла резко обрушить (даже до нуля) эта непродуманная и наспех реализованная РЕФОРМА ЗЕМЛИ!!!! А по-сути это банальный деребан ЗЕМЛИ!!!!!
У народа еще жива память про КУЧМОВСКУЮ ПРИХВАТИЗАЦИЮ, когда страна на выходе получила обанкротившиеся предприятия, обедневшее городское население и 4-5 олигархов, которые 20 лет терзают страну..... Тоже самое будет и с этой "реформой".....
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Чьей, земли? 28 млн Га - частная собственность. О чем речь?
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Ага,завизжали поросячі?А перед виборами: "СН"- за прозорий ринок землі,"Голос" виступив за вільний ринок землі, а от"Батьківщина" хотіла, щоб власниками землі були виключно громадяни України,"хто на землі працює, зможе її викупити в держави, хто нею володіє, зможе продати її державі, ну й інвестиції-оренда-розвиток-єдиний податок".Пітерки взагалі втиху прихопили сотні тис.га. земельки.Згідно цього й будувалася стратегія СН.Що ми бачимо зараз?І "Голос" і "Батьківщина"і"ЕС"-в кущі?Агрохолдинги,що мають вже в аренді по 200 000 га- вороги українсього народу, а стрілки на СН?Буде вам друге читання,зачекайте!
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А за какую цену "держава" выкупала б у собственников ? По 100 гривен за Га? Больше у государства денег нет.
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О как зебила понесло! Какой нервный "усталатвайны"! Прозрело, чучело гороховое? Ты выбрал эту власть. Жри в обе щеки.
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Я лично, голосовал за Петра и его ЕС, но , как собственник пая говорю, шо в плане рынка земли , Зеля - большой молодец!
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