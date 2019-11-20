 Разумков о доплатах: "На этой должности ко мне никто не приходил и ничего не предлагал"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Нет. На этой должности ко мне никто не приходил и ничего не предлагал", - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли такие предложения депутатам "СН", Разумков сказал: "Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать".

По словам Разумкова, в настоящее время его зарплата составляет около 40 000 гривен в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце.

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Отвечая на вопрос журналиста, хватает ли спикеру ВР денег, для того, чтобы содержать 11 квартир, дом, несколько земельных участков, три автомобиля и внедорожник супруги, он сказал, что хватает, поскольку у него имеются хорошие сбережения.

"Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает.

Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год... Я думаю, что и мне, и семье хватает", - сказал он.

Напоминаем, ранее Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.