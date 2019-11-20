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 Политика Украины
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Все про:ВР (24032) депутат (2777) зарплата (1930) Разумков Дмитрий (292)

 Разумков о доплатах: "На этой должности ко мне никто не приходил и ничего не предлагал"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что к нему никто не приходил и не предлагал доплат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Нет. На этой должности ко мне никто не приходил и ничего не предлагал", - сказал он.

Отвечая на вопрос, были ли такие предложения депутатам "СН", Разумков сказал: "Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать".

По словам Разумкова, в настоящее время его зарплата составляет около 40 000 гривен в зависимости от того, сколько рабочих дней в месяце.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СН зарплаты по $5 тыс. в конвертах выдает, а меня обвиняют во взяточничестве, - Скороход. ВИДЕО

Отвечая на вопрос журналиста, хватает ли спикеру ВР денег, для того, чтобы содержать 11 квартир, дом, несколько земельных участков, три автомобиля и внедорожник супруги, он сказал, что хватает, поскольку у него имеются хорошие сбережения.

"Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает.

Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год... Я думаю, что и мне, и семье хватает", - сказал он.

Напоминаем, ранее Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков подтвердили, что депутаты фракции "Слуги народа" получали зарплаты в конвертах на суммы от 5 до 15 тысяч долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3160686
 
 
 Топ комментарии
 
😀Разумеется к тебе никто не поедлагал...
Ты ведь глава...ты и банкуеш....ты и даешь...и с руки зеленое стадо кормишь...
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Я сам распределяю кому и сколько в конверте выдать.
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Политические бомжи в Раде разносить инфекцию всеобщего обгаживания.
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😀Разумеется к тебе никто не поедлагал...
Ты ведь глава...ты и банкуеш....ты и даешь...и с руки зеленое стадо кормишь...
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Я сам распределяю кому и сколько в конверте выдать.
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ох.не прост спикер. далеко не прост: типа. никто не заходил, а о конвертиках ни гу-гу Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 8308
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блаЗЄнота проковтне й це. Разумков про доплати: "На цій посаді до мене ніхто не приходив і нічого не пропонував" - Цензор.НЕТ 3026
товаріщь Разумков, аґент ФСБ, ми знаємо, що на таких посадах ніхто тупо не видає вам $5000 у конверті, як "зюзікам". Ваша робота щодо демонтажу держави Україна оцінюється набагаааааааато дорожче. І не "конвертами".
Тому ви все сказали чесно: до вас не підходили. Навіть "поліграф" це підтвердив би.
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