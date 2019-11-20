 В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп, - Los Angeles Times

Об этом сообщило издание Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона, передает Цензор.НЕТ.
Помощь одобрили еще прошлой осенью, но в конце 35,2 миллиона долларов - предназначенные для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей - остаются в казначействе США.
"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", - отмечает Los Angeles Times.
Спор начался, когда Трамп отказал в помощи, призывая нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.
Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
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