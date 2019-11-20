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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:помощь (3138) США (15795) военнослужащие (4359) Трамп (2643)

 В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп, - Los Angeles Times

США не передали Украине более 35 млн долларов из 400 млн военной помощи, которую задержал американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщило издание Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Помощь одобрили еще прошлой осенью, но в конце 35,2 миллиона долларов - предназначенные для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей - остаются в казначействе США.

"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", - отмечает Los Angeles Times.

Спор начался, когда Трамп отказал в помощи, призывая нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Также читайте: Решение о задержке военной помощи США Украине принял и.о. главы администрации Трампа Малвени

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3160685
 
 
 Топ комментарии
 
Так кацапью никто и не дает-пошел нах вошь кремлевская
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А Трамп действительно оказался тем еще негодяем.... не лучше Путина и Зеленского..такие разные.... а все одно..... от одной мамки В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп, - Los Angeles Times - Цензор.НЕТ 3416
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Дошло бы и больше. Если бы не лжереформы и коррупция. Я бы тоже не дал на такое паскудство.
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Переживемо. При американських цінах на зброю - це такі копійки.
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А Трамп действительно оказался тем еще негодяем.... не лучше Путина и Зеленского..такие разные.... а все одно..... от одной мамки
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Так кацапью никто и не дает-пошел нах вошь кремлевская
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Думал что Буш младший это самая большая оплеуха для амеров !!!! Трамп хочет жить как ***** но забыл что он в АМЕРИКЕ!!!
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"В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп" - по просьбе Путина. -
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
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мид срочно должен заявить протест о непредоставлении кровных грошей, рада выпустить обращение ко всем парламнтам мира, вызвать временного поверенного и прямо спросить:где гроши и предъявить ультиматум, шобы знали, с кем имеют дело...
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демократические лузеры уже блох вылавливают, предъявить нечего. Трампа еще на 5 лет выберут.
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Ни одиного цента фсбшно-симочко-свиньям!
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