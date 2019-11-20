 В Украину не дошли более $35 млн военной помощи США, которую задержал Трамп, - Los Angeles Times

Об этом сообщило издание Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона, передает Цензор.НЕТ.

Помощь одобрили еще прошлой осенью, но в конце 35,2 миллиона долларов - предназначенные для покупки Киевом вооружений и оснащения связью военных кораблей - остаются в казначействе США.

"Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа", - отмечает Los Angeles Times.

Спор начался, когда Трамп отказал в помощи, призывая нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против Хантера Байдена, сына соперника Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байдена.

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Напомним, Конгресс США утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.