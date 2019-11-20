EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2493  81
Все про:Зеленский (3699) Форум (112) Елена Зеленская (33)

 Зеленский принял участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

Цензор.НЕТ публикует видео с форума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу, - Елена Зеленская

Источник: https://censor.net.ua/n3160682
 
 
 Топ комментарии
 
почему Зеленский и его супружница, вызывают такое стойкое чувство гадливости?
 показать весь комментарий
 
"Украина растет вместе со мной"-название форума придумал шефир?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
 показать весь комментарий
 
Хорошее название статьи-многие понимают,что шанс Украины ,,вырости,, при зеленском равняется возможности вырости зеленскому.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
почему Зеленский и его супружница, вызывают такое стойкое чувство гадливости?
 показать весь комментарий
 
 
я насчитал 9 наротов и только одного их слугу. Может, вовчик - Фигаро? Такой Севильский цирюльничек? Даром, что с забубонной небритостью...
 показать весь комментарий
 
 
мне всегда интересно послушать молодое поколение и даже детей.. они другие и нужно у них многому учится.
 показать весь комментарий
 
А как ты отличаешь здесь ********** от молодого поколения? Иногда такое впечатление, здесь последним и не пахнет. Здесь только те продажные твари, кто отрабатывает свои 30 сребряников.
 показать весь комментарий
 
 
Знову шоу-піар для дебілів. Що там з розпродажем всієї української землі 200-ма агрохолдінгами? Кому Вовік хоче продати всі стратегічні держпідприємства? Росіянам?
 показать весь комментарий
 
 
І ще декілька питань:
- Чому бюджет 2019го невиконується на декілька десятків відсотків?
- Чому і так корупційна порошенківська митниця за Нєфьодова недоотримує за два останні місяці більше 70 млрд. гр. надходжень? А сам пан Нєфьодов по телефону утворює нові і нові корупційні схеми?
- Хто такий Милованов і що він робить на посаді міністра економіки?
- Пряме питання до Вовіка: його діяльність можна назвати ліквідаційною комісією?
 показать весь комментарий
 
 
Милованов - это тот кто говаривал, что его Украина как государство не интересует, его интересуют только долляры, которые он получит за Закон о продаже Украинской Земли, продажу газ.трубы и железной дороги (которую строил Народ, а грабили и убивали ее так называемые капиталисты) как и остальных грантоедов от сороса.
 показать весь комментарий
 
 
так первой о продаже ГТС заговорила косатая в бытность премьером
 показать весь комментарий
 
 
Може Юля про щось колись і казала, але забрала Криворіжсталь у Пінчука з Ахметовим і повернула вкрадені ними 5 млрд. дол. в державу. Можливо б Юля продала нашу ГТС теж нормальним іноземцям.
 показать весь комментарий
 
ага. только не юля а ющенко

аукцион по продаже "Криворжстали" состоялся 24 октября 2005 года
косатая была премьером с 4 февраля по 8 сентября 2005

а про возвращение 5 млрд которые украли пинчук с ахметовым можно подробнее? они что то перечислили в бюджет?
 показать весь комментарий
 
 
ваня ты во втором туре за вазелина голого совал? ну вот и жри мовчки.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, всі йулєфани розраховували на крісло прем'єра для своєї пані. Я особисто знайомий з парочкою таких прицуцків.
 показать весь комментарий
 
 
оппааааа... Иван... щось сдІхло в королівстві Дацькому????? Ти ж його кохав, ти ж його обожнював... ти як той Павел чи Петро, котрий не дочекався 3х півнів ...
 показать весь комментарий
 
 
Це було два місяці тому. Вчора Вовік ще був "котом у мішку". А сьогодні - нова реальність: Вовік ліквідацйна комісія.
Висновок:
Янек, Пєця і Зєля - три російських шпигнуа. І протистояння між ними фальшиве, удаване, постановочне. Насправді перехід влади від одного до іншого відбувавсь гармонічно, без покарань попередників.
Гірше за все, що Вовік штовхає Україну у прірву рекордними темпами і мова йде вже не за роки, а за місяці.
Дострокові. Негайно.
 показать весь комментарий
 
Вань... теперь ты - порохобот, Вань... теперь, Вань, ты под прицелом генпрокурора на 100% его человека, Вань... Короче, Вань, не так сталося як гадалося... а ведь существует анализ, предвиденье, интуиция, в конце концов, Вань. А теперь нам с тобой, порохоботам, Вань, новую революцию затевать...
 показать весь комментарий
 
скорее проростает в очередное дно ..
 показать весь комментарий
 
 
"Украина растет вместе со мной"-название форума придумал шефир?
ты ростом с небольшую сидячую собаку и не вырастешь уже никогда. физиология. ленка твоя примерно такого же размера. клоуны
 показать весь комментарий
 
 
хааааххахахахахахаа))))) Ох, укатал...
 показать весь комментарий
 
 
Спектакль для слабоумного электората Зеленского
 показать весь комментарий
 
 
Хорошее название статьи-многие понимают,что шанс Украины ,,вырости,, при зеленском равняется возможности вырости зеленскому.
 показать весь комментарий
 
 
У мальчика комплексы мечтает вырасти еще в 42? Да вот и Украина, вырастет настолько же, т.е нинасколечки.
 показать весь комментарий
 
 
Недорослю ти був - недорослю і залишися ЗЕ-дебіл!!!
 показать весь комментарий
 
 
Це що, конкурс на найкраще татуювання карти України на животі?
 показать весь комментарий
 
 
Чем же народ думал когда выбирал циркунов? Уговаривала свою сестру голосовать за Тимошенко- уважаемый политик, которую прессовали все бандиты-воры при власти, умная, мудрая. Так нет выбрали клоунов с цирка. Да у них и шутки последнее время были пошлые, даже иногда и смотреть при детях неприлично.
Сейчас сестра говорит, как я могла проголосовать за это убожество
 показать весь комментарий
 
 
Тимошенко, за время примьерства, сделала гораздо больше, чем все эти чучмисты с потрохом, ющом, и рецидивистом вместе взяты. Она грамотный и мудрый политик в отличие от этих недоносков.
 показать весь комментарий
 
 
точно. одна афера с темафлю - вершина мудрости и наглости.
 показать весь комментарий
 
 
Да она намного умнее, но воровка и пройдоха похлеще Зе. Ну ниче Зе это великолепно помогают делать его кураторы, там пройдохи что Юлька нервно курит в сторонке.
 показать весь комментарий
 
 
За цвіркуна все вірно , а от відносно московської зозулі все навпаки . Тодф заюлю була задіяна НЛП технологія перевірена на "Білому брацтві" . Деякі брати ще і сьогодні сновигають по шостій палаті в гамівних льолях. Зозуля це те саме , тільки більше нахабної брехні і приєднання до воза москви пройде набагато , набагато скоріше. "Любі маї !!! Я спасу вас " ,волала вуля на Майдані після Качанівки , а на РНБО в 2014 р. : " Жоден салдат не має вийти з гаража . Жоден танк не має виїхати з казарми , а то путєн нападе".
 показать весь комментарий
 
 
George Tuka
9 год ·


·
"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив:
"итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!".

Президент Зеленський нічого не хоче розповісти українському народові?
Може, "радник", з дупою замість обличчя, хоче щось повідомити "воинствующему меньшинству"?
 показать весь комментарий
 
 
согнали подростков . они бедолаги сидят скучают Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 8177
 показать весь комментарий
 
 
А мордочку уже побрил？ а в зоне бикини？
 показать весь комментарий
 
 
Яке бікіні? В нього червоні трусєля протерті на колінах.
 показать весь комментарий
 
У молодежи на заднем план такие унылые лица....
 показать весь комментарий
 
 
Как любые представители власти и новой и старой любят рассказывать как класно будет жить завтра! но почему то никто из властей не любит рассказывать почему такая жопа именно счас при ихней власти!!
 показать весь комментарий
 
 
Бо відповіді на це питання немає. Точніше, відповідь є, проте "піпл її не схаває".
 показать весь комментарий
 
 
согласен, кто же признается что ЖОПА именно потому, что они (рукожопы) у власти!
 показать весь комментарий
 
 
40% зростання економіки обіцяв Гончарук
уявляєте яким гігантським клованом закінчить зюзя своє, типу, президентство?
 показать весь комментарий
 
 
Для зростання в ширину в нього безмежний потенціал.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нах пшол псина аваковская,слуга Чорта
Порохошлюхи мимо.
 показать весь комментарий
 
Ты прав, посмотри какие амбиции в недоростка путлера.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 4058

Очередная глупость из АП, сказанная речевым аппаратом первого лица, напомнила историю с моим сыном подростком.

У моего сына начал произростать пушок под носом, ну и немного на подбородке. Ничего удивительного, ведь уже слава Кронусу без пяти минут 14 лет. На все намёки, что пора уже с этим делом справиться, отвечал как-то несуразно, а пух продолжал буйствовать. Не как в мае тополиный, но всё же имел место быть.

На очередной намёк, что пора бы, уже, у нас произошёл короткий диалог:
- Пап, я до тех пор, пока не потеряю девственность не буду бриться.
- окау, твой выбор, но у меня к тебе есть не очень хорошая новость. Пока ты не побреешься, ты ее точно не потеряешь.
После чего тут же в кране зашумела вода.

Когда у тебя сын подросток это большая радость.
А когда у тебя президент подросток -- это беда.
(из поста френдз-онли)
 показать весь комментарий
 
 
Так нєбріябрь з першого листопада починається... Зеленський взяв участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною" - Цензор.НЕТ 1292
 показать весь комментарий
 
Це молодіжний захід. Паралельно пустому базару ні про що, ще й здійснюється відмивання бабла, котре закладене на проведення цього заходу.
 показать весь комментарий
 
 
Хочет чтоб его за форум критиковали, а не за распродажу страны.Стрелки переводит тому
и название такое И не обижайте дебилов они этого не заслуживают и вреда не приносят
Это хитрые тваари маскируются под них. как в этом случае.
 показать весь комментарий
 
 
Як що росте так, як наш преЗЄлєнт, то не виросте вже ніколи.
 показать весь комментарий
 
 
Парадокс Монте-Карло

Есть такое понятие, как "парадокс Монте-Карло".
Это когда некоторые наивные особи думают, что играя в рулетку, можно смело ставить на красный цвет, если чёрный выпал десять раз подряд. Абсолютно ложный вывод по той причине, что, согласно теории вероятностей, на наступление любого последующего события не оказывает никакого влияния событие, ему предшествующее.

К чему я...
Владимир Cсаныч разразился сегодня постом, в котором с привычным ему хамством наехал на бабу Юлю - его зацепило то, что Тимошенко ушла в оппозицию.
Заметьте, он не высказал соболезнований по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева.
Он никак не прокомментировал коррупционный скандал с Юзиком в Кривом Роге, противозаконное предоставление охраны смотрящему от Бени - Богдану, преследование Порошенко по политическим мотивам, благосклонное отношение к Портнову, "лизание задницы Трампу", заискивание перед Путиным и многое другое.
Он отвлёк ваше внимание на негодный объект.
Игрок на рояле со спущенными штанами, а ныне волей случая - преЗЕдент, - оседлал свой любимый конёк: ёрничать и фиглярствовать.
Но то, что, благодаря Г+Г, ему десять раз выпадало на чёрное, абсолютно не значит, что шара будет продолжаться.
* * *
Что меня порадовало, Владимирссаныч, так это то, что позитивно-восторженных комментов к Вашим фейсбучным "перлам" становится всё меньше, а озабоченных и протрезвевших - всё больше.
Шутите дальше - это Ваше призвание, но привыкайте к тому, что объектом шуток всё чаще становитесь Вы сами.
И уповайте на то, чтобы всё шутками и ограничилось.
Хотя, поймав единожды кураж, Вы заметите это только тогда, когда окажетесь у разбитого корыта - и даже не в качестве ведущего комика 95-го квартала, а в качестве того члена, который под фонограмму своего режиссёра играл на шутовском рояле.
Я не скажу, что ЮВТ завтра станет порохоботом, но самка богомола таких обид не прощает, а наживать себе врагов - Ваше призвание.

Продолжайте привычно юродствовать, но в дальнейшем это поможет Вам не более, чем отрощенная в качестве "мужественного" атрибута бородка (да-да, именно с ней Вы сегодня вышли на пресс-конференцию) или такие вот пошлые текстики, рассчитанные на зрителей "Квартала", но не на ГРАЖДАН Украины.
Ставьте и дальше на чёрное, но выигрышным цветом Украины всё равно будет сине-жёлтый.
Но когда Вы это поймёте, Ваше личное казино бесславно обанкротится, а народный вышибала пинком под зад вышвырнет Вас на улицу.
Упорно пробивайте дно, Владимирссаныч - это на пользу стране, до которой доходит, увы, только хардкор.
Helgi Sharp
 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Владимир Зеленский ... принял участие во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной".

"Растет вместе со мной" Первая действительно смешная шутка от карлика зеленского!
 показать весь комментарий
 
 
ну может если что и растет у преЗЕдента... так это его маниакальное самомнение и самолюбование... ибо физически...только в эротических фантазиях Ленки
 показать весь комментарий
 
 
игра на (молодую) публику - его амплуа)) лена не по теме, явно лишняя, скучает)) название форума не креативное))
 показать весь комментарий
 
Сегодня КОМБРИГА хоронят, а главнокомандующий как в рот набрал по этому поводу.
У них с Ленкой проблемы роста.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, что есть "рости Украине" (конкоетиеи нет), но то, что шмаркле подрости не мешало бы - соглашусь! Берегись! На встречу в "формате" кремлядская карла прихандехает в "пыне-ходах", так уж и ты готовсь!
 показать весь комментарий
 
от дебил, ты уже давно не растёшь и соотв. уже не вырастешь!))))))))))
а от Украина вырастет, без тебя!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх