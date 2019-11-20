 "На этой неделе я выполню свое последнее задание", - Зеркаль заявила о планах уйти с должности замглавы МИД

Об этом дипломат заявила в программе "Он воно як" на 24 канале, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности. - Ред.)", – подчеркнула Зеркаль.

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"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, это можно сделать", – добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в ОП. - Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

"Если вернуться к моменту инаугурации Зеленского, то через неделю после этого в Гааге проходили слушания, которые я не собиралась оставлять, потому что была не только агентом, но и представителем государства. Для меня была важна практическая реализация этого иска и достижение результата", – ответила дипломат.

Она отметила, что тогда и речи не могло быть о том, чтобы отойти от дел. "Кроме того, это произошло не в тот способ, как должно быть. На тот момент так сложились обстоятельства, что я не видела себя в Офисе Президента", – прокомментировала Зеркаль.

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"Указ президента вышел до того момента, как со мной поговорили. Понимаете, вы для себя делаете какие-то выводы – можете ли вы работать или нет, получится это у вас или нет. В течение инаугурации я сделала для себя вывод, что у меня не получится, и об этом сказала. Но в то время, когда я это говорила, уже вышел указ", – заявила дипломатка.

После того, по словам Зеркаль, они поговорили и указ исчез, а потом она осталась в Министерстве иностранных дел.

"С точки зрения, что мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который о дружбе, я все же файтер (с анл. fighter – борец). Я тот, кто ведет переговоры и всегда представляет позицию, отличающуюся от видения россиян. Потому что я с ними была в трехсторонних переговорах по газу, торговле и других", – сказала замминистра.

По словам Зеркаль, Украине просто нужно строить себя и вообще пытаться проводить внутреннюю политику, которая будет добавлять нам позитива.