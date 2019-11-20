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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3677) МИД (5209) увольнение (1763) Зеркаль (229)

 "На этой неделе я выполню свое последнее задание", - Зеркаль заявила о планах уйти с должности замглавы МИД

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, вероятно, со следующей недели. По ее словам, она не готова дружить с Россией, а значит не может быть дипломатом Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента.

Об этом дипломат заявила в программе "Он воно як" на 24 канале, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе я выполню свое последнее задание – проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, что касается наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности. - Ред.)", – подчеркнула Зеркаль.

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"Мне нужно сделать перерыв. А относительно задач, которые передо мной стояли или будут стоять, – я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, это можно сделать", – добавила заместитель министра.

На вопрос ведущего Дениса Бигуса, почему Елена Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может делать сопротивление России, дипломатка ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решение президента".

Зеркаль заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе Президента, однако, "указ президента (о ее назначении в ОП. - Ред.) вышел до того, как с ней поговорили об этом.

"Если вернуться к моменту инаугурации Зеленского, то через неделю после этого в Гааге проходили слушания, которые я не собиралась оставлять, потому что была не только агентом, но и представителем государства. Для меня была важна практическая реализация этого иска и достижение результата", – ответила дипломат.

Она отметила, что тогда и речи не могло быть о том, чтобы отойти от дел. "Кроме того, это произошло не в тот способ, как должно быть. На тот момент так сложились обстоятельства, что я не видела себя в Офисе Президента", – прокомментировала Зеркаль.

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"Указ президента вышел до того момента, как со мной поговорили. Понимаете, вы для себя делаете какие-то выводы – можете ли вы работать или нет, получится это у вас или нет. В течение инаугурации я сделала для себя вывод, что у меня не получится, и об этом сказала. Но в то время, когда я это говорила, уже вышел указ", – заявила дипломатка.

После того, по словам Зеркаль, они поговорили и указ исчез, а потом она осталась в Министерстве иностранных дел.

"С точки зрения, что мы будем дружить с Россией, то я не тот персонаж, который о дружбе, я все же файтер (с анл. fighter – борец). Я тот, кто ведет переговоры и всегда представляет позицию, отличающуюся от видения россиян. Потому что я с ними была в трехсторонних переговорах по газу, торговле и других", – сказала замминистра.

По словам Зеркаль, Украине просто нужно строить себя и вообще пытаться проводить внутреннюю политику, которая будет добавлять нам позитива.

Источник: https://censor.net.ua/n3160681
 
   
 Топ комментарии
 
Ефектна жінка і ефективний дипломат, у зюзіків таких на гарматний постріл нема.
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очень жаль
последние специалисты своего дела уходят
вся власть зебилам!
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Ефектна жінка і ефективний дипломат, у зюзіків таких на гарматний постріл нема.
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Робить все вірно, не можна себе ототожнювати з зе лайном, покинути посаду мала б ще раніше.
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очень жаль
последние специалисты своего дела уходят
вся власть зебилам!
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юзік знає, як можна набрати кращих "Цього тижня я виконаю своє останнє завдання", - Зеркаль заявила про плани піти з посади заступника глави МЗС - Цензор.НЕТ 6297
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Зебилы, готовьте хлеб. Тут будет что намазать! "На этой неделе я выполню свое последнее задание", - Зеркаль заявила о планах уйти с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 983
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Очень жаль, что уходят професионалы...
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Увольнение Зеркаль из МИД Украины - это требование Кремля и оно будет выполнено кремлёвской шестеркой с огромной радостью. Зелебоба очень успешно строит "русский мир" в Украине
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Очень жаль. Таких как она больше не будет при нынешней власти.
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У нее хорошая команда как бы и она не ушла. Ее отставка не совпадение принципов с Зелей, она не может по его дерективам приносить вред Украине.Людина чести.Дякуем.
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Я так понимаю,вместо нее поставят очередного "Сивоху"?
Вы опделались все разом!
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Призначення буде по налагодженій схемі - "через постель".
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Никуда ее не отпустят,если сама не захочет.
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Правильное решение,не стоит прогибаться под ошибочно избранную власть дилетантов и шутов
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Зеленський за мир з ****** і іншого не хоче і чути - тому такі як Зеркаль і не хочуть з цим клоуном-слугою ***** "марати" свою репутацію.
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Дуже прикро, що професіонали і патріоти виходять з відомства ,яке повинне захищати Україну на міжнародній, арені а залишаються тупі ідіоти і прихильникі путіна та сцикуни. Але я вірю --вона бієць і буде ще приносити користь народу України.
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Это был бы лчший министр иностранных дел Украины!!!! ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!
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Зачем её сейчас так раскручивают? Из её достижений только постоянная замена шарфиков и всё.
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Лайк за завершение начатого, но то, что уходит... я её понимаю и поддерживаю...
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именно такие люди в политике и строят независимое государство, искренне жаль, умничка, успехов.
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да она не вписывается в политику новой команды примирения, всепрощения и признания своей "вины", очень жаль, что один из немногочисленных идеологических борцов-специалистов уходит из мида, остаются только пораженцы...
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Поздравляю зебилов, вы сделали это вместе.
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Кто еще из вменяемых остался на увольнение?
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