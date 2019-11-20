 На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".
"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - сказал он.
Кроме того он отметил, что исключение из фракции двух депутатов на прошлой неделе также не является предпосылкой для проведения досрочных выборов.
Отвечая на вопрос, если, например, в следующем году будут досрочные выборы, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".
Также он в очередной раз подтвердил, что считает себя членом команды Зеленского.
По словам Разумкова, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года: "На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим..."
Напомним, 17 октября Разумков отчитался о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады с помощью видеоролика, который был выполнен в традиционном для команды Зе стиле.
.
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
Если взрослые дядьки и тетки продолжают в них верить - это диагноз!
ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину
вот тогда наверное повод появится
Черговий хіт на сьогодні -комікси від "Трубу прорвало" (телеграм) https://t.me/s/trubuprorvalo/5
- Нет.
- Будут. (С)
А то, что обезьяны у власти, которые дрочат, спят, шлюх снимают, бабки в конвертах дерибанят - это не повод разве???