 На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - сказал он.

Кроме того он отметил, что исключение из фракции двух депутатов на прошлой неделе также не является предпосылкой для проведения досрочных выборов.

Отвечая на вопрос, если, например, в следующем году будут досрочные выборы, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

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Также он в очередной раз подтвердил, что считает себя членом команды Зеленского.

По словам Разумкова, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года: "На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим..."

Напомним, 17 октября Разумков отчитался о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады с помощью видеоролика, который был выполнен в традиционном для команды Зе стиле.

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