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 Политика Украины
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Все про:ВР (24032) Разумков Дмитрий (292) досрочные выборы (52)

 На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных выборов в парламент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - сказал он.

Кроме того он отметил, что исключение из фракции двух депутатов на прошлой неделе также не является предпосылкой для проведения досрочных выборов.

Отвечая на вопрос, если, например, в следующем году будут досрочные выборы, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

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Также он в очередной раз подтвердил, что считает себя членом команды Зеленского.

По словам Разумкова, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года: "На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим..."

Напомним, 17 октября Разумков отчитался о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады с помощью видеоролика, который был выполнен в традиционном для команды Зе стиле.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160680
 
 
 Топ комментарии
 
серьезно? мало зашкваров?

ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину

вот тогда наверное повод появится
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Не всех, а исключительно идиотов!
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
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А він іх не побачить,навіть коли його з ВРУ виносити будуть.
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СН - вруны! Они нас всех обманули и сейчас за них бы так никто не проголосовал! Пусть проведут выборы и увидят!
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Не всех, а исключительно идиотов!
Это роль ругательнач и прошу ее ко мне не приметять!
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Если доверчивых людей, что есть основой любого дела считать идиотами? То тебе до зели
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Сказкам дети перестают верить ещё в младшем школьном возрасте
Если взрослые дядьки и тетки продолжают в них верить - это диагноз!
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Проголосовало бы ещё больше избирателей за СН, ведь положительные результаты на лицо. 5 лет до этого попередниками ничего не делалось, только грабили страну.
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Фантаст?😁 Якби ак було, то ппмевибори вбе було б призначено. 😁 До речі Ражумаов, як ніхто інший знає соціологію. У нього цілий центр є. 😁
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"...сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще"... точно на кофейной?
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серьезно? мало зашкваров?

ждем когда колыван насрет на трибуну и кива удовлетворит яременко.
когда юзик начнет крышевать киевские РОВД а иванисов трахнет клитину

вот тогда наверное повод появится
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Когда прямые трансляции сессий ВР обозначат значком 21+, тогда можно распускать. Осталось совсем немного.
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А народ требует! Или о выполнении желаний народа забыли, и желания олигархов только выполнять?
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Поживемо - побачимо ..... Перше грудня вже не за горами
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Он ответил как обычный советский представитель народа от Украины
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А когда в ссср будем вступать? ведь 73% мечтали ,чтобы не как раньше и чтобы как без войны На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 580
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Употребить этот мясной продукт до 08.04.16 г., не та это колбаска, совсем не та. Цену б её интересно узнать.
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Ну сделана по рецепту с добавкой СЕЛИТРЫ, ну может есть ещё современные добавки
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Мєчта совка. Совковий бренд, так би мовити. Фотка з Криму.
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А він іх не побачить,навіть коли його з ВРУ виносити будуть.
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Насправді передумови давно вже є.Питання в готовності суспільства почати процес.
Черговий хіт на сьогодні -комікси від "Трубу прорвало" (телеграм) https://t.me/s/trubuprorvalo/5
На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 1782

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 4068

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8215

На сегодняшний день предпосылок для досрочных выборов в Раду нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 909
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есть подозрение что это слив от офиса ************* чтобы потом громко разоблачить фейки
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Є інформація, що ти сам з того офісу, і тулиш нам тут "какую то дичь"!
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Що, рейтинг хреновий? Ну кому ж, як не Разумкову про це знати.
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Они только сели на потоки, почувствовали вкус бабла и без майдана никто никуда не уйдёт ! 😜
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какой майдан? Только старые добрые погромы.
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предпосылок для досрочных выборов в Раду нет/ что в переводе с барыгой сказанного означает : пока деньги за украинскую землю и украинские заводы не получены, шобла Коломойского едина. Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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- У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут. (С)
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Как нет предпосылок???

А то, что обезьяны у власти, которые дрочат, спят, шлюх снимают, бабки в конвертах дерибанят - это не повод разве???
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для штейнов и прочих мыролюбцев это называется реформизм.
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Наріт на руках заніс їх у владні кібінети і тепер нехай не скігліт(азіровка).
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Я так понимаю сборище молодых воров,лгунов,сексуально озабоченных,педофилов и предателей Родины устраивает разумкова?
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