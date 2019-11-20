 Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, - представительство ЕС в Украине

Евросоюз ожидает, что РФ обеспечит свободный доступ к Азовскому морю. Об этом 19 ноября заявили "Европейской правде" в представительстве ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной", – отметили дипломаты.
В представительстве ЕС подчеркнули, что возвращение кораблей произошло "с большим опозданием".
"ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине. Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море согласно международному праву. Украина проявила конструктивный подход для продвижения вперед в решении конфликта, который является следствием актов России против Украины, и мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью этим начинаниям подобными положительными шагами", – добавили дипломаты.
Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
А ведь существуют у эуропы реальные меры воздействия, скажем, заполнение ч.моря НАТОвскими судами, дружеский визит военных судов в Бердянск и Марик... досмотр ************ в проливах, запрет на доступ лаптей в моря и порты стран НАТО... до абсурда дело доходит... кузя рассчитывал на дозаправку в Испании...
Ждуны...
73/43%зебілів, ви цю зраду забезпечили всі разом!
Вы поняли, да?
Согласно решению Морского Трибунала ООН, Кацапия ОБЯЗАНА была вернуть катера без всяких условий.
Но поскольку в Украине сейчас временно нет Президента, - есть тупой **********, наркоман ЗЕ, - то Кацапия решила поиздеваться над страной, и отдала катера, но С ФОРМУЛИРОВКОЙ "ПЕРЕДАЧА УКРАИНЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ".
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Рашка вернула катера «Бердянск»,«Никополь», «Яны Капу» украинской стороне.
Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты ...все, что можно было снять: петли с дверей, и кастрюли кока, даже гальюнами не побрезговали.
Подрезаны несущие арматуры каркаса, и ремонту катера не подлежат.
Кацапия - в своём репертуарчике.
Sascha Klassen
...Где Кацапия - там разруха.