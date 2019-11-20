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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море, - представительство ЕС в Украине

Возвращение Украине военных катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яны Капу", захваченных Россией в 2018 году у Керченского пролива, произошло с опозданием, заявили в представительстве ЕС в Украине.

Евросоюз ожидает, что РФ обеспечит свободный доступ к Азовскому морю. Об этом 19 ноября заявили "Европейской правде" в представительстве ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной", – отметили дипломаты.

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В представительстве ЕС подчеркнули, что возвращение кораблей произошло "с большим опозданием".

"ЕС неоднократно подчеркивал, что России нужно выполнять приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и вернуть захваченные суда Украине. Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море согласно международному праву. Украина проявила конструктивный подход для продвижения вперед в решении конфликта, который является следствием актов России против Украины, и мы ожидаем, что Россия ответит взаимностью этим начинаниям подобными положительными шагами", – добавили дипломаты.

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160679
 
 
 Топ комментарии
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Ну да... под предлогом защиты лапотной секции трубы...
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беспрепятственный и свободный... в течение полугода и в разобранном виде...
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Так возвращение пока что- в процессе и- не завершено. Пусть, для начала, в Очакове ошвартуются.
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Він, напевне, й не розуміє, що така проблема існує. "свати" на ТБ транслюють? От і добре.
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Не совсем понятно это самый высокий уровень обеспокоенности обеспокоенностью, или начальный?
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Это как дряблый европейский импотент со сморщенными изюминками под висюлькой угрожает ядреной, полупьяной, широкоскулой, раскосой, рябой, зарвавшейся рускай бабе ожиданием принуждения к секасу... хлопцы-европейцы, только даль расстояния заглушает эхо "идитевына-а-а-а"...
А ведь существуют у эуропы реальные меры воздействия, скажем, заполнение ч.моря НАТОвскими судами, дружеский визит военных судов в Бердянск и Марик... досмотр ************ в проливах, запрет на доступ лаптей в моря и порты стран НАТО... до абсурда дело доходит... кузя рассчитывал на дозаправку в Испании...
Ждуны...
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навіть дипломати ЄС вважають, що "Три украинских военно-морских судна, захваченные российскими пограничниками во время эскалации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, были возвращены Украине на основании договоренности между Россией и Украиной", а не на підставі ухвали Гамбургського трибуналу... А це означає, що справу за нашою скаргою в Гамбург - зебобіки злили *****. Внаглу злили. І саме тому дипломати ЛИШЕ СПОДІВАЮТЬСЯ (навіть не очікують), що "Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море".

73/43%зебілів, ви цю зраду забезпечили всі разом!
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Забезпечить. В обмін на що? Автономію Луґандону?
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В свою очередь ******** ждут возрождения ссср и видят в нём некоторые страны Евросоюза.
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Московия скорее у себя внутри федерации образуется в союз созревших свободных республик(ссср)Євросоюз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід в Азовське море, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 5951
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Нужно в Крым по каналу подать не Днепровскую воду ,а азовскую воду в знак благодарности за возвращённый разграбленный Донбасс
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ЗЕлёная банда "забыла" сказать, что засРашка вернула нам катера на... "ответственное хранение"

Вы поняли, да?
Согласно решению Морского Трибунала ООН, Кацапия ОБЯЗАНА была вернуть катера без всяких условий.
Но поскольку в Украине сейчас временно нет Президента, - есть тупой **********, наркоман ЗЕ, - то Кацапия решила поиздеваться над страной, и отдала катера, но С ФОРМУЛИРОВКОЙ "ПЕРЕДАЧА УКРАИНЕ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ".
__________________________
Рашка вернула катера «Бердянск»,«Никополь», «Яны Капу» украинской стороне.
Ни на одном катере не остались ни малейшей электроники, сняты все навигационные приборы, двигатели, агрегаты ...все, что можно было снять: петли с дверей, и кастрюли кока, даже гальюнами не побрезговали.
Подрезаны несущие арматуры каркаса, и ремонту катера не подлежат.
Кацапия - в своём репертуарчике.
Sascha Klassen

...Где Кацапия - там разруха.
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