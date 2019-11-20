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Все про:Франция (2142) Евросоюз (12671)

 Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico

Франция направила другим членам Европейского Союза предложение по изменению процедуры принятия в объединение новых членов. Вместо одновременного внедрения законов ЕС Париж предлагает сделать поэтапный процесс, а также предоставить ЕС право в любой момент прекратить переговоры о вступлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказался текст предложенных изменений.

Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, состоящей из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, ЕС имеет право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

Сейчас процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате разделен на 35 тематических блоков — все, от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, внедряется одновременно.

Франция же предлагает заменить одновременное внедрение тематических блоков поэтапным процессом, где каждый из этапов будет сопровождаться отдельными переговорами. Успешное завершение одного этапа позволит стране участвовать в соответствующих программах и проектах ЕС.

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Как сообщили Politico европейские дипломаты, представленные предложения выглядят для них как попытка Парижа оправдать свое решение о блокировании начала переговоров о вступлении в ЕС для Албании и Северной Македонии. Оно было объявлено на последнем саммите ЕС 17 октября.

По нынешним правилам процедура вступления страны в ЕС происходит так:

  • страна подает заявку стране, председательствующей в ЕС;
  • и передает ее Европейской комиссии (органа исполнительной власти ЕС) для предварительной оценки;
  • на основе оценки Еврокомиссии Совет ЕС (собрание глав государств-членов ЕС) определяет, можно ли предоставить стране статус кандидата на членство;
  • начинается процесс переговоров, в ходе которого страна-кандидат постепенно внедряет свод законов и положений ЕС (acquis) — для удобства оно разбито на 35 тематических блоков;
  • после внедрения acquis страной Европейская комиссия, Совет ЕС и Европейский парламент должны составить и утвердить соглашение о вступлении этой страны в ЕС;
  • после этого соглашение должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС и страной-кандидатом.
Источник: https://censor.net.ua/n3160678
 
 
 Топ комментарии
 
О, Макрон пустил в ход московскую методичку Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico - Цензор.НЕТ 6446
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Лучше бы принимали новые правила по выходу 🤪🤪🤪 это быстрее начнется
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Лучше бы принимали новые правила по выходу 🤪🤪🤪 это быстрее начнется
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тебе это вообще зачем? твоя мордовия может вступить в союз только с тунгусией или хакассией.
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Не умничай ватопитек. Британия тебе в пример, и она не единственная кто может захотеть сказать гудбай ЕС.
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мы посмотрим, так ты чуваш вообщето.
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О, Макрон пустил в ход московскую методичку Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico - Цензор.НЕТ 6446
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Даёшь Евросоюз до Камчатки! (Э.Макрон) Франція пропонує нову процедуру прийняття нових країн до складу ЄС, - Politico - Цензор.НЕТ 1625
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Макроша уже очко ***** до блеска вылезал, дааай еще и в нато такую фигню протащи, чтобы сверкало похлеще бриллианта
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С одной стороны оно так... а если геронтофил забыл чего - на вот тебе напоминание о желтых жилетах от *****...
Но с другой стороны, поэтапное выполнение условий со всеми доработками и исправлениями... смысл есть
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Черногория и Косово самовольно перешли на евро. Может Украине тоже надо так поступать. Если гора не идет к магомету..
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Ну тогда все таки лучше самовольно перейти на доллар. Хотя все годы мы и так все пересчитываем и закладываем в ценообразование исходя из доллара.
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Украина не войдёт в ЕС, она образует новый союз Междуморье - это между Средиземьем, где живут евроэльфы и между Мордором, де живут орки под руководством Саурона (Ху*ло - в простонародье).
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Зная то, как тяжело в ЕС принимаются глобальные решения, так как всегда кто-то будет против, а покупать голоса не в её стиле, то можно смело хоронить данное предложение.
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