 Франция предлагает новую процедуру принятия новых стран в состав ЕС, - Politico

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщает Politico, в распоряжении которого оказался текст предложенных изменений.

Предложения Франции предусматривают введение новой процедуры, состоящей из семи этапов с "суровыми условиями для эффективного перехода на европейские нормы и стандарты" страны-кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, ЕС имеет право в любой момент остановить переговоры о вступлении, если решит, что страна-кандидат отходит от стандартов объединения.

Сейчас процесс внедрения европейского законодательства в стране-кандидате разделен на 35 тематических блоков — все, от стандартов продуктов питания к вопросам внешней политики и безопасности, внедряется одновременно.

Франция же предлагает заменить одновременное внедрение тематических блоков поэтапным процессом, где каждый из этапов будет сопровождаться отдельными переговорами. Успешное завершение одного этапа позволит стране участвовать в соответствующих программах и проектах ЕС.

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Как сообщили Politico европейские дипломаты, представленные предложения выглядят для них как попытка Парижа оправдать свое решение о блокировании начала переговоров о вступлении в ЕС для Албании и Северной Македонии. Оно было объявлено на последнем саммите ЕС 17 октября.

По нынешним правилам процедура вступления страны в ЕС происходит так: