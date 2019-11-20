 Украина и ЕС обсудили совершенствование Соглашения об ассоциации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом журналистам в Брюсселе по итогам двухдневной работы со специалистами Европейской Комиссии рассказал заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Это была первая "вступительная" беседа о тексте самого Соглашения. Впервые мы формально говорили о том, как и что мы можем сделать. Мы считаем, что любое обновление или просмотр – это развитие Соглашения в тех рамках и по принципам, которые есть сейчас. Мы считаем, и Европейский Союз это поддерживает, что речь может идти об эволюции, а не о каком-то коренном изменении Соглашения. В Соглашении заложено много хороших вещей, которые нужно просто реализовывать", - отметил украинский чиновник.

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Он отметил, что Украину в работе над обновлением Соглашения об ассоциации с ЕС интересуют три главных тематических блока.

Первый блок касается пересмотра тарифов, потому что они основаны на переговорах с ЕС, состоявшихся в 2006-2007 годах. Это обстоятельство требует приспособления торговли к современным реалиям, потому что и условия торговли, и сам характер торговли между сторонами с тех пор существенно изменились.

Второй блок, по словам торгового представителя Украины, касается обновления положений о нетарифных барьерах. Это касается не только внедрения взаимного признания соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемого "промышленного безвиза", но даже уточнение некоторых статей и самой терминологии, которая содержится в Соглашении и уже не соответствует экономическим реалиям.

Третий фактор – это развитие самого Соглашения, его адаптация к изменению в регуляторных правилах, произошедших в Евросоюзе. За 10 лет, прошедших с момента переговоров не только обновились нормативно-правовые акты ЕС, но в некоторых сферах коренным образом поменялись регуляторные нормы. Тарас Качка привел пример: сейчас электронные коммуникации, интеллектуальная собственность и почтовые услуги уже является частью цифрового рынка Европейского Союза. По его словам, цель так называемого 17-го приложения к Соглашению для Украины является очень амбициозной – стать частью внутреннего рынка электронных коммуникаций ЕС. В то же время, новые концепты, которые этого касаются, просто не прописаны в действующем тексте Соглашения.

"Мы четко зафиксировали нашу главную задачу на 2020 год – пройти всю подготовительную работу, чтобы выйти на этап формальных переговоров (относительно совершенствования Соглашения). Мы зафиксировали также конкретный план действий – что именно должна сделать украинская сторона, что мы начинаем в этом году, и что должны сделать на конец следующего", - отметил чиновник.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает возможность уточнения и изменений после 5 лет действия. Украина и Европейский Союз, по его словам, согласились завершить до этого момента всю подготовительную работу и технические консультации, выполнить все "модальности" с тем, чтобы до конца 2020 года быть готовыми к началу формальных переговоров.

"Когда у нас будет понимание, что обе стороны готовы формально провести переговоры, это займет не 10 лет, а 2-3 месяца, потому что на то время всю подготовительную работу мы сделаем. Это тот "мастер-план", который мы разработали для себя и ведем дискуссии с Европейским Союзом о том, что должны сделать в определенных трех блоках", - отметил Тарас Качка.

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Он ответил на уточняющий вопрос о существующем в ЕС мнении экспертов, которые заявляют о "трудностях" с пересмотром Соглашения об ассоциации с Украиной, учитывая необходимость ратификации обновленного текста всеми государствами ЕС.

"Это не является препятствием. Мы уже имели такой опыт с просмотром 27-го приложения по энергетике. Вполне нормально. Мы практически за полгода все это сделали. Это не является проблемой вообще. Все вопросы, которые находятся в приложениях, это компетенция Европейского Союза. На практике это значит месяца два-три переговорить, и потом еще полгода, чтобы завершить все эти процедуры. По 27-м приложении мы именно так и двигались", - сказал Качка.