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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3460) убийство (5387)

 Сына экс-президента Германии убили во время доклада в клинике Берлина

Врач Фриц фон Вайцзеккер (Fritz von Weizsäcker), глава отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, располагающейся возле Шарлоттенбургского дворца, был убит во вторник, 19 ноября, во время своего выступления, посвященного заболеваниям печени.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями, когда на него напал находящийся в зрительном зале человек и нанес врачу смертельное ножевое ранение.

Находившийся среди зрителей полицейский в гражданском пытался помешать нападавшему, но сам получил тяжелое ранение.

Погибшему было 59 лет.

О мотиве преступления ничего не сообщается. Нападавший задержан.

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Фриц фон Вайцзеккер - сын бывшего мэра Западного Берлина (1981-1984) и президента Германии (1984-1991) Рихарда фон Вайцзеккера, сыгравшего заметную роль во время воссоединения Германии. Именно он был первым президентом объединенной Германии.

Рихард фон Вайцзеккер служил во время Второй мировой войны на Восточном фронте, в частности, находился в соединении, стоящем на ленинградском фронте во время блокады города. 8 мая 1985 года он произнес ставшую знаменитой речь, в которой назвал 8 мая 1945 года "днем освобождения от человеконенавистнической системы национал-социалистического господства".

Источник: https://censor.net.ua/n3160676
 
 
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Ясно что это неспроста, но неясно кто за этим стоит и мотив.
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Недолеченный какой-то, возможно. Очередной последователь Калоева "пагаварить приехаль".
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_Это может быть акт запугивания кремлём (демонстративное убийство сына экс-президента) кого-то в немецкой верхушке.
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В Европе становится модным мочить выступающих, что ли??? Помнится, недавно, мэра Гданьска на сцене, ножичком- тавой. А потому, наши драки, в Раде, например- цветочки!
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Ну так, раз "Европа от Лиссабона до Владивостока" с трубой, к чему стремится немецкая элита, вот и получите "за что боролись, на то и напоролись".
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Крембль створює ситуацію нестабільності і страху в Європі. Здарова.
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Привет. Так пусть выступающих охраняют, как следует! Если уж такая нестабильность!
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Скоро путч экс президент начнет готовить, выступать с трибуны. Ну вы поняли о чем я.
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Без них ни одна мерзость на свете не происходит.
Или они подготовили, или организовали, или оплатили, или сами участвовали (полоний, НОВИЧОК и т.д.)
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