 МИД Канады вместо Хрысти Фриланд возглавит Франсуа-Филипп Шампань, - CBC

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели", об этом сообщает CBC-Radio-Canada.

Шампань заменит Хрыстю Фриланд на посту главного дипломата Канады и будет также заниматься некоторыми вопросами, связанными с взаимоотношениями США и Китая. Шампань, бывший юрист по вопросам торговли, в прошлом занимал также пост министра международной торговли.

Медиа осторожно комментирует будущий пост Хрысти Фриланд, отмечая только, что она, как ожидается, будет занимать ключевую должность, связанную с уменьшением напряженности в стране.

В то же время, CBC ранее сообщал, что по данным его источников, обсуждалась возможность перевода Фриланд на руководящую должность в создаваемом Министерстве межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Ожидается, что премьер-министр Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет на церемонии в зале Ридо в среду, 20 ноября.

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Правительство Канады назначило новым послом в Украине вместо Романа Ващука, который завершил свою пятилетнюю каденцию в Киеве и ушел на пенсию, дипломата Ларису Галадзу. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

"Лариса Галадза назначается послом Канады в Украине. Госпожа Галадза сменит Романа Ващука", - отметили в канадском МИД.

Галадза была гендиректором Департамента стабилизационных и миротворческих операций МИД Канады. В 1994 году закончила Тринити-колледж в Университете Торонто по специальности "Политология и этика". Имеет степень магистра по "Международным отношениям", она его получила в Карлтонском университете в 1996 году. В том же году начала работать в Департаменте национальной обороны. После этого работала еще в нескольких госорганах Канады, связанных с обороной, безопасностью и международным сотрудничеством. В последние годы она неоднократно бывала в Украине.