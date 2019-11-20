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Все про:Россия (74319) Эстония (635) аннексия (96) Пиллуаас (1)

 Глава парламента Эстонии Пиллуаас обвинил РФ в аннексии 5% страны

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пиллуаас заявил, что Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма", - написал Пиллуаас.

Он добавил, что "Эстония не имеет территориальных претензий к России", но хочет, чтобы вернулись "наши" территории.

Возмущение спикера эстонского парламента вызвало интервью директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, в котором он несколько раз назвал "недействующим" Тартуский мирный договор 1920 года.

"Непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности", - написал Пиллуаас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии

Напомним, согласно Тартуским мирным договором 1920 года, заключенным РСФСР и независимой Эстонией, к последней отходит часть территорий, ныне входящих в состав России. Это части Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край.

Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуться в границы, проведенные в связи с Тартуским договором. Россия же официально считает этот договор недействительным.

Источник: https://censor.net.ua/n3160674
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Та чекайте. Ось пережує Україну- далі черга Естонії.
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Зеб, как кацап, виртуозно раскрытый Лахтой совместно с зебами, все надежды возлагаю на Зелемойского.
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Безглузде зауваження. Естонія одна з небагатьох країн Євросоюзу, яка щиро підтримує Україну, вони, переживши сталінську оккупацію, вже на "спаданні" хвилі сталінського терору, ніколи не забудуть, що собою являв Мордор, для них ця хвиля в момент окупації, мабуть здавалася найлютішим штормом. Зверніть свої незрозумілі і недоброзичливі зауваження до Німеччини, Франції, Італії та інших країн, де більша частина істеблішменту є друзями Путіна. Я б хотів, щоб Мордор отримав теоретичну можливість розібратися з ними на їхній території, а не вбивати нас на нашій, можливо тоді, ці країни порозумнішали б, бо зараз вони дуже цинічні щодо співпрацювання з країною, яка не дотримується норм міжнародного права..
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шо там наши корабли ? уже сутки прошли а может больше
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Баалшой сікрет шо то вже не кораблі, а пусті корпуси від них.
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Мы не имеем территориальных претензий но хотим вернуть свои территории, он хоть сам понимает какую чушь сказал.
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территории Эстонии которые были до оккупации в 1940 не срузькие.
нету ни одного договора Государства Эстония что те земли передали россии
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Все хорошо... А что там с договорами от ХІV века, ои все исполняются ныне или есть такие, которые нарушаются?
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Хто б сумнівався що ти і тут підтримаєш кацапів. Глава парламенту Естонії Піллуаас звинуватив РФ в анексії 5% країни - Цензор.НЕТ 4160
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НЕ, ну а реально в такой теме мыслить вообще возможно, или обязательно тупо выражать солидарность с фиг пойми чем, лишь наср@ть противнику в штаны? или это просто правило всех национальных форумов. Я вот читал, что Гринвилльский договор тоже нарушался да и вообще некоторые лидеры его изначально не признавали, правда их все равно потом убили, и все потиху утряслось.
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расия вернёт краденное и станет размером с Татарстан
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