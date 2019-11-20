 Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Обвинение в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показалось мне заслуживающим доверия", - сказал Волкер.
"Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением", - добавил он.
По его мнению, Байденом не руководили финансовые или личные мотивы при выполнении им обязанностей вице-президента.
"Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.
Он также подчеркнул, что изначально сделал "резкое различие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена - Хантер и самим Джо Байденом.
"Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе ", - сказал Волкер.
По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.
"Я никогда не осознавал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена", - заявил он.
Напомним, на прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.
Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.
Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)
Навеяло... Только учитывайте- никакой связи с Байденом:
- Вы же благородный человек?
- Ну конечно!
- Тогда идите и работайте даром! (с)
Главная тема американских стендап и лейт-найт-шоу. У нас - тишина. Зеленский любит жопу Трампа
https://twitter.com/i/status/1196858700859924480
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
Т.е. коррупционный Порошенко со своей шоблой втянули Украину во внутриамериканские разбрки, что нам будет оооочень долго аукаться
Да уж, наивный Волкер. Для Трампа это плохой сигнал, Волкер из ЦРУ, оно и сливает Трампа
Могу напомнить.
В 2016 году некоторые украинские политики и политологи опозорились, поставив не на того кандидата. Потом пришлось кое-что лизать.
Нужно было не ставить. Нужно было не лезть в чужие дела.