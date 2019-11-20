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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (476) коррупция (7567) США (15795) Волкер Курт (531)

 Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе слушаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа заявил, что не верит обвинениям в коррупции в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Обвинение в том, что вице-президент Байден действовал неадекватно, не показалось мне заслуживающим доверия", - сказал Волкер.

"Как я свидетельствовал ранее, я знаю вице-президента Байдена в течение 24 лет. Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением", - добавил он.

По его мнению, Байденом не руководили финансовые или личные мотивы при выполнении им обязанностей вице-президента.

"Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я никогда не видел прямой взаимосвязи между расследованиями по Burisma и военной помощью от США, - Пристайко

Он также подчеркнул, что изначально сделал "резкое различие" между компанией Burisma, где работал сын Байдена - Хантер и самим Джо Байденом.

"Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что другие рассматривали идею расследования возможной коррупции с участием украинской компании Burisma как эквивалентную расследованию бывшего вице-президента Байдена. Я видел это совершенно иначе ", - сказал Волкер.

По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.

"Я никогда не осознавал и не принимал сознательного участия в попытке призвать Украину провести расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160673
 
   
 Топ комментарии
 
CommanderX‏ @CommanderAntiZe 1 ч.1 час назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9517

Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)


Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9895
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Мужик ездил в круиз - на пароходе по Атлантике. Приехал с полным чемоданом денег. Жена:
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
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Улюблений стиль Кремля- оббрехати. Щоб усунути.
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 1 ч.1 час назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9517

Доброго ранку !
На фото - нова норма проведення співбесід з кандидатами на посади)


Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 9895
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Да, уж... А у тёти пластика, на фэйсе- аж сияет. И ведь вовсе не старая тётя. Шо ш с ней через лет 15-20 будет?
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"Окремі українці" попросили мілліард і шантажували Байдена сином?Хто вони ці поросенки?Волкер щось приховує.
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"Он благородный человек, и я отношусь к нему с величайшим уважением" Источник: https://censor.net.ua/n3160673
Навеяло... Только учитывайте- никакой связи с Байденом:
- Вы же благородный человек?
- Ну конечно!
- Тогда идите и работайте даром! (с)
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Віталій Барабаненко‏ @baraban088 11 ч.11 часов назад

Байден - благородный человек. Обвинения в отношении него не заслуживают доверия, - Волкер - Цензор.НЕТ 7869

Главная тема американских стендап и лейт-найт-шоу. У нас - тишина. Зеленский любит жопу Трампа

https://twitter.com/i/status/1196858700859924480
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Мужик ездил в круиз - на пароходе по Атлантике. Приехал с полным чемоданом денег. Жена:
- Где взял?!
- Да был в Англии, зашел в казино. Вижу сидят мужики и в покер играют. Я к ним подсел, играем по малой, и тут один мужик говорит: "У меня очко". Я ему: "Покажи! ", а он мне говорит: "У нас здесь все джентльмены, все друг другу на слово верят.. ". И тут у меня такая карта поперла!..
 показать весь комментарий
 
 
==="Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции", - отметил Волкер.===
Т.е. коррупционный Порошенко со своей шоблой втянули Украину во внутриамериканские разбрки, что нам будет оооочень долго аукаться
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Спасиба Порошенку, еще Украину сделают виновной во вмешательстве в американские выборы, а не Россию
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===По его словам, он не понимал, что расследование в отношении компании Burisma равносильно расследованию в отношении Байдена.===
Да уж, наивный Волкер. Для Трампа это плохой сигнал, Волкер из ЦРУ, оно и сливает Трампа
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Ага. Така благородна людина, що їсть райдугу і какає метеликами. А синуля з його "Бурісмою" - то #вифсьоврьотє. А якщо й будуть незаперечні докази - то блудний син просто оступився. Зійшов зі шляху істини, біс попутав. Бо ж написано у Святому Письмі, у посланні Ґосдепа до америконян на доларових банкнотах: "Ми віримо в Бозю"
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А с чего все это началось?
Могу напомнить.
В 2016 году некоторые украинские политики и политологи опозорились, поставив не на того кандидата. Потом пришлось кое-что лизать.
Нужно было не ставить. Нужно было не лезть в чужие дела.
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